Ecco cosa accade quando ti innamori di una persona del tuo stesso segno

Gli astri ci rivelano cosa accade quando ci innamoriamo e facciamo coppia con lo stesso segno zodiacale.

Alcune persone si innamorano spesso di partner con il loro stesso segno zodiacale, possibile che si tratti di mera coincidenza? In effetti sembra un evento troppo speciale per essere una coincidenza. Le connessioni tra anime gemelle sono un argomento molto vasto, oggi ti raccontiamo cosa accade quando fai coppia con una persona del tuo stesso segno.

Innamorarsi di una persona del nostro stesso segno zodiacale è una coincidenza? Sono coppie che funzionano perchè sono molto affini oppure tra coppie dello stesso segno si creano attriti? Gli astri ci rivelano che tipo di relazione si istaura tra due persone dello stesso segno.

Ecco cosa accade se tu e il tuo partner avete lo stesso segno zodiacale

Le coppie dello stesso segno zodiacale funzionano? Siamo di fronte ad una compatibilità perfetta oppure ad una relazione complicata? Scopri se la tua relazione è destinata a durare se fai coppia con qualcuno del tuo stesso segno zodiacale.

Ariete e Ariete

L’Ariete è un segno passionale ed impulsivo e impiega pochissimo tempo ad innamorarsi. Quando due Ariete si incontrano per la prima volta, probabilmente avvertono l’impulso irrefrenabile del contatto data la loro reciproca attrazione fisica. Questa impulsività non è sempre un bene per la relazione, in una coppia Ariete-Ariete, attriti e incomprensioni sono all’ordine del giorno. Solo se la coppia è disposta a scendere a compromessi potrà regnare l’amore.

Toro e Toro

Due Tori che si uniscono in una relazione daranno vita ad una relazione bellissima, solida, stabile e duratura, perché sono due segni romantici e tradizionali oltre che molto leali. Questi due segni si comprendono perfettamente.

Gemelli e Gemelli

Due Gemelli insieme formeranno una relazione nella quale di sicuro non si annoieranno mai. Il gemelli è un segno solare e divertente, insieme ad un altro gemelli tirerà fuori il suo lato umoristico e creativo. L’aspetto creativo lo metterà in atto soprattutto sotto le lenzuola. Gemelli-Gemelli, comunicheranno molto e si divertiranno molto ma nel tempo diventeranno una coppia instabile a meno che non riescano a trovare il modo di immettere stabilità nella loro relazione.

Cancro e cancro

Una relazione Cancro-Cancro è molto promettente. Questo segno è sensibile e molto dolce. Riempirà l’altro di attenzioni e saprà come farlo sempre sentire amato e compreso. Saranno ottimi partner oltre che ottimi genitori.

Leone e Leone

Una coppia di Leoni non è facile da gestire. Entrambi vogliono essere il centro dell’attenzione dell’altro inoltre è un segno molto competitivo e l’impellente tendenza a dominare l’altro. Tra Leone e Leone potrebbero esserci attriti, fuochi e fiamme. Ma hanno anche una grande chimica e se saranno in grado di far dominare passione, amore e ammirazione reciproci allora la loro coppia potrebbe durare nel tempo.

Vergine e Vergine

Quando due segni della Vergine formano una coppia nasce una relazione molto razionale. L’amore e la razionalità sono compatibili? Quel che è certo è che la loro coppia sarà perfettina, critica e analitica ed entrambi si aspettano molto dall’altro. Inoltre il gemelli fa fatica ad aprirsi e a parlare dei propri sentimenti. Solo se i due partner riusciranno a supportarsi potranno auspicare ad un futuro insieme.

Bilancia e Bilancia

Bilancia e Bilancia forma una relazione o eccellente o pessima, non ci sono vie di mezzo per questi due segni insieme. Entrambi bramano armonia ed equilibrio, sono romantici e molto calmi per loro natura, in caso di problemi si sentono particolarmente frustrati e rabbiosi quindi tendono a mettere fine a questa unione.

Scorpione e Scorpione

Lo Scorpione è un segno tenebroso, misterioso ed introspettivo. Insieme ad un altro Scorpione avrà una relazione intensa che migliorerà nel tempo. All’inizio i due non si comprenderanno molto e litigheranno spesso. Saranno offensivi con le parole e sistematicamente si pentiranno, motivo per il quale col tempo cercheranno di smussare questo loro modo di litigare. Lo Scorpione è anche un segno sensibile e rancoroso, se nonostante tutto riuscirà a risolvere i conflitti con il partner la relazione diventerà molto stabile.

Sagittario e Sagittario

Il Sagittario ama la sua libertà, i viaggi e le giornate prive di routine. Tra due anime con uno spirito libero la relazione fa fatica a decollare perché nessuno dei due cercherà di dare motivi di stabilità all’altro. È improbabile che una relazione duri tra due Sagittari ma probabilmente riusciranno a restare amici.

Capricorno e Capricorno

Capricorno e Capricorno con molta probabilità è una coppia che funziona. Entrambi desiderano sicurezza e stabilità da un rapporto e dalla loro vita, unendo i reciproci obiettivi la loro coppia risulterà molto forte. Nel tempo la loro relazione sarà molto stabile.

Acquario e Acquario

L’Acquario è un segno eccentrico. Quando si innamora si rivela un buon amico e di grande sostegno ma se il partner tenta di imporgli qualcosa fa uscire il suo lato egoista. Di sicuro l’Acquario tenterà con tutti i suoi mezzi di non perdere la sua libertà all’interno della coppia, essendo entrambi libertini finiranno con l’allontanarsi troppo fino a non trovarsi più. La loro relazione difficilmente può decollare.

Pesci e Pesci

Due Pesci formano una delle coppie più compatibili dello zodiaco. Sono sensibili, emotivi, romantici, dipendenti l’uno dall’altro. Insieme sapranno come rendersi felici.

Queste previsioni dimostrano che non tutti i segni mostrano la stessa compatibilità, a volte la relazione è fatta di rose e altre di spine. L’amore sboccerà solo se entrambi i partner si impegneranno e saranno disposta scendere a compromessi.

L’astrologia è una pseudo scienza. Sentitevi libere di credere o meno alle nostre previsioni.