Il finger food da sogno, le frittatine di pasta napoletane

Non importa se nascono come ricetta di recupero oppure espresse, importa solo che le frittatine di pasta napoletane sono un antipasto favoloso

La buona usanza del riciclo in molte regioni italiane diventa un’arte. Nascono così le frittatine di pasta napoletane, diverse dalla classica frittata di pasta che è solo una ricetta di recupero.

Qui invece potrte anche usare della pasta lunga cotta al momento e poi prepararla con gli altri ingredienti per un finger food davvero goloso, da usare come antipasto o in un buffet.

Frittatine di pasta napoletane, non va bene tutto

Non importa se usate la pasta appena cotta oppure quella avanzata, ma importa la pasta che usare. Solo spaghetti e bucatini, non provateci con le tagliatelle.

LEGGI ANCHE-> Pranzo in ufficio? Le scelte giuste per restare in forma

Ingredienti:

600 g spaghetti o bucatini

170 g prosciutto cotto in una fetta

90 g piselli surgelati

1 spicchio di aglio

olio extravergine d’oliva q.b.

1 l olio di semi di arachide

sale fino q.b.

Per la besciamella

1 l latte intero

250 g farina 00

140 g burro

1 noce moscata

sale fino q.b.

Per la pastella

350 g acqua

220 g farina 00

Preparazione:

Mentre mettete a bollire l‘acqua per la pasta (sempre che non usiate quella avanzata), potete già preparare la besciamella. In un tegame medio mettete a scaldare il latte e in un pentolino più piccolo, oppure nel microonde fate sciogliere il burro.

Appena è fuso, aggiungete la farina tutta insieme mescolando con una frusta fino a quando non diventa una massa unica, tanto basteranno pochi secondi.

LEGGI ANCHE-> Frittate light: 10 idee super golose per mangiare con gusto e perdere peso

A quel punto stemperate con il latte caldo versato un po’ alla volta, girando bene con un cucchiaio di legno o una spatola per evitare la formazione di grumi. Quando avete finito questa operazione regolate di sale e date una generosa grattata di noce moscata. Andate avanti con la cottura fino a quando la besciamella è bella fluida e liscia. Versatela in una ciotola, coprite con della pellicola trasparente e lasciate raffreddare fuori dal frigo.

Quando l’acqua bolle, salatela e cuocere la pasta, che dovrete scolare almeno 2 minuti prima del tempo necessario prima che sia al dente. Intanto preparate anche il ripieno delle vostre frittatine di pasta.

Tagliate il prosciutto cotto a bastoncini e poi a cubetti. In una padella mettete a scaldare 2 cucchiai di olio extravergine e lasciate insaporire lo spicchio di aglio. Quando ha preso colore aggiungete i cubetti di prosciutto cotto e i piselli.

Un paio di minuti, regolate di sale ed eliminate l’aglio, poi altri 5 minuti e spegnete la padella. Scolate la pasta come vi abbiamo detto, direttamente sul piano da lavoro leggermente unto e aggiungete ancora un filo di olio per non farla attaccare. Mescolatela velocemente, poi tagliatela a pezzetti con un coltello e lasciate raffreddare.

Quando è tutto raffreddato, versate la besciamella sulla pasta e girate direttamente con le mani. Poi prendete una piccola parte, quella che vi entra in un pugno. Al centro inserite un cucchiaino di piselli e prosciutto, poi richiudete e schiacciate bene. Per modellare le vostre frittatine di pasta napoletane usare un coppa pasta da 7 cm, oppure usate solo le mani.

Appoggiate le frittatine su un vassoio con carta forno e poi infilate tutto in frigorifero per 1 ora a compattare. Poco prima di tirarle fuori preparate la pastella: in una ciotola versate la farina e stemperate con l’acqua a filo mescolando con le fruste a mano. Mescolate fino ad ottenere una pastella liscia e una dopo l’altra immergete le vostre frittatine ormai compattate.

In una padella ampia o in un tegame basso mettete a scaldare l’olio e quando è arrivato a 170° circa friggete le frittatine, due o al massimo tre per volte per non far raffreddare l’olio. Basteranno 4 o al massimo 5 minuti perché siano pronte. Tiratele su con un mestolo forato appoggiandole su un vassoio coperto da carta assorbente o carta per fritti. Servitele ancora calde o anche tiepide.