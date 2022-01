La fatica si fa sentire? Il trucco per occhi stanchi (e gli errori da evitare!)

Sapere come realizzare un buon trucco per occhi stanchi è fondamentale soprattutto per le donne over 40. Mano a mano che la pelle matura, infatti, i segni del tempo e della stanchezza si fanno più evidenti, appesantendo i tratti del viso.

Naturalmente lo stile di vita che conduciamo influenza moltissimo l’aspetto del nostro viso. Se non dormiamo a sufficienza o se non manteniamo un’alimentazione equilibrata la nostra pelle apparirà stanca e provata.

Come dimostrano le bellissime donne di spettacolo che ormai hanno abbondantemente superato i 40 anni, però, il make up può fare miracoli.

Quello che bisogna tenere in considerazione, quando si mette a punto un make up per la pelle matura, è che non sempre si possono utilizzare le tecniche che funzionano sulla pelle giovane.

Per fare un esempio classico, la tecnica del baking è nemica delle pelli mature. Questo tipo di make up si basa sull’applicazione di un’abbondante strato di cipria molto chiara su gran parte del viso. Se questo accorgimento dona alle giovani e alle giovanissime una vera e propria pelle di porcellana, perfetta soprattutto in fotografia, non si ottiene lo stesso risultato su una pelle matura.

Quando si realizza il baking sulla pelle matura l’effetto finale sarà molto polveroso, e la cipria finirà inevitabilmente per accumularsi in tutti i piccoli segni di espressione che hanno cominciato a svilupparsi sul viso.

Gli errori da non commettere in un trucco per occhi stanchi over 40

Passati i 35 anni, una donna può cominciare a definire la propria pelle matura. Questo significa che cominciano a comparire sul viso piccoli inestetismi come pelle rilassata, pori dilatati, rughe di espressione.

Inizialmente si tratterà di segni molto leggeri, che altereranno l’aspetto generale del viso soltanto in minima parte.

Questo significa che nella maggior parte dei casi le donne non sentono il bisogno di cambiare la propria routine di bellezza né di modificare il proprio approccio al make up.

Si tratta molto spesso di un errore, che diventerà più grave con lo scorrere degli anni. Ecco allora come evitare gli errori più gravi e realizzare un make up per occhi stanchi perfettamente efficace.

Non curare il benessere degli occhi

Come già accennato, l’aspetto degli occhi migliora nettamente se non sono stanchi e affaticati. Per questo motivo è fondamentali sgonfiarli e rinfrescarli quando cominciano a essere arrossati e gonfi.

Un rimedio naturale ed efficacissimo sono gli impacchi di camomilla, da realizzare preparando semplicemente un infuso da lasciare intiepidire. Si dovranno solo immergere due dischetti di cotone o due batuffoli di ovatta nel liquido, strizzare leggermente e applicare sugli occhi per una decina di minuti ogni sera.

Non struccare e idratare gli occhi alla sera

Prima di pensare a come truccare gli occhi per farli apparire meno stanchi è fondamentale struccare gli occhi delicatamente tutte le sere per dare modo alla pelle delicata del contorno occhi di rinnovarsi senza essere appesantita dai residui di trucco.

Anche l’uso di una crema idratante specifica per il contorno occhi farà miracoli, soprattutto per minimizzare le prime zampe di gallina che compariranno vicino alle tempie.

Usare prodotti troppo densi

Per coprire le occhiaie scure è fondamentale utilizzare un correttore colorato che sia in grado di “neutralizzare” il colore dell’occhiaia. Il colore più versatile è il pesca, perfetto sia per le occhiaie viola sia per quelle verdognole.

L’importante però sarà trovare la giusta mediazione tra un prodotto molto coprente e un prodotto fluido. Un prodotto molto compatto e denso sarà più difficile da stendere e finirà con l’accumularsi nelle piccole pieghe sotto agli occhi. Meglio un correttore leggero, preferibilmente idratante, da applicare picchiettando con le dita e sfumando con la beauty blender.

Usare un fondotinta troppo chiaro

La tentazione maggiore, quando si vuole coprire la zona delle occhiaie, è applicare un fondotinta molto chiaro sopra il correttore, in maniera da schiarire la zona.

Per quanto in linea generale possa essere una buona idea, è molto rischiosa. Se il fondotinta risultasse troppo chiaro o di un sottotono sbagliato, gli occhi apparirebbero malaticci e senza espressione, la pelle del viso pallida e priva del rossore tipico della giovinezza.

Applicare il mascara sulle ciglia inferiori

Truccare di nero le ciglia inferiori attirerà l’attenzione sulla parte bassa dell’occhio, facendola apparire più cadente e attirando l’attenzione proprio sulla zona che non vogliamo sottolineare, quella dell’occhiaia.

Inoltre, se dovesse sciogliersi o dovesse macchiare la pelle, il mascara farebbe apparire l’occhiaia più scura.

Tracciare una linea continua intorno all’occhio

Un trucco ideale per gli occhi stanchi è quello che fa completamente a meno di usare matite e eyeliner nella parte inferiore dell’occhio. Anche questi prodotti possono sciogliersi e formare sgradevoli ombre scure.

Sulla palpebra superiore, poi, possono appesantire lo sguardo facendo apparire l’espressione ancora più stanca. Se proprio non si vuol fare a meno della linea, meglio ripiegare su un colore più neutro come il marrone.

Scegliere ombretti satinati

Gli ombretti satinati e glitterati, cioè molto luminosi, catturano tutta la luce “togliendola” a bianco degli occhi, che sembrerà grigio e appannato. Molto meglio puntare su colori chiari per la parte centrale della palpebra mobile e colori appena più scuri ma sempre neutri per l’angolo esterno.

In entrambi i casi si dovranno utilizzare prodotti dal finish matte e soprattutto in piccole quantità, per evitare che si possano creare aloni e depositi sulla palpebra.