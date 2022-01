Tortino di fagiolini e ricotta, tutto il meglio della natura in un piatto

Due ingredienti principali, un po’ di frutta secca che non serve solo per la parte croccante e un contorno completo: se provate il tortino di fagiolini e ricotta, non vi pentirete

Se siete alla ricerca di un contorno facile e veloce da preparare, la soluzione si chiama tortino di fagiolini e ricotta. Ingredienti sani e leggeri, una preparazione veloce e una cottura in forno che dovete soltanto sorvegliare, per un piatto veramente sano e che porta la natura in tavola.

Già sentiamo la vostra obiezione: ma i fagiolini freschi ci sono solo d’estate. Vero, ma se li congelate, tornano buoni tutto l’anno ed è anche semplice farlo.

Pulite i fagiolini tagliando le estremità, poi lavateli bene prima in una ciotola con bicarbonato e poi sotto l’acqua corrente, facendoli scolare in uno scolapasta. Quindi mettete sul fuoco una pentola capiente con acqua già salata e quando bolle unite i fagiolini facendo cuocere per circa 5 minuti.

Scolateli, passateli sotto acqua corrente fredda per mantenere in colore verde vivace e lasciate sgocciolare bene .

Appoggiateli su un canovaccio e asciugateli delicatamente. A quel punto dovete solo infilarli nei classici sacchetti gelo e richiudeteli bene facendo uscire tutta l’aria. I fagiolini congelati possono durare dai 6 agli 8 mesi.

Tortino di fagiolini e ricotta, conservazione, cottura e riscaldamento

Il tortino di fagiolini e ricotta può essere conservato facilmente in frigorifero e poi riscaldato, in forno o al microonde, prima di servirlo.

Ingredienti:

500 g di fagiolini

250 g di ricotta vaccina

3 uova

150 g di mandorle

80 g di ricotta salata

50 g di burro

5-6 foglie di basilico

pangrattato q.b.

sale q.b.

pepe nero q.b.

Preparazione:

Quando sono freschi, lavate bene i fagiolini e tagliate le estremità. Se invece sono congelati, basterà tirarli fuori dal freezer con un po’ di anticipo. In ogni caso cuoceteli 10 minuti in acqua bollente e salata.

Quando sono pronto, scolateli e, se sono freschi passateli anche velocemente sotto l’acqua fredda per tenere vivo il loro colore verde brillante ma anche il loro sapore. Poi tagliateli a rondelline sottili e teneteli da parte.

In una ciotola ampia mescolate i fagiolini insieme alla ricotta vaccina, le uova già sbattute, 100 grammi di mandorle tritate finemente e le foglie di basilico spezzettate a mano. Date una prima mescolata con un cucchiaio di legno e aggiungete anche 60 grammi di ricotta salata grattugiata. Se volete una ricetta meno forte va bene anche del parmigiano grattugiato. Mescolate ancora, regolate di sale e macinate un po’ di pepe fresco e la base del vostro sformato è pronta.

Prendete una pirofila adatta al forno, ungetela con una noce di burro e poi sul fondo mettete una spolverata di pangrattato. Quindi riempitela con il composto a base di fagiolini e ricotta livellando la superficie con il dorso di un cucchiaio o una spatola da cucina.

In superficie mettete ancora qualche mandorla intera e qualche pezzetto di burro oltre alla ricotta salata che avete avanzato

Infilate in forno preriscaldato a 190° per 35 minuti, poi ancora 5 minuti sotto il grill per formare una golosa crosticina. Sfornate e aspettate almeno 15 minuti prima di servire, in modo da avere fette compatte prima di tagliare il vostro sformato di fagiolini e ricotta.