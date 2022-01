Test della Personalità | Qual è l’aspetto più forte del tuo carattere?

Con questo test della personalità cercheremo di analizzare i vari aspetti del tuo carattere: quale predomina, anche se non te ne rendi conto?

Analizzare le nostre azioni, le nostre reazioni e i nostri sentimenti in maniera oggettiva non è mai semplice. Il motivo è che, com’è naturale che sia, siamo sempre profondamente coinvolti in tutto quello che riguarda la nostra vita.

Per questo motivo tendiamo a costruire una certa immagine di noi che non sempre e non necessariamente corrisponde a come ci vedono gli altri. Qual è la verità? Come dicevano i saggi, la verità è sempre nel mezzo.

Per aiutarti ad analizzare meglio i vari aspetti del tuo carattere ti proponiamo quindi di fare un test in cui a entrare in gioco per esprimersi direttamente sarà il tuo inconscio.

Test della Personalità

Per eseguire questo test ti chiediamo solo di non riflettere troppo a lungo e di scegliere in maniera istintiva una delle quattro immagini che ti proponiamo. L’idea è di indicare l’immagine che ti rappresenta meglio delle altre. Anche se il significato potrebbe apparire piuttosto palese non lasciarti ingannare: non tutto è come appare. Lascia che sia il tuo inconscio a guidarti.

1 – L’Ape Regina

Quando si dice di una donna che assomiglia a un’Ape Regina molto spesso lo si fa sottintendendo un comportamento negativo. Il motivo è che nell’immaginario collettivo un’Ape Regina si limita a sfruttare e comandare le altre persone circondandosi di adoratori.

Se hai associato quest’immagine a te stessa significa che in qualche modo hai di te proprio l’idea di un’Ape Regina circondata da schiere di persone che la adorano. Probabilmente ti immagini come la più bella della festa, la più amata dalle amiche, la più brava a conquistare gli uomini.

A fronte di questo però, se hai scelto l’Ape Regina significa che hai interiorizzato i pregiudizi negativi della società su di te. Questo vuol dire che sai che le persone non apprezzano sempre chi si comporta come te ma hai deciso di accettarlo perché fa “parte del pacchetto”.

Non è detto che tu debba farlo. Anche se l’aspetto fondamentale del tuo carattere è il carisma non vuol dire che tu lo debba utilizzare solo in modo negativo. Puoi evitare le critiche, soprattutto quelle della tua stessa coscienza.

2 – Il Direttore d’Orchestra

Il direttore d’orchestra si trova in una posizione di superiorità nei confronti delle persone che ha davanti. A lui guardano tutti i maestri d’orchestra per sapere come coordinarsi con tutti gli altri musicisti.

Un direttore d’orchestra ha una grande responsabilità e una grande capacità di insegnamento. Il suo compito è “accordare” le persone prima ancora degli strumenti, fare in modo che tutti collaborino nella maniera migliore e che si esprimano al meglio delle loro capacità.

Se hai scelto questa immagine significa che la caratteristica principale del tuo carattere è l’intelligenza. Sei in grado di elaborare molte informazioni contemporaneamente, sai come gestire in maniera fruttuosa anche sensazioni pesanti dal punto di vista emotivo e porti sempre a termine i tuoi compiti.

Cerca solo di non convincerti che il valore di una persona coincida con la sua affidabilità. Anche l’empatia, la capacità di perdonare e di mediare sono fondamentali.

3 – La Donna Ribelle

Una donna ribelle è una donna che non si uniforma a ciò che fanno o a ciò che pensano le altre donne oppure a ciò che si aspetta da lei.

Una donna ribelle nella maggior parte dei casi è solo una donna che pensa con la propria testa e che molto raramente si lascia influenzare dalle idee altrui.

Se hai pensato che questa fosse l’immagine più adatta a rappresentarti significa che la caratteristica predominante nel tuo carattere è la forza. Non parliamo naturalmente di forza fisica quanto di forza di carattere.

Hai una personalità estremamente decisa, che non ha paura di essere aggressiva quando senti la necessità di farlo. A causa del fatto che non ti comporti come tutte le altre spesso sei vittima di giudizi un po’ crudeli, ma in genere li sopporti a testa alta.

La forza grazie alla quale sei in grado di superare da sola tutte le difficoltà, però, può tramutarsi in una gabbia. Attaccare sempre e attaccare per prima non è sempre la soluzione migliore. Cerca di ascoltare ciò che hanno da dire gli altri prima di rifiutare le loro idee: solo così riuscirai a crescere.

4 – L’Uccello Canterino

Gli uccelli che cantano le loro canzoni sono un simbolo di primavera, di serenità e di leggerezza. Rappresentano anche un’anima gentile, che rende il mondo più bello con il suo ottimismo e con la sua capacità di condividere emozioni positive.

Gli uccelli, soprattutto quelli di piccoli dimensioni che si nutrono di frutta e di insetti, sono facilmente vittime dei predatori. Per questo motivo dovrebbero prestare la massima attenzione e usare la massima prudenza.

Se hai scelto l’uccellino azzurro come simbolo più adatto a rappresentare la tua personalità significa che la caratteristica preponderante del tuo carattere è la positività.

Sei una persona allegra e sempre piena di energie e di progetti. Ti viene molto naturale esprimere i tuoi sentimenti e riuscire a influenzare gli altri in maniera costruttiva.

Chi ha spesso a che fare con te si sente contagiato da un’ondata di energia positiva, di felicità e di leggerezza.

Qual è il rischio maggiore per le persone come te? Rimanere intrappolate in un personaggio sempre allegro. Spesso chi si mostra sempre positivo non è in grado di comunicare le proprie difficoltà e le emozioni negative che si ritrova ad affrontare di tanto in tanto. Cerca di aprirti anche quando sei un po’ giù di morale: gli altri saranno felici di aiutarti.

Questi test devono essere considerati un passatempo per esplorare alcuni lati della propria personalità ma non possono in alcun modo sostituire un’analisi valida e completa dal punto di vista psicologico.