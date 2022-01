Scopri chi sono i segni passivo-aggressivi: si tengono tutto dentro!

Per caso sei uno dei segni zodiacali passivo aggressivi? Lo sappiamo benissimo che risponderai di no anche se sei primo in classifica!

Quante volte hai avuto a che fare con una persona che, poco importa cosa dicesse dei suoi sentimenti, finiva per cercare di manipolarti e farti sentire in colpa?

Se la risposta è “tante” allora ci dispiace per te: hai a che fare con qualcuno che è veramente passivo aggressivo!

Visto che il rischio di avere a che fare con qualcuno così è alto (e non sempre è semplice capire i meccanismi che ci si nascondono dietro), abbiamo pensato di chiedere a stelle e pianeti di darci una classifica dei segni più inconsistenti emotivamente.

Sei pronta a scoprire se c’è il tuo segno (o quello di qualcuno a cui vuoi bene) tra i primi cinque?

I segni zodiacali passivo aggressivi: scopriamo insieme la classifica di oggi dell’oroscopo

A voce ti dicono una cosa ma dentro ne pensano un’altra: anche se è abbastanza semplicistico, possiamo dire che i passivo aggressivi, nella vita, si comportano bene o male quasi sempre così.

Invece di parlare delle loro emozioni le imbottigliano e allora lì iniziano i guai!

Un vero passivo aggressivo, infatti, tiene per sé tutte le sue considerazioni facendo sempre buon viso a cattivo gioco.

Peccato, però, che spesso e volentieri questo atteggiamento non aiuti nessuno e, anzi, metta in crisi tutte le persone che lo circondano!

Oggi abbiamo pensato di chiedere a stelle e pianeti quali sono i segni zodiacali passivo aggressivi ed abbiamo stilato una classifica di cinque segni.

Controlliamola insieme e speriamo di non trovare il tuo segno tra le prime posizioni!

Acquario: quinto posto

Abituati come sono a lavorare (e anche duramente) per sé stessi e per gli altri, i nati sotto il segno dell’Acquario possono essere abbastanza passivo aggressivi.

Non ti diranno mai che cosa pensano davvero almeno fino al momento dell’esplosione: e che esplosione!

Gli Acquario, infatti, sono persone che non possono veramente fare a meno di “trattenere” i loro sentimenti, in nome di un bene comune non meglio specificato.

Imbottigliano i sentimenti ma finiscono, spesso, per fare più danni di quanti non ne farebbero se parlassero, direttamente, di cosa provano!

LEGGI ANCHE –> Scopriamo quali sono i segni più deboli dello zodiaco e, soprattutto, perché lo sono!

Pesci: quarto posto

Sensibili e gentili, questo è vero, ma anche manipolatori e passivo aggressivi! Di chi parliamo? Ma dei nati sotto il segno dei Pesci, che domande!

Avere un confronto diretto con i Pesci è praticamente impossibile: i nati sotto questo segno sono persone che non dicono mai quello che provano!

Visto che i Pesci non parlano mai dei loro sentimenti con gli altri, spesso i Pesci non parlano dei loro sentimenti neanche con loro stessi.

Il risultato? Praticamente è impossibile sapere che cosa provano e diventano passivo aggressivi in un lampo!

Cancro: terzo posto

Cari amici del Cancro, vi mettiamo al terzo posto della nostra classifica dei segni zodiacali più passivo aggressivi dell’oroscopo per un semplice motivo.

Ci sono almeno altri due segni molto più passivo aggressivi di voi! Questo non vuol dire, però, che voi lo siate poco… anzi!

I nati sotto il segno del Cancro sono persona in grado di manipolare gli altri in maniera veramente acuta.

Empatici come sono, infatti, sanno sempre cosa dire per farvi sentire male anche quando vi assicurano a gran voce che non avete fatto niente di male. Sono capaci di fare veramente di tutto pur di raggiungere il proprio scopo: meglio tenerli d’occhio!

LEGGI ANCHE –> Sarai nella classifica dei segni più bravi a baciare o no? Scoprilo subito!

Toro: secondo posto

Ebbene sì, cari amici del Toro, vi siete meritati un posto nella classifica dei segni zodiacali passivo aggressivi e non un posto da poco!

Abituati come siete a giudicare e “correggere” gli altri, avete imparato fin da subito che essere diretti vi crea non pochi problemi.

I Toro, infatti, sanno benissimo che devono trovare un modo per “circuire” gli altri e renderli consapevoli dei loro sentimenti. Di certo non faranno la cosa più ovvia e cioè dire come si sentono!

Per i Toro, infatti, è importante avere un vantaggio di qualche tipo sugli altri: non fanno altro che cercare di buttarvi già, sorridendo tutto il tempo!

Chi ha un amico Toro lo sa: avere a che fare con loro può essere estremamente stancante dal punto di vista emotivo. Il motivo è solo uno: i Toro sono talmente passivo aggressivi che è impossibile sapere sempre che cosa pensano davvero, a meno che non abbiano deciso di esplodere e farvi una scenata rumorosissima!

LEGGI ANCHE –> Credi di essere tra i cinque segni più belli dello zodiaco? Scoprilo subito!

Bilancia: primo posto nella classifica dei segni zodiacali passivo aggressivi

E no, cari Bilancia, non è proprio il caso di fare quella faccia stupita: sapete benissimo di essere il segno zodiacale più passivo aggressivo dell’oroscopo ed è ora di riconoscerlo!

Dopotutto, i primi a soffrire di questo vostro atteggiamento siete proprio voi: è ora di spezzare il cerchio e cercare di uscirne!

I nati sotto il segno della Bilancia, infatti, sono spesso persone che si occupano poco dei propri sentimenti, in favore di una non meglio specificata situazione sociale.

A loro interessa farsi vedere sempre sorridenti ed entusiasti, non hanno proprio voglia di pensare anche se non apprezzano qualcuno!

Questo porta le Bilancia a vivere una situazione spesso decisamente tremenda: attaccano le persone che “odiano” senza neanche rendersi conto di farlo… oppure facendolo in maniera decisamente subdola!

Alle Bilancia, infatti, non manca mai il commento maligno o la considerazione perfetta per farvi sapere che cosa pensano davvero di voi. Se glielo chiedete, però, negheranno di trovarvi antipatici o di avercela con voi: inutile lottare, la Bilancia è veramente il segno più passivo aggressivo dello zodiaco!

Le nostre classifiche dell’oroscopo devono essere considerate come un puro e semplice intrattenimento creato da noi per i nostri lettori solo ed esclusivamente per divertimento.