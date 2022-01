Matilde Gioli, la scelta per amore che conquista i fan

Matilde Gioli, la protagonista femminile di Doc – Nelle tue mani, annuncia la scelta fatta per amore: i fan si emozionano per lei.

Matilde Gioli è tra le attrici italiane del momento. Dotata di un talento straordinario, dopo aver conquistato il successo con il cinema, sta conquistando anche il cuore dei telespettatori con Doc – Nelle tue mani. La fiction, dopo lo straordinario successo della prima stagione, è attualmente in onda su Raiuno con le nuove puntate e, accanto a Luca Argentero, c’è proprio Matilde Gioli.

Oltre ad un periodo d’oro dal punto di vista professionale, l’attrice sta vivendo un momento magico anche nella vita privata. Al suo fianco, infatti, c’è un grande amore per il quale ha deciso di fare una scelta di vita importante.

Matilde Gioli, il trasferimento per amore del fidanzato Alessandro Marcuzzi

Bella e talentuosa, per Matilde Gioli, è un periodo decisamente positivo. Nella vita privata si sta godendo la storia d’amore con il fidanzato Alessandro Marcucci per amore del quale ha deciso di trasferirsi stabilendosi definitivamente a Roma per poter vivere quotidianamente il rapporto avendo importati progetti di vita insieme.

“Ho deciso di trasferirmi nella Capitale per vivere con lui. Sono prontissima per un figlio, mi piacerebbe tanto. Vengo da una famiglia numerosa: siamo due sorelle e due fratelli”, ha raccontato in un’intervista rilasciata ai microfoni del settimanale nuovo Tv.

Serena e innamorata, a 32 anni, l’attrice si sente pronta per diventare mamma e formare così una famiglia con il fidanzato Alessandro conosciuto grazie alla sua passione per i cavalli.

Un giorno, infatti, mentre girava Doc, l’attrice ha cercato su Google un centro per fare delle passeggiate a cavallo. Il destino ha voluto consegnare tra le mani di Matilde il numero di telefono di Alessandro permettendo ai due di conoscersi.

“Stavo girando Doc a Roma. Un sabato mattina ho digitato su Google: “Passeggiate a cavallo Roma” e ho trovato il numero di telefono di Alessandro. Mi ha messo subito in riga. Lui si occupa spesso di cavalli impegnativi e ha il dono di domarli. È un po’ quello che ha fatto con me. In passato nessun uomo c’era riuscito. Ogni volta scappavo, lui invece riesce a tenermi”, ha raccontato l’attrice in un’intervista rilasciata a Grazia ad ottobre 2021.