Anche le unghie invecchiano: i segreti per una manicure anti age

By

Le nostre mani sono un bigliettino da visita ma a volte anche una carta d’identità, palesano infatti la nostra età, soprattutto se non trattate e protette adeguatamente. Anche le unghie come le mani invecchiano, vogliamo però consigliarvi alcuni segreti per una perfetta manicure anti age e mantenerle giovani più a lungo possibile.

Oggi le unghie dipinte, decorate e allungate rappresentano un modo per esprimere se stesse o anche se vogliamo uno ‘status symbol’. Le vogliamo belle, alla moda, resistenti, coloratissime o super preziose ma spesso quello che viene dimenticato è prendersi cura delle proprie unghie naturali che con il passare del tempo non saranno certo le stesse.

Le unghie, come il resto del nostro organismo, subiscono il passare del tempo, diventando più sottili, meno omogenee, subendo delle trasformazioni anche per quanto riguarda la loro colorazione e necessitano di trattamenti specifici ed una beauty routine che le aiuti a mantenersi giovani più a lungo. Ecco alcuni consigli che messi in pratica ci regaleranno una manicure anti age impeccabile!

Manicure anti age: i trattamenti di bellezza perfetti per coccolare le unghie mature

Osservare il nostro corpo che cambia, che diventa più ‘grande’ può essere un’esperienza anche molto piacevole, se si accetta con consapevolezza lo scorrere del tempo. Come la nostra pelle, anche le nostre unghie invecchiano e necessitano di cure specifiche, di coccole nutrienti e fortemente idratanti. Scopriamo tutti i passaggi per una perfetta manicure anti age!

Il bagno idratante

Eseguire un bagno sia per le mani che per le unghie in fase di manicure sarà un’ottima scelta. L’acqua tiepida però dovrà essere arricchita di sostanze emollienti, ottimi quindi gli oli vegetali. Un ottimo olio vegetale da aggiungere all’acqua è quello di cocco, piacevolmente profumato e molto idratante.

Lo scrub unghie

Le unghie necessiteranno di essere delicatamente esfoliate, per questo basterà miscelare un olio vegetale, anche quello di cocco aggiunto all’acqua, con un poco di zucchero semolato ed effettuare un bellissimo e delicato massaggio su mani e unghie.

L’idratazione della pelle

Dopo aver risciacquato le mani, si potrà applicare un’ottima crema mani o ancor meglio un buon burro vegetale come quello di Karité, perfetto per prendersi cura, idratare e nutrire a fondo, le mani, le cuticole e le unghie.

L’applicazione di oli vegetali specifici

L’olio vegetale che per eccellenza si prende cura delle nostre unghie è quello di ricino. Applicare ogni giorno, magari alla sera, quest’olio sulle unghie le proteggerà, le idraterà e soprattutto le renderà davvero molto forti e sane.

LEGGI ANCHE -> Tendenze Unghie Inverno 2022 | Il maglione? Mettilo (anche) sulle dita!

Il trattamento che vi donerà di nuovo unghie lisce e lucidissime

Uno degli aspetti delle unghie che rivelano l’età che avanza sono gli evidenti cambiamenti della loro struttura. In molti casi infatti le unghie appaiono rigate. Questo comporta un anti estetico effetto dopo aver applicato lo smalto e anche un’aspetto non più giovane delle mani.

LEGGI ANCHE -> Unghie tartarugate: la tendenza più cool del 2022

Il trattamento o meglio lo strumento che potrà regalare alle unghie un aspetto liscio e lucido è il buffer! Questo cuscinetto con diverse facce esfolianti e lucidanti sarà il segreto per regalarsi unghie perfette e dall’aspetto giovane più a lungo possibile. Seguendo il video tutorial potrete scoprire come utilizzare il buffer nel migliore dei modi.