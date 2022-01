Ecco cosa ti accade se fai l’amore per 100 giorni consecutivi

Hai mai provato a fare l’amore per 100 giorni consecutivi? Una coppia ha fatto questo esperimento e ci racconta come è stato.

Qual è la frequenza media dei vostri rapporti sessuali? Fate l’amore spesso oppure tra un rapporto e l’altro fate passare delle settimane? La felicità di una coppia non dipende dalla quantità dei rapporti sessuali ma dalla qualità di questi rapporti. Ad ogni modo fare l’amore regolarmente secondo gli esperti apporta notevoli benefici, ma cosa accadrebbe se facessimo l’amore per 100 giorni consecutivi?

Una coppia di temerari ha condotto questo esperimento e ha fatto l’amore per 100 giorni, ogni giorno e ha raccontato quali sono stati gli effetti che hanno avvertito a livello fisico e psichico. Pensate che questo esperimento li abbia resi felici e più uniti?

Fate l’amore ogni giorno per 100 giorni consecutivi e vi accadrà questo!

Marc e Lily è la coppia che si è messa in gioco ed ha accettato questa sfida: fare l’amore per 100 giorni consecutivi. Sposati da 3 anni i due hanno deciso di avere u figlio e questa sfida è sembrata loro una buona occasione per provarci.

Lily e suo marito Marc si amano molto ma affermano di avere una libido molto diversa. Marc ha perennemente voglia di fare l’amore ed è sempre pronto a procedere, Lily ama farlo ma è più moderata. Agli esordi della relazione questo divario era meno evidente, complice la passione intensa, Lily si concedeva molto più spesso.

Con gli anni questa differenza si è accentuata e ha iniziato ad essere un problema per la coppia dato che Marc ha iniziato a lamentarsi di sentirsi sessualmente insoddisfatto.

Questa situazione è tipica di molte coppie ma non tutte avrebbero forse avuto il loro stesso coraggio. Marc e Lily hanno deciso di risolvere le cose provando a fare un esperimento molto insolito: fare l’amore per 100 giorni consecutivi.

E’ stato Marc a chiedere a Lily di accettare questa sfida chiedendole di provare a compensare la sua insoddisfazione sessuale dei mesi passati per poter dare alla loro sessualità un secondo inizio.

Una richiesta sicuramente anomala ma la moglie capendo quanto questo argomento fosse importante per il marito ha accettato di mettersi in discussione.

La coppia ha raccontato questa esperienza e cosa ha apportato loro giorno dopo giorno.

Inizio

All’inizio la coppia si sentiva molto eccitata, era la prima volta per loro che facevano l’amore ogni giorno. La coppia ha deciso di farlo ogni sera, dopo cena.

Marc nei primi giorni ha deciso di consultare degli esperti per farsi seguire in questi lunghi 100 giorni. Questi consulenti sessuali hanno redatto dei questionari da sottoporre alla coppia, le domande riguardavano tutti gli aspetti della vita coniugale e, ovviamente,anche della loro vita sessuale.

Dopo 20 giorni

Dopo circa 20 giorni la coppia ha notato che i rapporti sessuali erano diventati monotoni. Quando si fa l’amore qualche volta al mese la coppia sembra essere più invogliata e più fantasiosa. Il rapporto sessuale programmato su base quotidiana è risultato essere meno spontaneo. Marc non si è affatto scoraggiato e ha pensato di aggiungere un pò di creatività per spezzare la routine.

Marc ha anche chiesto una consulenza alla psicoterapeuta Judi Keshet-Orr, la quale ha chiesto all’uomo di riflettere sul concetto di “sessualità ” e sul significato che questo avesse per lui perché la penetrazione e l’orgasmo non sempre rappresentano la sessualità per un individuo. Per molti la sessualità è semplicemente il momento di intimità. L’esperta consigliò all’uomo di concentrarsi meno sull’atto fisico in se e di più sul suo significato intimo.

Dopo circa 30 giorni

Dopo 30 giorni la coppia ha iniziato a percepire i primi benefici. Marc che teneva ad essere molto ansioso e stressato ha avvertito un maggiore benessere a livello mentale. Ha anche notato dei benefici a livello del sonno, dormiva di più e meglio dopo aver fatto l’amore.

Dopo circa 40 giorni

Dopo 40 giorni gli esperti che seguivano la coppia hanno chiesto a Marc e Lily di raccontare al partner cosa trovano di eccitante nell’altro e cosa desideravano dal loro rapporto. Sorprendentemente Marc ha notato che non necessitava di avere più rapporti fisici ma di aver bisogno di più attenzione fuori dalla camera da letto, quindi si trattava di un bisogno di maggiore intimità emotiva, piuttosto che fisica.

Dopo 50 giorni

Dopo 50 giorni la coppia era a metà strada dal traguardo. Questo è stato anche il momento in cui hanno deciso di provare ad avere figli. Questa decisione ha dato loro una grande motivazione. Presa questa decisione la coppia ha iniziato a parlare di più dei loro desideri, di come immaginavano il loro futuro e di quali fossero i progetti che volevano realizzare.

La coppia si è resa conto che questo esperimento li aveva avvicinati di più.

Dopo 80 giorni

Dopo 80 giorni Marc e Lily si sentivano bene, anche fisicamente. Iniziavano ad avvertire i benefici sul loro sistema immunitario rafforzato e hanno notato di ammalarsi molto di meno. Sapevi che per curare l’influenza il modo migliore è fare l’amore?

La coppia ha costatato inoltre di dormire particolarmente bene e di sentirsi molto in forma di giorno.

Dopo 100: Il Traguardo

Un’esperienza unica e benefici fisici, psichici e relazionali!

In conclusione la coppia ha sostenuto che questa esperienza è stata unica e che ha apportato molti benefici, sia a livello fisico che psichico. Inoltre Marc e Lily hanno confermato che questo esperimento ha portato la loro relazione di coppia ad un livello successivo e da allor anche se non fanno l’amore ogni giorno, continuano a farlo spesso e sono molto felici. Oltre a sentirsi meglio fisicamente, il loro umore è migliorato anche grazie alla profonda connessione emotiva che hanno stabilito. Purtroppo l’esperimento non si è concluso con la gravidanza di Lily ma la coppia è pronta a tentare ancora.