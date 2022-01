Unghie corte? Prova le glitter shade nails di Paola di Benedetto!

Il glitter shade è una manicure ideale per le unghie corte. Lo ha scelto anche Paola di Benedetto, e ne esistono tantissime versioni!

Si tratta di una manicure che si realizza con un colore di base su cui vengono applicati sapientemente dei glitter che, però, non vanno a ricoprire tutta l’unghia.

L’idea è di creare un motivo decorativo un po’ disordinato, quindi giovane e spontaneo, allegro e pieno di brio. Dal momento che l’unghia non viene interamente ricoperta di glitter, questa manicure per unghie corte è estremamente versatile.

Si può indossare tutti i giorni, soprattutto nelle sue versioni più basic, ma la si può anche scegliere per occasioni speciali per le quali vogliamo una manicure diversa dal solito.

Il motivo per cui è molto adatta a chi ha unghie piccole, tagliate corte, è che non c’è bisogno di grande precisione per realizzarla. Questo significa che non si ha bisogno di molto spazio, come invece succede quando si vogliono realizzare manicure con microdecorazioni o con piccoli disegni a mano libera.

Tutte le varianti del glitter shade, la manicure per unghie corte perfetta anche su quelle lunghe

Il motivo per cui questa manicure è stata battezzata “glitter shade” sta nel fatto che i brillantini non vengono applicati in maniera compatta ma come per creare una sfumatura.

Sull’unghia si delineano quindi due zone: una in cui il glitter è applicato in maniera molto fitta, ricoprendo completamente il colore di base, e un’altra in cui il glitter è più rado.

L’abilità consiste nel non creare una linea netta tra la zona glitterata dell’unghia e quella priva di glitter. Al contrario, è necessario applicare i glitter con gradualità.

In questo modo si creerà un effetto sfumatura dall’aspetto apparentemente casuale ma che in realtà è stato accuratamente studiato.

I brillantini possono essere applicati in quantità maggiore sia alla base dell’unghia sia sulla punta. Nella maggior parte dei casi i brillantini vengono applicati in gran quantità sulla punta per andare a scemare via via che si raggiunge la base.

I colori ideali per la base di un glitter shade per tutti i giorni sono sicuramente tutte le sfumature del nude e del rosa.

In questo modo la manicure risulterà molto delicata, poco appariscente ma dotata di una certa personalità, anche se si hanno unghie corte e che di solito non catturano l’attenzione.

Se si vuole aggiungere un tocco di glamour e osare un po’ di più, l’ideale è sovrapporre il glitter a uno smalto con particelle metalliche. In questo modo le unghie saranno super luminose ma si manterrà inalterata la gradualità e l’idea si sfumatura alla base di questa manicure.

Per le occasioni particolari, invece, l’ideale è giocare con il glitter shade su base scura. Anche se questa manicure sulle unghie corte è ancora perfetta, dà il meglio di sé sulle unghie piuttosto lunghe. Il motivo è semplice: una base scura “rimpicciolisce” visivamente la dimensione totale delle unghie, facendole sembrare ancora più piccole.

Quando si sceglie di realizzare le glitter shade nails su base scura il consiglio è di scegliere un colore di glitter che sia in forte contrasto con la base dell’unghia. L’ideale naturalmente sono l’oro e l’argento, che però potrebbero dare al look un aspetto troppo formale.

Le più giovani adoreranno l’idea di applicare glitter rosa o viola sulle unghie nere. Il contrasto sarà comunque molto evidente e le unghie assumeranno un’espressione divertente e un po’ rock.

Anche i colori pastello sono perfetti per una manicure sopra le righe e non tropo “da bambolina”. Ne abbiamo parlato in questo articolo sulle unghie arcobaleno nere.

Infine, una raccomandazione valida per tutti i tipi di unghie glitterate: il top coat è assolutamente fondamentale per mantenere i brillantini al loro posto e proteggere la manicure facendola durare il più a lungo possibile!