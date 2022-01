Test dei Gioielli | Perché impazzisci per alcuni gioielli? Dipende da chi sei

By

Se ti chiedi perché hai i cassetti pieni di anelli e nessuna collana fai il test dei gioielli: svelerà moltissimo della persona che sei!

I gioielli, esattamente come il make up, gli abiti e i capelli, sono uno dei principali strumenti di espressione per una donna. Naturalmente ognuna di noi ha un tipo di gioiello preferito di cui riempie scatole e cassetti, mentre possiede pochissimi esemplari di gioielli di altro tipo.

Come tutto ciò che riguarda le nostre abitudini e il modo in cui esprimiamo la nostra personalità, questo dettagli apparentemente insignificante in realtà dice moltissimo di noi.

Preferire un certo tipo di gioielli significa che si preferisce mettere in risalto una parte specifica del proprio corpo, “tralasciando” tutte le altre o almeno non facendole risaltare alla stessa maniera.

Cosa stiamo comunicando (a livello inconscio) quando utilizziamo alcuni gioielli evitandone altri? La risposta potrebbe sorprenderti!

Test dei Gioielli

Per fare questo test dovrai rispondere nella maniera più sincera e oggettiva possibile. Pensa alla tua collezione di gioielli e cerca di fare un rapido bilancio. Di quale gioiello possiedi tantissimi esemplari e non vedi l’ora di acquistarne altri? Se pensi di possedere grossomodo lo stesso numero di due gioielli differenti prova a leggere tutti i profili che corrispondono alle tue riposte.

1 – Orecchini

Gli orecchini sono tra i gioielli più vicini al viso. Possono illuminarlo o incorniciarlo, a seconda della loro grandezza, ma aggiungono sempre luce e colore al volto.

Se sei una collezionatrice di orecchini significa che ciò che vuoi mettere principalmente in risalto è la tua personalità più autentica ma anche la tua grande capacità di ascoltare e di connetterti empaticamente alle altre persone.

Pensi che la missione degli esseri umani sia principalmente prendersi cura gli uni degli altri e tentare di essere sempre il più sereni possibile nel corso di questa vita.

2 – Collana

La collana è il gioiello più vistoso in assoluto poiché, a prescindere dalla sua grandezza, viene colta con lo stesso sguardo con cui un osservatore coglie il viso di una persona.

Per questo motivo chi colleziona collane è una persona dal carattere complesso e sfaccettato. Se hai moltissime collane diverse tra loro significa che attraverso questo gioiello vuoi mettere in evidenza tutte le sfumature del tuo carattere ma anche i tuoi interessi e le tue “molte” personalità.

Sei anche una persona molto sicura di sé, molto schietta e molto diretta, che non ha alcuna paura di parlare apertamente di ciò che pensa e manifestare chiaramente le sue idee.

3 – Bracciali

I bracciali sono probabilmente tra i gioielli più scomodi che si possano indossare. Per questo motivo è molto frequente che le appassionate collezionatrici di bracciali debbano sfilare e infilare i bracciali ogni giorno, anche se non hanno intenzione di sostituirli con altri.

Chi utilizza molti bracciali, a prescindere da quanto siano scomodi per svolgere le normali incombenze quotidiane, significa che vuole mettere attirare la massima attenzione su ciò che fa, sui movimenti delle sue mani e delle sue braccia.

Se collezioni bracciali significa che sei una persona molto orgogliosa di ciò che è riuscita a compiere nel corso della vita e ami vedere le tue mani in movimento mentre rendono concrete le tue idee e il tuo impegno.

4 – Anelli

Gli anelli sono legati da sempre all’idea di una promessa, soprattutto se si tratta di una promessa romantica.

Indossare molti anelli o averne una grande collezione significa essere molto legate ai ricordi della propria vita, al percorso che ci ha condotte a essere quello che siamo, ai piccoli passi che hanno costruito la nostra identità.

Se possiedi molti anelli significa che il tuo desiderio più profondo è fare una lunga serie di esperienze che possano arricchire la tua vita, il tuo carattere e la tua personalità in generale. Probabilmente ami gesticolare e attirare l’attenzione delle persone con cui stai parlando grazie a un intelligente gioco di sguardi e di linguaggio corporeo. Sei una seduttrice!

Leggi Anche => Vuoi provare tutti gli altri test psicologici di Chedonna.it? Consulta il nostro archivio!

Questi test devono essere considerati un passatempo per esplorare alcuni lati della propria personalità ma non possono in alcun modo sostituire un’analisi valida e completa dal punto di vista psicologico.