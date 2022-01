Senso di colpa nemico della dieta: ecco come combatterlo

Quando siamo a dieta il senso di colpa per aver mangiato qualcosa di troppo diventa un nemico giurato del dimagrimento: ecco come combatterlo.

Dopo le feste l’obiettivo principale di tutti quelli un po’ sovrappeso, ma non solo, è quello di rimettersi in forma e tornare al peso originale. I bagordi delle feste ci hanno fatto prendere quei 2 o 3 chili di troppo che ora ci sembrano difficili da smaltire.

E tornati alla vita normale è normale iniziare a pensare di rimettersi in riga. Finite le feste, le cene e i vari momenti conviviali non resta che pianificare il nostro dimagrimento.

Spesso però accade che si inneschi in noi un senso di colpa deleterio e che ci fa sentire colpevoli ogniqualvolta andiamo ad introdurre cibo. Sgomberiamo subito il campo dai dubbi: questo tipo di atteggiamento è sbagliato perché produce un effetto contrario, anziché farci dimagrire non ci sarà di aiuto nella dieta, anzi. Vediamo come combattere questo fastidioso senso di colpa.

Ecco come combattere il senso di colpa nella dieta

Il pensiero positivo è sempre un’arma vincente quando si decide di intraprendere un percorso nuovo. E in questo senso non è esente anche la dieta. Infatti quando decidiamo di perdere qualche chilo il primo passo è anche quello di essere pronti mentalmente e non solo fisicamente.

Esiste addirittura uno studio, pubblicato sulla rivista scientifica Psychology & Health, che dimostra come lo stato d’animo sia importante nella perdita di peso, al pari di mangiare in modo sano ed equilibrato. Secondo i ricercatori della Utrecht University in Olanda, infatti, se ci sentiamo colpevoli quando siamo a tavola siamo inconsciamente spinti a mangiare di più ma anche ad assumere cibi meno sani e più grassi. Ecco perché è bene avere un approccio sereno ed equilibrato nei confronti del cibo, altrimenti dimagrire sarà ancora più difficile.

Il senso di colpa infatti, c’è poco da fare, ha un effetto ancora più ingrassante. In questo senso gioca un ruolo fondamentale anche il cortisolo che è l’ormone dello stress e che non aiuta nella perdita di peso.

Se siamo in ansia o sotto stress può capitare di avvertire maggiormente il senso della fame. Inoltre, quando siamo nervosi siamo più portati a cercare cibi che ci confortano ma che al tempo stesso ci fanno incamerare troppe calorie.

In questo modo si innesca un circolo vizioso che ci porta anche a mangiare per soddisfare la sensazione di nervosismo. Inevitabilmente si innescano poi i famosi sensi di colpa e alla fine non se ne esce.

Come fare allora? Come possiamo combattere il senso di colpa che è nemico numero uno della dieta? Scopriamolo.

1) Il cibo non è un nemico. Togliamocelo dalla testa. Una convinzione del tutto errata è quella di credere che il cibo ci faccia ingrassare. Dobbiamo anzi iniziarlo a pensare come un nostro alleato che ci fornisce l’energia necessaria per affrontare le nostre giornate.

2) Fare 5 pasti regolari. Questo ci aiuterà a placare la fame negli orari fuori pasto o a piluccare ad esempio di fronte al divano, un modo di fare che poi scatena in noi il senso di colpa. Se invece ci regoleremo mangiando ai nostri orari non incorreremo così facilmente in questi meccanismi.

3) Mangiare lentamente. Spesso chi mangia per la fame nervosa lo fa velocemente e poi avverte un gran senso di colpa. Introducendo quanto più cibo possibile in poco tempo è ciò che di più errato si possa fare. Bisogna mangiare piano, prendere la consapevolezza di quello che stiamo introducendo. Se decidiamo di concederci un peccato di gola non dovremo farlo come se fossimo dei ladri ma gustarcelo tranquillamente sapendo che poi torneremo nei ranghi. Questo ci permetterà anche di non sviluppare senso di colpa.