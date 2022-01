Questi segni zodiacali sono e saranno sempre dei bulli: fai attenzione!

Oggi abbiamo deciso di smascherare tutti i prepotenti dell’oroscopo. Come? Ma con la classifica dei segni zodiacali più bulli, che domande!

Ci avete mai fatto caso che quando si parla di bullismo tutti sono sempre pronti a condannarlo e sembra che non ci sia nessuno che conosca o che abbia mai conosciuto un bullo?

Abbastanza sospetto, non vi pare?

Quando chiedete alle persone come si comportavano a scuola, tutti rispondono che loro erano assolutamente contro i bulli. Non scherziamo!

Peccato, però, che i bulli esistano ancora e che ci siano anche tantissime persone che, se pur non lo fanno in primis, sono pronti a stare zitti e chiudere un occhio quando vedono un atto di bullismo.

Bene, adesso ti basterà solo chiedere loro il segno zodiacale per sapere se sono stati o meno dei prepotenti: ecco la nostra classifica di oggi dell’oroscopo!

I segni zodiacali più bulli: speriamo che tu non sia nella classifica di oggi dell’oroscopo

Di certo il bullismo non è qualcosa di divertente, non vi pare?

Sarà capitato a tutti, prima o poi, di sentirsi fuori luogo da qualche parte: che ci sia stato anche un prepotente a complicare e rendere più amaro il tutto di certo non è bello!

Ci sono tantissime persone che sono prepotenti, a volte senza neanche rendersi conto dei danni che fanno agli altri.

Se glielo chiedete, però, per loro il bullismo praticamente non esiste: non conoscono nessun prepotente e nessuna persona che ne soffre!

Bene, da oggi avrai uno strumento in più che può metterti in guardia contro i bulli ed i prepotenti: la nostra classifica di oggi dell’oroscopo!

Scopriamo subito chi c’è tra le prime cinque posizioni della classifica di oggi, sperando che non ci sia anche il tuo segno!

Capricorno: quinto posto

Cari Capricorno, è ora di svelare il vostro gioco: sotto sotto, quando nessuno vi guarda o vi può incastrare e non ci sono prove sapete essere dei veri e propri bulli!

I Capricorno sono persone che possono diventare molto prepotenti, soprattutto sul lavoro. Abituati a saper fare tutto, trattano in maniera particolarmente brusca chi, secondo loro, non è al loro stesso livello.

Quando si rendono conto di essere stati particolarmente “bulletti” i nati sotto il segno del Capricorno non si scusano. Preferiscono fare finta che nulla sia successo e vi tratteranno, forse, in maniera più cameratesca per un paio di giorni. Fate attenzione, però, sono capaci di rivoltarsi in meno di cinque minuti!

Cancro: quarto posto

Come? I nati sotto il segno del Cancro, generalmente considerati tra i più materni e dolci dello zodiaco, si trovano nella classifica dei segni zodiacali più bulli?

Sicuramente c’è un errore, vero? La risposta è no: altro che errore, i Cancro possono essere particolarmente bulli quando vogliono!

Fortunatamente per tutti noi, i nati sotto il segno del Cancro scelgono poche volte di essere prepotenti ma quando lo sono c’è veramente da tremare.

Riescono a colpirvi proprio dove fa più male; essendo particolarmente empatici i nati sotto il segno del Cancro sanno bene come far soffrire e cosa dire. Quando vi prendono in antipatia possono distruggervi con il sorriso sulle labbra: non è una grande qualità!

Leone: terzo posto

I nati sotto il segno del Leone sono uno strano mix di arroganza e di emotività. Avere a che fare con loro, però, generalmente vuol dire avere a che fare con dei veri e propri bulli!

Abituati come sono a comportarsi come vogliono, perché sono loro i padroni, i nati sotto il segno del Leone non si fanno scrupoli a “bullizzare” gli altri.

Il Leone sceglie sempre la strada della prevaricazione, se può, e a volte senza neanche rendersene conto. Per lui è normale “lottare” per qualsiasi cosa e si aspetta dagli altri il medesimo bullismo. Quando incontrano persone che sono gentili e rispettose, i Leone tendono a reputarle deboli ma poi, quando ne hanno bisogno, corrono da loro a cercare affetto e comprensione!

Vergine: secondo posto

Se non avete mai avuto a che fare con un nato sotto il segno della Vergine, vi auguriamo che il vostro primo incontro sia con qualcuno a cui state simpatico.

I nati sotto il segno della Vergine possono essere dei veri e propri bulli, ve lo diciamo noi!

Sempre con il sorriso sulle labbra ed in maniera talmente acuta da quasi non farvene rendere conto, i nati sotto il segno della Vergine sono qui per bullizzarvi.

Se la prendono con voi per qualsiasi cosa che va storta, vi criticano pubblicamente e vi mettono in imbarazzo con i vostri amici: ma che compagnia sono questi Vergine?

Purtroppo i nati sotto questo segno sono veramente abituati a comandare nei rapporti interpersonali. Sono capaci di bilanciare la giusta quantità di presenza in mezzo a lunghe assenze, rendendovi anche desiderosi della loro compagnia. Quando ci sono, però, sanno essere veramente cattivi!

Bilancia: primo posto nella classifica dei segni zodiacali più bulli dell’oroscopo

Al primo posto della nostra classifica di oggi c’è sicuramente una sorpresa: ma come, la Bilancia così gentile e posata sarebbe il segno più bullo dello zodiaco?

La risposta, purtroppo per voi e per tutte le Bilancia che speravano non avremmo mai scoperto il loro gioco, è assolutamente sì.

La Bilancia sa essere veramente una bulla quando vuole e non si fa di certo scrupoli di fronte la sofferenza altrui!

I nati sotto questo segno sono capacissimi di dire le cose più orrende guardandovi in faccia, sorridendo e nascondendosi dietro la scusa che “stanno scherzando”.

La Bilancia può diventare veramente cattiva e sprezzante quando vuole: fate attenzione con loro!

Le nostre classifiche dell’oroscopo devono essere considerate come un puro e semplice intrattenimento creato da noi per i nostri lettori solo ed esclusivamente per divertimento.