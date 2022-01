Luna piena in Cancro, ecco cosa cambia dal 17 Gennaio per ogni segno

Gli astri ci rivelano cosa accadrà ad ogni segni zodiacale dopo la prima luna dell’anno del 17 Gennaio 2022.

Il 17 Gennaio 2022 la luna piena sarà in Cancro. Si tratta della prima luna piena di quest’anno e secondo gli astri eserciterà una forte influenza su tutti i segni zodiacali. Scopri cosa accadrà.

Quali saranno le influenze che la luna piena di Gennaio eserciterà sui vari segni zodiacali? La luna piena del mese di Gennaio viene definita la Luna del Lupo. Si dice che in questo mese particolarmente freddo i lupi per via della scarsità di cibo, tendano a raggiungere i villaggi popolati dagli uomini per sfamarsi. La luna del Lupo porta notevoli cambiamenti ai vari segni astrologici.

Prima Luna piena del 2022, ecco cosa accade ai diversi segni zodiacali

Secondo gli astri la Luna del Lupo migliorerà il nostro benessere e ci metterà nella condizione di voler ridefinire i nostri obiettivi. Questo accadrà in linea generale a tutti i segni zodiacali. Gli astri ci ricordano che questo è un momento favorevole alla meditazione e all’introspezione. Se non amate meditare potreste semplicemente prendere un quaderno ed una penna e dare libero sfogo ai vostri pensieri mentre li imprimete su carta. Questo è un ottimo modo per prendere coscienza del momento presente e capire cosa si desidera fare e come si vuole procedere.

Cercate di capire quali sono i vostri bisogni attuali, cosa vi manca, cosa desiderate veramente. La luna piena del Lupo si farà sentire in modo particolare in alcuni segni zodiacali avvertiranno anche dei cambiamenti relativi al loro ciclo di sonno e del loro umore.

Questa luna piena che si manifesterà sotto il segno del Cancro, porterà anche note di dolcezza alle relazioni e renderà più saldi i legami familiari. Romanticismo e passione saranno i protagonisti in molte coppie.

Questa piena luna che illuminerà con il suo chiarore il cuore dell’inverno porterà nostalgia a molti segni zodiacali i quali nel valutare le proprie mancanze attuali potrebbero sentirsi particolarmente nostalgici verso il passato e costatare la mancanza di alcune persone che non fanno più parte della loro vita o di alcuni periodi o situazioni passati nei quali si sentivano particolarmente felici.

I segni più sensibili, in modo particolare i segni di acqua, scambieranno questo stato nostalgico con la sensazione di avvertire un’angoscia.

Tra i segni che vivranno gli influssi della luna piena in modo sfavorevole ci sono Toro, Leone, Scorpione e Acquario.

Al contrario i segni che avvertiranno gli effetti positivi di questa Luna Piena saranno Ariete, Cancro, Bilancia e Capricorno.

LEGGI ANCHE -> Uno stravolgimento sentimentale sta per colpire questi segni zodiacali

Vi ricordiamo che l’astrologia si basa sulle interpretazioni delle costellazioni e non ha una base scientifica. Sentitevi pertanto liberi di credere o meno a queste previsioni.