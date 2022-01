Ti chiede sempre foto dei piedi? Puoi stare serena: è (quasi) normale!

Perché le foto dei piedi delle donne eccitano gli uomini? Si tratta di una “fissazione” innocua, ma è meglio sapere quando fermarsi.

Quando tra due persone si instaura un rapporto di grande intimità si finisce per “abbattere” determinate barriere. L’invio di foto e video un po’ sexy è una delle prime reticenze che si finisce con il superare, quindi prima o poi ci si ritroverà con qualche richiesta “spinta”.

Quello che potrebbe stupire molte donne è che più di un uomo su tre è un appassionato di foto di piedi femminili, quindi la possibilità che un partner chieda foto di piedi sexy è piuttosto alta.

In realtà molte donne non si fanno alcun problema a inviare foto dei propri piedi, magari in pose un po’ sensuali, con calze a rete o scarpe dal tacco vertiginoso. Il motivo è che facciamo un po’ di fatica a capire per quale motivo i maschi abbiano tutta questa gran passione per le fotografie di piedi nudi, quindi prendiamo il tutto come un gioco.

Inoltre, dal momento che per le donne (e per milioni di persone) i piedi non sono una parte del corpo particolarmente erotica, non abbiamo alcun problema a mostrarli in foto o in video. Anche diffondendo foto dei nostri piedi, in pratica, non ci sentiamo né violate né in pericolo.

Chi si sente a proprio agio dovrebbe continuare a farlo tranquillamente, soprattutto se si tratta di richieste occasionali fatte da persone che si conoscono bene. Quando però è lecito far scattare un “campanello d’allarme”?

Quando agli uomini piacciono “troppo” le foto dei piedi?

Tornando alla differenza tra approccio maschile e approccio femminile alla questione, bisogna ammettere che i piedi maschili nelle donne etero non scatenano molte fantasie.

Questo dipende dal fatto che, in realtà, la mente femminile viene stimolata in maniera diversa rispetto a quella maschile per quanto riguarda l’erotismo.

Gli uomini si eccitano più facilmente attraverso delle stimolazioni fisiche, cioè attraverso tutto ciò che possono percepire con i sensi.

Ne deriva che vedere un bel seno o toccare un bel sedere li eccita molto più di quanto ecciterebbe una donna nella stessa situazione. Per questo motivo gli uomini che amano i piedi delle donne trovano molto eccitanti le immagini che li ritraggono.

Questo non significa che ci si debba preoccupare. Si tratta di una normale parafilia, cioè di una “passione particolare” che non viene condivisa in assoluto da tutti.

Si può considerare parafilia, e nello specifico rientra nel feticismo, anche una particolare passione per il seno, per i tatuaggi, per i partner particolarmente magri o particolarmente grassi, per le fantasie sessuali relative a donne con gonne e calze autoreggenti, all’indossare o far indossare tacchi a spillo e così via.

Ovviamente ci sono dei livelli nella messa in atto di una parafilia. Se un partner si limita a chiedere di tanto in tanto la fotografia dei piedi in un paio di scarpe eleganti non è la fine del mondo.

Se però i suoi comportamenti e le sue richieste dovessero diventare troppo insistenti, troppo aggressivi o cominciassero a generare situazioni imbarazzanti allora è il momento di correre ai ripari.

Ci sono due strade per farlo. La prima è parlare del proprio punto di vista, specificando quali sono i comportamenti che generano fastidio e disagio. La seconda strada, da imboccare in genere se la prima fallisce, è quella di tagliare ogni rapporto con il partner.

La linea tra il “normale” e il “troppo” non è semplice da tracciare, in questi casi. Ciò che conta davvero è avere sempre il controllo della situazione ed essere pronte a negare fermamente il proprio consenso se determinati tipi di comportamenti dovessero cominciare a metterci in situazioni in cui non vorremmo trovarci.

Alcuni partner mettono anche in atto dei veri e propri ricatti emotivi per ottenere le fotografie che desiderano. In questo caso diventa ancora più importante riconoscerli e sapere come non cadere preda della loro manipolazione psicologica.

Bisogna anche pensare al fatto che la risposta alla domanda “ma cosa fanno gli uomini con le foto di piedi di donne?” è tanto scontata quanto scomoda. Si eccitano o addirittura si masturbano. Possono arrivare a collezionarle o a condividerle su forum, chat e gruppi appositi.

Ad alcune donne questo non fa né caldo né freddo, ma ad altre può creare una profonda sensazione di disagio. L’importante è essere sempre consapevole di cosa potrebbe accadere a una propria foto se venisse messa in circolazione in certi ambiti.