Angela Lansbury è una delle attrici britanniche più amate e longeve al mondo, vincitrice del premio Oscar alla carriera nel 2014. Ma com’era la mitica Angela Lansbury da giovane? Assolutamente stupenda!

Angela Lansbury è una vera icona mondiale del cinema e della televisione. La sua interpretazione della ‘signora in giallo’ Jessica Fletcher l’ha lanciata (tardivamente) nell’olimpo delle più grandi star hollywoodiane di sempre. Ma l’avete mai vista da giovane? Favolosa!

Angela Lansbury è un’attrice irlandese naturalizzata statunitense. Fin dagli inizi della sua carriera cinematografica, ha dato prova del suo immenso talento ottenendo una candidatura al premio Oscar per il film Angoscia, del 1944, e una seconda candidatura l’anno successivo per la sua interpretazione della dolce Sybil Vane in Il ritratto di Dorian Gray.

Nel corso della sua lunga carriera, grazie alla sua grande versatilità, Angela ha preso parte a film davvero molto diversi tra loro: dai western, ai drammi romantici, ai musical divertenti. Ricordiamo, tra gli altri, Le ragazze di Harvey, in cui recitava al fianco di Judy Garland, La lunga estate calda, del 1958, a cui presero parte anche Paul Newman e Orson Welles, e il film Disney di grande successo Pomi d’ottone e manici di scopa del 1971.

In anni più recenti, la Lansbury ha preso parte al film I pinguini di Mr. Popper, al fianco di Jim Carrey (2011). Nel 2018 l’abbiamo vista inoltre nel sequel di Mary Poppins Il ritorno di Mary Poppins, in cui ha recitato al fianco di Meryl Streep, Dick Van Dyke e Emily Blunt.

Angela è stata molto attiva anche in teatro, sua grande passione. Ha calcato le scene fino al 2015, girando l’America in tournée con la sua compagnia teatrale.

Ma com’era Angela Lansbury da giovane?

Anche da giovane Angela Lansbury aveva un fascino davvero particolare, che catalizzava l’attenzione dello spettatore.

I lineamenti del suo viso le hanno permesso di interpretare personaggi di tutte le età. Ha spesso recitato in ruoli di moglie di attori molto più anziani di lei. In alcuni film, inoltre, ha interpretato il ruolo della madre di attori poco più giovani di lei, se non coetanei.

Per esempio, ne I tre moschettieri del 1948 ha recitato il ruolo della moglie del re Luigi XIII di Francia, interpretato allora da Frank Morgan, che all’epoca aveva quasi 30 anni in più di lei.

Che dire, Angela Lansbury è una vera e propria forza della natura!