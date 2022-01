Una Vita anticipazioni. Un grave pericolo si presenta all’orizzonte del quartiere di Acacias. Paura per un amato personaggio

La serie TV “Una Vita” è ambientata agli inizi del XX secolo, precisamente tra gli anni 1899 e 1920, e racconta le storie di varie famiglie e del gruppo di domestiche del ricco quartiere di Acacias, situato in una città indefinita, molto probabilmente Madrid.

Nel dettaglio la soap opera “Una Vita” racconta le vicende appassionanti delle famiglie De la Serna, Álvarez Hermoso, Hidalgo e Palacios. Famiglie che si intrecciano sullo sfondo di un ricco palazzo signorile.

Nel giugno 2015, Mediaset ha acquisito i diritti per trasmettere la serie in Italia con il nome di Una Vita: la sua anteprima su Canale 5 è stata un enorme successo con una share del 20,83%. Da quel momento in poi “Una Vita” colora i nostri pomeriggi estivi, con nuove storie, intrighi e ambientazioni affascinanti e misteriose.

Una Vita anticipazioni: Bellita in pericolo per colpa di uno stalker

Nelle nuove puntate di Una Vita, assisteremo a importanti rivelazioni sulla situazione di Bellita.

Nelle recenti puntate di Una Vita in onda su Canale 5, gli abitanti di Acacias sono venuti a conoscenza, grazie al racconto di Josè Miguel Dominguez (Manuel Bandera) della morte di Bellita del Campo (Maria Gracia).

Tuttavia, il decesso della cantante (che fin dal principio ha suscitato scalpore) sarà stato soltanto inscenato per un motivo ben specifico che porterà alla nascita di una storyline nuova e molto articolata.

L’inganno sulla morte di Bellita era stato ben architettato se non fosse stato per le pettegole Rosina Rubio (Sandra Marchena) e Susana (Amparo Fernandez). Bellita infatti non ha avuto altra soluzione se non quella di palesarsi alla due donne, con il consenso di Josè Miguel e della domestica Alodia (Abril Montilla).

In questa occasione verremo a conoscenza della motivazione per cui Bellita è stata costretta a questo gesto estremo. Mentre si trovava in Argentina per far visita alla figlia Cinta (Aroa Rodriguez), appena diventata madre della piccola Linda, un ammiratore psicopatico e stalker non ha fatto altro che inseguirla, mettendo più volte a rischio la sua vita.

Seguendo quanto concordato con le autorità argentine, la Del Campo avrà dovuto giocoforza fingersi morta e ritornare in Spagna, dove ha dovuto mantenere in piedi la bugia per paura che lo “stalker” potesse averla seguita. Un pensiero che preoccuperà la donna, almeno fino a quando gli inquirenti inizieranno a ventilare l’ipotesi che il maniaco, in realtà, si trovi in Patagonia.

Tuttavia, anche se i detective le raccomanderanno di stare ancora in casa sua finché le indagini non saranno completamente chiuse, Bellita inizierà a non sopportare la clausura forzata e un giorno insisterà affinché Josè Miguel le dia il permesso di fare una passeggiata insieme a Susana e Rosina. Destino vuole che proprio in queste occasioni, lo stalker con cicatrici sul braccio inizierà a fare il suo ingresso ad Acacias.

Questa misteriosa figura avrà il volto di Bellita disegnato su di un polso e farneticherà tra sé e sé che “presto rivedrà il suo grande amore”.

Alla fine dei fatti, secondo le anticipazioni di Una Vita, appena Bellita uscirà fuori dal portone di Acacias 38, verrà agganciata dal criminale, che tenterà di colpirla con un grosso coltello. Le urla di Susana e Rosina ed il successivo intervento di Josè Miguel eviteranno però la tragedia e il pazzo verrà assicurato alla giustizia.

Questa situazione altamente traumatica per la cantante avrà come effetto immediato l’avvertimento di un forte senso di paura e di timore. Nonostante il suo stalker sia stato arrestato Bellita lei non ne vorrà proprio più sapere di uscire di casa per paura che qualcun altro possa tentare di farle del male.

Pure in questo caso, si rivelerà fondamentale l’intervento di Josè Miguel che, senza chiederle minimamente il consenso, rilascerà un’intervista sul quotidiano per spiegare per quale ragione la Del Campo abbia finto la sua morte.

In questo modo, la moglie di Josè Miguel non avrà scelta se non quella di palesarsi di fronte ai vicini del quartiere che la accoglieranno con tutti gli onori del caso nella piazza.