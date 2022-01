Anticipazioni Beautiful: Taylor e Sheila, tutto non è come appare

Anticipazioni Beautiful dall’America. La “nuova” Taylor e Sheila vanno d’accordo o si odiano? Ecco cosa succederà nelle prossime puntate

La soap opera che ci accompagna dal lontano 1990, quando è approdata per la prima volta in Italia, Beautiful torna a sorprenderci con nuove importanti anticipazioni.

Con le nostre anticipazioni scoprirete novità e spoiler per le puntate in onda in Italia, su Canale 5 e anche trame, vicende e avvenimenti direttamente dalla madrepatria, l’America. Negli Usa infatti la programmazione della soap opera è un anno avanti e questo ci permette di scoprire con largo anticipo le storie dei nostri personaggi preferiti (e odiati).

Per quanto riguarda la programmazione televisiva in italiana, Beautiful è sicuramente una delle soap più longeve della storia della Televisione ed è trasmessa dal 4 giugno 1990, prima su Rai 2 e in seguito, dal 5 aprile 1994, su Canale 5. Sempre nel 1994 fu brevemente trasmessa anche in prima serata da Rete 4.

Come ben noto, da oltre 30 anni Beautiful narra le vicende della famiglia Forrester e dei loro affari, problemi di cuore e intrighi di potere. Ambientata sullo sfondo dell’alta moda di Los Angeles accompagna tutti i nostri pomeriggi televisivi. Basti pensare che le puntate andate in onda sono state più di 9 mila!

Ma andiamo al nocciolo della questione. Oggi vogliamo parlarvi dell’arrivo sulle scene americane della nuova “Taylor” e di come questo vecchio/nuovo personaggio interagirà con le storyline attuali e soprattutto con la sua nemica per eccellenza…Sheila Carter.

Beautiful anticipazioni USA: Taylor in accordo o disaccordo con Sheila? L’inganno

Con le puntate americane di Beautiful possiamo scoprire nuove chicche e approfondimenti su vicende che ancora in Italia non sono arrivate ma che ci danno un quadro completo e ricco. Secondo le nuove anticipazioni proveniente dall’USA sembra proprio che Taylor e Sheila avranno un confronto…

La notizia di un presunto confronto fra Sheila Carter e Taylor Hayes ha animato i fan di tutto il mondo, in quanto sono più di 20 anni che i telespettatori si aspettano uno scambio di batture (turbolento) fra le due donne. In realtà, dalle informazioni che abbiamo ricavato dai spoiler delle nuove puntate in onda in America, sembra proprio che fra le due donne, nemiche acerrime, il primo incontro non sia stato per nulla turbolento.

Per promemoria, vi ricordiamo che Taylor e Sheila si erano viste l’ultima volta in quella drammatica sparatoria che ridusse la psichiatra in fin di vita (al punto da essere dichiarata morta per poi essere rapita dal principe Omar e sequestrata per anni).

Tuttavia, nonostante la gravità del loro addio e la paura per la madre di Thomas e Steffy, la ex moglie di Ridge non ritiene che l’affronto e l’aggressività siano la giusta strategia per affrontare la dura e cruenta Sheila. Adoperando una tattica più gentile (e allo stesso tempo enigmatica), Taylor ha deciso di tenere d’occhio silenziosamente Sheila.

Per Taylor, dovrebbero tutti accettare l’idea che Sheila sia la madre biologica di Finn nonché nonna di Hayes e quindi piuttosto che isolarla sarebbe più opportuno adoperare una tattica diversa. Per prima Steffy, dovrà infatti accettare che la donna sia la madre del marito e chedi conseguenza il dottore non potrà mai fare a meno di essere incuriosito dalla donna che lo ha messo al mondo, per quanto dotata di un passato così criminoso.

L’atteggiamento giusto, dunque, è quello di gestire la situazione in modo da controllare gli avvenimenti, piuttosto che lasciare che Sheila si ossessioni nell’ombra architettando chissà cosa. Taylor, inoltre, ritiene di essere in grado di capire se Sheila abbia veramente superato le sue oscure tendenze del passato. Da qui la concessione di farle passare del tempo con Finn e Hayes alla Vigilia di Natale, un regalo che Sheila ha raccolto con commozione e per il quale ha voluto ringraziare Taylor.

Sheila, insomma, ha visto uno spiraglio e non vuole lasciarselo sfuggire. Tuttavia, di fronte alle richieste della Carter, Taylor ha messo in chiaro che dovrà essere molto paziente e stare lontana da Steffy e dalla sua famiglia come le è stato chiesto: solo rispettando i tempi e le restrizioni potrà davvero dare prova di essere diversa.