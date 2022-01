Come hai conosciuto il tuo partner? Ti diremo quanto rimarrete insieme!

Quanto rimarrai insieme al tuo partner? Il nostro test dell’incontro ci darà gli elementi per fare una stima accurata: lo vuoi provare?

Tutti vorremmo riuscire a sapere quanto tempo passeremo con il nostro attuale partner, non è vero?

Dopotutto, la cosa che ci mette più in crisi è proprio questa: la persona che ci sta accanto è quella giusta o dovremo iniziare di nuovo con qualcuno sconosciuto, tra un paio d’anni?

Oggi abbiamo deciso di provare un test che potrebbe darci la nostra risposta. Che ne dici, ti va di fare un tentativo insieme a noi?

Dopotutto devi solo rispondere ad una semplice domanda!

Test dell’incontro: dicci come hai conosciuto il tuo partner e ti diremo quanto tempo starete insieme

L’amore è per sempre, almeno nella mente degli innamorati!

Avere una relazione, infatti, non è così semplice come hanno cercato di farci credere innumerevoli serie TV, film e libri romantici.

Se stai con il tuo partner da poco o da molto, non importa: c’è sempre un momento nel quale ti chiedi quanto tempo riuscirete a stare insieme ancora!

Oggi, quindi, abbiamo deciso di proporti il test dell’incontro: consiste in un’unica, piccola domanda!

Come vi siete conosciuti tu ed il tuo partner? Sopra hai quattro opzioni tra cui scegliere: qual è la tua?

Potreste esservi conosciuti ad una festa (quindi considera questa opzione anche se vi siete conosciuti per caso o presentati da amici), oppure su una dating app!

Magari siete compagni di scuola o di università (o di qualsiasi corso abbiate fatto insieme) oppure vi siete conosciuti al lavoro. Pronta a scoprire quanto durerete insieme?

conosciuti per caso : che si tratti di una festa, di un incontro casuale o di un amico che vi ha presentati, poco importa.

Il vostro incontro è stato del tutto fortuito ma decisamente galeotto: da quel momento è iniziata la vostra storia d’amore! Magari siete stati anche prima amici per un poco ma il corteggiamento c’è stato, immediato e sicuro.

Quanto durerà la vostra relazione? Te lo diciamo sinceramente: le prospettive non sono molto alte ! Potreste andare avanti un anno o due prima di capire che, forse, a parte il coinvolgimento iniziale… non avete tanto in comune! Noi, ovviamente, ci auguriamo di sbagliarci: voi da quanto tempo è che state insieme, però?

Vi siete conosciuti online e quasi vi vergognate di dirlo: beh, sappiate che non dovreste! Pare che le relazioni nate su Internet abbiano moltissime chance di essere veramente durature! Gli algoritmi di queste applicazioni sono pensati appositamente per mettervi in contatto con persone che hanno il vostro stesso stile di vita ed interesse e che, in un modo o nell’altro, sono collegate a voi (magari sono amici del fratello del vostro dentista). Insomma, i match sulle applicazioni non vanno sottovalutati: tantissimi finiscono in matrimonio o in storie serie che durano anche più di cinque anni!

a scuola o all’università: vi siete conosciuti sui banchi di scuola o durante un esame che sembrava particolarmente impossibile da superare?

Allora la vostra storia potrebbe essere molto duratura anche se, purtroppo, non quella “della vita”.

Spesso, infatti, le relazioni nate sui banchi di scuola rimangono “incastrate” proprio lì… agli anni del liceo! Una relazione nata all’Università o al liceo rischia di non evolversi, anzi! Potreste stare insieme per tanto tempo senza capire che entrambi dovete crescere e maturare insieme. Purtroppo questi sono gli anni più difficili: si cambia molto e senza neanche rendersene conto se non quando tutto è già finito.

Il test dell’incontro dice che potreste stare insieme per tanto tempo ma dovrete impegnarvi molto per essere felici!

colleghi di lavoro: anche l’incontro sul lavoro è un tasto decisamente dolente. Stare insieme e lavorare insieme, infatti, può essere veramente molto complicato non solo per voi ma anche per tutte le persone che vi circondano!

Lo stress del lavoro unito allo stress di avere il tuo partner sempre accanto potrebbe essere veramente deleterio per la tua coppia.

Quanti anni potreste stare insieme? C’è chi sostiene che, se riuscite a trovare il modo di calibrare bene il vostro rapporto, se lavorate insieme potete anche rimanere insieme per tutta la vita.

Ci vuole molta forza per riuscirci: voi pensate di averla?

Questi test devono essere considerati un passatempo per esplorare alcuni lati della propria personalità ma non possono in alcun modo sostituire un’analisi valida e completa dal punto di vista psicologico.