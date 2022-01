Skincare over 40: come rassodare il viso in poche mosse

Skincare over 40: astuzie e consigli per ringiovanire il viso in poco tempo, con piccoli gesti quotidiani. Obiettivo: una pelle sana, luminosa e più tonica!

Il tempo passa inesorabilmente per tutte noi! Il corpo cambia, soprattutto la pelle, che perde tono ed elasticità. Tutta colpa di una minore produzione di elastina e collagene.

Sulla pelle del viso compaiono i primi segni del tempo: parliamo di rughe, macchie e rilassamenti cutanei. Il cambiamento è visibile già dopo i 40 anni. Per contrastare il normale cedimento della pelle del viso è fondamentale seguire una corretta skincare routine. Vanno utilizzati i prodotti giusti, scelti in base al tipo di pelle, a seconda che sia normale, secca, grassa oppure mista.

Il processo di invecchiamento della pelle è graduale ma inevitabile. Alla base ci sono fattori intrinsechi e cause esterne. Tra i primi, rientra senza dubbio la genetica; già dopo i 25 anni, infatti, la pelle inizia ad assottigliarsi e a cedere di più in alcune zone.

Nella categoria delle cause esterne, invece, rientrano alcune cattive abitudini quali il fumo, l’inquinamento e l’esposizione prolungata ai raggi solari, soprattutto d’estate. A risentirne di più è lo strato più superficiale delle pelle (epidermide). Quando si assottiglia troppo, diminuisce l’efficacia della barriera protettiva.

Dopo i 40 anni, è fondamentale nutrire la pelle del viso più in profondità. Come? Scegliendo delle creme specifiche ad azione super idratante, per avere un viso più giovane, fresco e rassodato. Vediamo insieme quali sono gli step da seguire!

Skincare over 40: come contrastare il cedimento del viso

Hai superato i quarant’anni e noti che il tuo viso sta cambiando? Niente panico, è del tutto normale. Ma non devi startene però con le mani in mano! Cambia strategia, rivedi la tua skincare routine, per assicurare alla pelle il giusto nutrimento quotidiano.

Per contrastare gli effetti della pelle del viso cadente, rimpolpandola in poche mosse, ecco quali sono le fasi cruciali e i prodotti must have.

Detersione – Un passaggio fondamentale per liberare la pelle da ogni impurità. Detergila con molta cura, mattina e sera, utilizzando un prodotto non troppo aggressivo che rispetti il pH naturale della pelle. Ti consiglio di scegliere un buon latte detergente ricco di vitamina E, che elimina i radicali liberi ritardando così il processo di invecchiamento cutaneo;

– Un passaggio fondamentale per liberare la pelle da ogni impurità. Detergila con molta cura, mattina e sera, utilizzando un prodotto non troppo aggressivo che rispetti il pH naturale della pelle. Ti consiglio di scegliere un buon latte detergente ricco di vitamina E, che elimina i radicali liberi ritardando così il processo di invecchiamento cutaneo; Creme, sieri e maschere – Tre tipologie di prodotti che non dovrebbero mai mancare nel beauty case di ognuna di noi, soprattutto dopo i quarant’anni. Le creme vanno scelte in base all’obiettivo da raggiungere: antirughe, idratanti o rimpolpanti a seconda delle esigenze specifiche. Il siero viso è un prodotto cosmetico dalla formula ultra concentrata; potenzia e completa l’efficacia della crema, agendo in sinergia. C’è poi la maschera, da fare 1-2 volte a settimana; questo prodotto è indicato per idratare la pelle matura in profondità.

Per ottenere risultati soddisfacenti, oltre a seguire una corretta skincare routine, devi avere uno stile di vita corretto e prediligere un’alimentazione sana ed equilibrata. Via libera per frutta, verdure e ortaggi, ricchi di vitamine e antiossidanti indispensabili per migliorare l’aspetto delle pelle.

Cerca di bere il più possibile, almeno 2 litri d’acqua al giorno, per idratare bene la pelle. Tra le buone abitudini c’è anche quella di dormire dalle 7 alle 9 ore per notte. Facci caso: quando dormi male al mattino il viso appare più affaticato!

Infine, non devi trascurare la ginnastica facciale! Chiamala pure ‘yoga del viso’, se preferisci! I massaggi al viso distendono i muscoli e stimolano la circolazione sanguigna, favorendo così una migliore ossigenazione dei tessuti. Risultato: un incarnato più sano, liscio e luminoso. Ecco alcuni esercizi miracolosi da fare ogni giorno!

Piccoli movimenti circolari – Da fare con i palmi delle mani su tutto il viso, senza trascurare fronte e collo;

– Da fare con i palmi delle mani su tutto il viso, senza trascurare fronte e collo; Allungare e lisciare la pelle – Con gli indici, puntandoli alle estremità delle narici e ai due angoli esterni degli occhi e delle sopracciglia, per distendere la pelle e attenuare così le prime rughe.

Con questi due semplici esercizi potrai mantenere più tonica ed elastica la pelle. La cura del viso passa attraverso piccoli gesti quotidiani, ricordalo sempre!