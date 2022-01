Speriamo tu non sia uno dei segni meno sensuali dello zodiaco!

Pronto a scoprire chi sono i segni meno sensuali di tutto lo zodiaco? Abbiamo qui la classifica dell’oroscopo di oggi: speriamo tu non ci sia!

Doveva succedere che, prima o poi, stelle e pianeti ci dessero notizia di quali siano i segni meno… sexy di tutto l’oroscopo.

Dobbiamo solo sperare che il tuo segno non sia tra loro, non credi?

Ci sono persone che non hanno assolutamente nessun problema ad essere sensuali: è nella loro natura e gli riesce naturale come bere un bicchier d’acqua.

Alcune persone, invece, sono goffe ed impacciate di natura, figuriamoci di fronte alla persona che gli piace! Scopriamo subito chi sono (e se figuri nella classifica di oggi!).

I segni meno sensuali dello zodiaco: speriamo tu non ci sia nella classifica dell’oroscopo

Quanto sei sensuale?

No, non rispondere tanto lo sappiamo che non riusciresti a dirci la verità! Non si tratta di aver voglia di mentire ma semplicemente del fatto che è impossibile saperlo per certo.

O forse no?

Grazie alla classifica di oggi dell’oroscopo, infatti, possiamo sapere quali sono i segni… meno sensuali dello zodiaco.

Aiuto, speriamo che il tuo non sia tra le prime cinque posizioni della classifica!

Ci sono persone, infatti, che non importa cosa fanno: saranno sempre imbarazzate e goffe di fronte la persona che gli piace e questo le rende… beh, poco sensuali!

Che ne dici, ti va di scoprire di chi parliamo? Allora iniziamo subito!

Bilancia: quinto posto

Cari amici della Bilancia, il vostro problema con la sensualità non è tanto il fatto che ne abbiate poca ma che non siate assolutamente in grado di amministrarla.

Quando vi piace qualcuno, infatti, siete talmente entusiasti e contenti che difficilmente riuscite ad essere sensuali.

Per la Bilancia, infatti, l’approccio con le persone che trova interessante è solo uno: quello di un treno! Conquistano gli altri facendosi vedere, sempre e comunque, rimanendo presenti e dichiarando in tutte la maniere (meno che a voce) che sono invaghiti!

Vergine: quarto posto

Anche i nati sotto il segno della Vergine devono rassegnarsi: non solo non sono nella classifica dei segni più sensuali ma sono anche in quella dei segni meno sensuali dello zodiaco!

Che smacco!

La Vergine, infatti, è una persona che difficilmente riesce a perdere la sua compostezza e che, proprio per questo motivo, non riesce ad essere sensuale.

Per loro la sensualità è qualcosa di difficile: li mette in crisi dover “blandire” gli altri e, quindi, sono sempre piuttosto freddi e compassati anche quando bruciano di passione!

Gemelli: terzo posto

Per quanto siano persone estremamente soggette a colpi di testa e brusche virate di direzione, i nati sotto il segno dei Gemelli non riescono proprio ad essere sensuali.

Non è colpa loro: sono semplicemente troppo concentrati su sé stessi per essere in grado di essere sensuali con gli altri e consapevolmente!

I Gemelli sono fatti così: hanno tantissime priorità e nessuna di queste è risultare gradevoli od appetibili agli occhi degli altri.

Certo, ai Gemelli piace flirtare ma lo fanno veramente malissimo: o troppo poco e gli altri non si rendono conto delle loro attenzioni o troppo e allora sono guai!

I Gemelli rifuggono qualsiasi tipo di contatto e, spesso, dopo avervi fatto gli occhi dolci fuggono a gambe levate: meno sensuali di così!

Ariete: secondo posto

Arriviamo al secondo posto della classifica, dove troviamo tutti i nati sotto il segno dell’Ariete. Gli Ariete, sfortunatamente, riescono a dilapidare tutto il loro patrimonio di sensualità e risultano tra i meno sexy dello zodiaco per un solo motivo.

Sono incapaci di provarci con gli altri!

Nonostante siano persone che emanano passione, i nati sotto il segno dell’Ariete difficilmente faranno il primo passo.

Dovrete essere voi a cercare di conquistarli e possiamo assicurarvi che il loro modo di fare sarà veramente difficile da capire. Gli Ariete, infatti, prima sono estremamente freddi poi, improvvisamente, sembrano sensualissimi.

Quando si parla, poi, di creare l’atmosfera possiamo darvi un suggerimento: gli Ariete non lo faranno mai, anzi! Faranno di tutto per creare imbarazzo o disagio con la scusa di “rompere il ghiaccio”. Provare per credere!

Toro: primo posto nella classifica dei segni meno sensuali dello zodiaco

Cari amici del Toro, non vi arrabbiate se vincete il primo posto nella classifica dei segni meno sensuali dello zodiaco.

Di certo non è colpa di stelle e pianeti se avete vinto la palma di “meno sensuali”: che cosa vi è successo?

Per quanto i Toro siano persone veramente molto passionali, spesso e volentieri per loro è impossibile far mostra della propria sensualità.

Non sanno come fare! Estremamente goffi ed impacciati, i Toro non sanno proprio cosa fare quando gli piace qualcuno: ecco che tutta la loro sensualità scompare!

Quando non vogliono “provarci” i Toro possono essere molto sensuali ma quando si mettono d’impegno per risultare sensuali… beh, possiamo solo dire che i risultati non sono entusiasmanti. Cari Toro, non vi stressate troppo: siate solamente voi stessi e vedrete che non ci saranno problemi!

Le nostre classifiche dell’oroscopo devono essere considerate come un puro e semplice intrattenimento creato da noi per i nostri lettori solo ed esclusivamente per divertimento.