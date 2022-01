Cotoletta alla milanese: errori da non fare per un risultato eccellente

La cotoletta alla milanese è uno dei secondi piatti più gustosi e invitanti: ecco tutti gli errori da non fare per un risultato eccellente.

La cotoletta alla milanese è uno dei secondi piatti più invitanti e gustosi che si possano preparare. A base di tenera carne di vitello, si può cucinare o utilizzando fettine sottili o fette più alte e spesse che restano leggermente rosate all’interno.

Si tratta di una ricetta tipica della cucina lombarda e in particolare del milanese che amano tutti: dai grandi ai piccini, è un secondo piatto tra i più amati. A patto però di farlo a regola d’arte e rispettando alcuni canoni.

Per prepararla alla perfezione, infatti, bisogna non incappare in alcuni errori di base. Ecco cosa non dobbiamo assolutamente sbagliare per ottenere un risultato eccellente della cotoletta alla milanese.

Ecco gli errori da non fare con la cotoletta alla milanese

La cotoletta alla milanese si differenzia dalle altre tipologie per essere preparata con tenera carne di vitello e rigorosamente con l’osso. In genere la carne viene battuta e tagliata in modo da formare una fetta che assomiglia all’orecchio di un elefante.

Se vi è capitato di preparare una cotoletta alla milanese e di farla molliccia e insipida, molto probabilmente avete commesso qualche sbaglio. Pensiamo anche alla panatura che si stacca dalla carne. Un vero e proprio disastro.

Assodato che la cotoletta alla milanese è uno dei piatti più conosciuti ed apprezzati non solo in Italia ma anche all’estero per prepararla dobbiamo porre attenzione a non commettere alcuni banali errori che rischiano di compromettere tutto il risultato. Scopriamo quali sono.

1) Sbagliare la scelta della carne. Se parliamo di cotoletta alla milanese dovremo procurarci delle costolette di vitello con l’osso, utilizzando una parte come la lombata. Con tutto il resto potrete realizzare una cotoletta, ma non quella milanese.

2) Non battere la carne per nulla. Per dare la forma alla carne ad orecchio d’elefante occorre intanto incidere la costoletta e poi batterla. In questo modo la fetta di carne diventerà più sottile. Se però siete dei puristi e volete la cotoletta alla milanese originale dovrete batterla poco e farla più alta così che all’interno, specie vicino all’osso resti leggermente rosata. In questo caso dipende quindi molto dai propri gusti personali. In ogni caso la carne, sia che la vogliate più alta che più sottile dovrete comunque batterla almeno un po’.

3) Non asciugare la carne. Se stiamo utilizzando della carne scongelata facciamo attenzione che non sia bagnata altrimenti la panatura si staccherà in cottura. Meglio asciugare la carne con della carta da cucina, tamponarla e poi procedere con la panatura.

4) Panatura con la farina. C’è chi la usa, ma nella vera cotoletta alla milanese servono solo uova e pangrattato. Volendo per avere una crosticina ancora più grossa e croccante si può procedere con la doppia panatura. Quindi passare la carne prima nell’uovo e poi nel pangrattato. E poi ripetere la procedura per la seconda volta.

5) Mettere il sale prima. Il sale va aggiunto solo a fine cottura. Se lo mettiamo sull’impanatura prima di cuocere la carne rischiamo di farla staccare.

6) Non usare il burro chiarificato. Per cuocere la cotoletta alla milanese occorre utilizzare il burro chiarificato perché a differenza di quello normale ha un punto di fumo molto più alto. Ciò significa che la cotoletta non brucerà subito esternamente ed avrà tutto il tempo per cuocersi sia internamente che esternamente in modo più omogeneo.

Non commettendo questi pochi e semplici errori potremo realizzare una perfetta cotoletta alla milanese.