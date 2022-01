Ecco da cosa vestirsi a Carnevale per essere sexy (secondo le ricerche)

Da cosa vestirsi per avere un Carnevale sexy? Abbiamo una lista di personaggi che sono i più ricercati per la loro sensualità: scopriamoli!

Il tuo fidanzato è un appassionato di film della Marvel? Supereroi, mostri, super cattivi sono il suo pane quotidiano ma non il tuo?

Bene, sappi che adesso puoi coronare tutti i suoi sogni in un colpo solo e regalargli una fantasia intima veramente travolgente.

Come? Ah ma semplicemente con la classifica dei personaggi fantasy più ricercati sui siti per adulti, che si contendono la palma delle fantasie erotiche!

Abbiamo sbirciato nella classifica dei contenuti pop più ricercati quando si tratta di sensualità ed abbiamo capito da cosa puoi travestirti quest’anno. Che ne dici, ti va di provare?

Da cosa vestirsi per un Carnevale sexy: ecco i personaggi ed i costumi più ricercati

Se non lo sai, te lo diciamo noi: l’industria dei film per adulti spende milioni di dollari ogni anno per creare contenuti che siano… parodie dei film più famosi!

Ebbene sì, per ogni cartone, film, serie TV e addirittura videogioco esiste una controparte… sexy!

Il motivo è ovviamente uno solo: gli utenti cercano questi contenuti ed anche in volumi veramente interessanti!

Ma non siamo qui per parlare di ricavi e di profitti di siti hot: siamo qui per capire da cosa vestirsi per un Carnevale sexy!

Per quanto vadano bene i costumi di Carnevale pensati appositamente per strizzare l’occhio al tuo partner, oggi abbiamo deciso di andare un poco di più sullo specifico.

Parliamo di personaggi e di quali sono quelli più cercati… dagli utenti alla ricerca di un poco di sensualità!

Se il tuo partner è un affezionato dei film della Marvel o se ha una serie TV preferita, con ogni probabilità sai già quali sono anche i suoi personaggi preferiti.

Tantissimi uomini, però, hanno fatto delle ricerche riguardanti personaggi pop in chiave sensuale ed abbiamo pensato, quindi, che finalmente potrai provare a soddisfare le sue fantasie tutte in una volta. Non solo un rapporto passionale ma anche con l’eroina dei suoi sogni: ci sarà da divertirsi, no? Ma allora da cosa devi vestirti per questo Carnevale sexy?

primo posto: Harley Quinn . La cattivissima protagonista dei fumetti di Batman , protagonista del blockbuster Suicide squad popola ancora i sogni di tantissime persone. (Non a caso, ad interpretarla al cinema c’è Margot Robbie una delle attrici considerate tra le più belle di Hollywood).

Il suo costume (pantaloncini e calze a rette, una maglietta strappata ed i capelli in due code laterali) ha fatto veramente faville anche nei Carnevali passati. Insomma, possiamo dire che si tratta di un personaggio seguitissimo e che accende ancora i sogni di tantissimi spettatori. Potresti provare a vestirti come lei per far sì che la notte di Carnevale tu ed il tuo partner vi lasciate andare alla passione!

secondo posto: Wonder Woman . Interpretata sul grande schermo da Gal Gadot , Wonder Woman è un'eroina con un costume a dir poco succinto .

Sarà per questo che si trova al secondo posto della classifica dei personaggi di fantasia più cercati sui siti… bollenti?

Di certo per vestirti come lei hai bisogno di pochi materiali: l’importante, però, è che a questo punto tu possa fare una festa in casa! Potresti comprare il necessario per il costume e sorprendere il tuo partner a letto : questo sì che è un Carnevale degno di questo nome!

terzo posto: Harry Potter. Sì, il maghetto con la cicatrice a forma di fulmine ha sicuramente lasciato un segno importante nelle nostre vite ma non ti vogliamo dire che ti devi travestire proprio da Harry per Carnevale!

Ti basterà creare l’atmosfera di Hogwarts, magari usando un mantello nero della divisa ed indossando poco altro sotto!

L’idea, qui, è far finta che il tuo partner sia Harry Potter e tu una studentessa della sua stessa scuola; potete scegliere la storia che preferite e far diventare la famosissima saga… un poco a luci rosse!

Ma non ci sono, ovviamente, solo queste tre possibilità! Per i film ed i personaggi del cinema, nella classifica delle più ricercate, troviamo anche Cat Woman, la principessa Leia di Star Wars (o Lela in italiano, con quel bikini dorato) e Black Widow interpretata da Scarlett Johansson.

Se, poi, non vi piacciono i film non disperate! Potete prendere spunto dai personaggi delle serie TV (da Scooby Doo a Game of Thrones, anche show come questi sono richiestissimi) o addirittura dai videogiochi.

Un personaggio che non va veramente mai fuori moda è quello di Lara Croft di Tomb Raider oppure Jill Valentine (una delle protagonista di Resident Evil) o addirittura una delle combattenti di Mortal Kombat, Kitana.

Insomma, adesso che sai da cosa vestirsi a Carnevale per essere sexy hai solo l’imbarazzo della scelta. Quale sarà la tua?