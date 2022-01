Test della Migliore Amica | Scegli la tua amica e scopri di cosa hai bisogno

Con il test della migliore amica cercheremo di capire di cosa hai bisogno a livello emotivo in questo periodo della tua vita.

Le amiche infatti rappresentano da sempre quelle parti di noi che non riusciamo a manifestare pienamente, oppure quelle caratteristiche che mancano al nostro carattere. Ecco allora che capire che tipo di amica si desidera in un certo periodo può essere molto utile per capire i propri bisogni emotivi!

Tutte ci siamo rese conto di aver scelto un particolare tipo di amica nei vari periodi della nostra crescita. Di certo i nostri amichetti d’infanzia non hanno le stesse caratteristiche degli amici di cui ci circondiamo da adulte.

Questo significa che ad ogni età abbiamo bisogno di ricevere qualcosa di diverso dalle persone che ci circondano e con le quali passiamo più tempo. Naturalmente si tratta di una scelta che compiamo a livello inconscio: quasi mai siamo consapevoli del perché ci avviciniamo a uno specifico tipo di persone.

Il test della migliore amica servirà proprio a far emergere le motivazioni inconsce che ti influenzano.

Test della Migliore Amica

Per eseguire questo test non dovrai fare altro che osservare le quattro sagome femminili che abbiamo selezionato per te e indicare quella che preferiresti avere come amica in questo momento della tua vita. Non ti daremo nessun tipo di indizio ulteriore. Devi scegliere basandoti sull’istinto!

1 – La donna con i capelli lunghi

Chi porta i capelli lunghi ma lisci e ordinati trasmette una sensazione di ordine e di sicurezza.

Se hai scelto la sagoma della donna numero 1 come l’amica che vorresti significa che in questo periodo della tua vita hai bisogno di ordine e di affidabilità. Forse stai attraversando un periodo particolare, in cui hai perso alcune delle certezze su cui potevi contare in passato.

Un’amica dal carattere solido e maturo potrebbe darti tutti i consigli di cui senti di avere bisogno senza mettersi necessariamente a ricoprire il ruolo di tua madre o di un parente più grande.

Sembra quasi che tu abbia bisogno di una sorella maggiore che sappia essere la tua spalla nei momenti più incerti e difficili!

2 – La donna con i capelli corti

Le donne che portano i capelli corti sono donne decise, dalla personalità ben strutturata e che sanno quello che vogliono.

Se hai scelto istintivamente la donna con i capelli corti come possibile “amica del cuore” significa che hai bisogno di qualcuno che ti sproni a fare il massimo e a dare il meglio di te.

Forse inconsciamente senti il bisogno di qualcuno che detti le regole al posto tuo in un momento in cui ti sembra di non avere la forza per trovare la tua strada da sola. Non essere troppo dura con te stessa! Probabilmente è solo un periodo e passerà a breve! Nel frattempo appoggiati a qualcuno che sa come far emergere dalle persone tutte le loro risorse nascoste!

3 – La donna con i capelli raccolti

Chi porta i capelli raccolti, quindi lontani dal volto, è una persona che non ama i giri di parole e affronta la vita a volto scoperto.

Se hai scelto questa come tua amica ideale significa che molto probabilmente senti il bisogno di qualcuno che ti difenda oppure che ti sproni a tirar fuori la tua aggressività.

Probabilmente sei in un momento della vita in cui non ti senti valorizzata e, anzi, hai l’impressione di essere vittima di piccole e di grandi ingiustizie che finiscono con il rovinarti la vita.

4 – La donna con i capelli mossi

Le donne che portano una piega mossa e vaporosa di solito hanno un carattere allegro, vivace e sempre pieno di iniziativa.

Avere un’amica dalla chioma mossa e dalla messa in piega vistosa porterebbe certamente nella tua vita una ventata di energia e di ottimismo di cui senti di avere davvero bisogno.

L’ultimo periodo è stato davvero pesante per milioni di persone in tutto il mondo e soprattutto sotto molti punti di vista. Probabilmente cominci a risentire della pressione e hai l’impressione di non riuscire più a divertirti con la leggerezza di un temo.

Trovare l’amica giusta sicuramente farà tanto, ma sei l’unica che potrà davvero tirare su il proprio morale. Cerca di ritrovare te stessa e tutto si metterà bene, anche se procederai a piccoli passi!

Questi test devono essere considerati un passatempo per esplorare alcuni lati della propria personalità ma non possono in alcun modo sostituire un’analisi valida e completa dal punto di vista psicologico.