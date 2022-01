Pensi di essere veramente libero? Il test della libertà ci dirà la verità

By

Sei pronto per il test della libertà? Dicci che cosa vedi in questo quadro e noi ti diremo se sei davvero libero come credi di essere!

Ci sono persone che mettono la loro libertà al primo posto, di fronte qualsiasi esigenza o responsabilità.

Per loro, infatti, non c’è niente di più importante che poter essere in grado di prendere le proprie decisioni, senza dover rendere conto a nessuno.

Ovviamente tutti amiamo la libertà e tutti, chi più o chi meno, ci sentiamo liberi in qualche misura. Possiamo scegliere i vestiti che indossiamo e che cosa possiamo o vogliamo dire, le persone con cui usciamo e quelle che ci circondano.

Ma tu, sei veramente libero? Il nostro test della personalità di oggi lo scoprirà: ecco come!

Test della libertà: dicci cosa vedi nel dipinto e scopriamo se sei davvero libero come credi

Pensi di essere una persona libera, in ogni senso di questo aggettivo?

Non solo sei libero da preconcetti e pregiudizi ma sei anche libero di fare quello che vuoi (nei limiti delle regole della società civile) nella tua vita privata?

Bene, allora questo è il test per te: stiamo per scoprire quanto sei libero… veramente!

Come faremo? Ma grazie al test della libertà, che abbiamo pensato partendo da questa opera del pittore surrealista Rob Gonsalves.

Come vedi, infatti, il dipinto in foto si presta a ben più di una interpretazione!

Quello che vogliamo sapere noi, ovviamente, è che cosa hai visto prima in questa opera: ti sembra che ci sia un uccello che si libra nel cielo o un aquilone governato da un ragazzo?

Di certo questo quadro è veramente impressionante: i due soggetti si fondono insieme in maniera meravigliosa e nessuno può dire veramente quale sia stato il primo impulso del pittore!

Ovviamente, in questi casi, non c’è una risposta giusta o una sbagliata e proprio per questo il test della libertà ci permetterà di capire quanto sei libero tu!

Devi solo dirci cosa hai visto prima nel quadro: ecco i responsi!

hai visto prima l’uccello che si libra nel cielo: anche se nel quadro c’è un ragazzo con l’aquilone, tu hai veramente stentato a vederlo. Per te è chiaro che il vero protagonista del quadro è un uccello che si libra con le ali spiegate, un gigante all’orizzonte!

Anche se l’uccello potrebbe essere scambiato per un simbolo di libertà (alcuni lo sono), ci dispiace dirti che nel test delle libertà il tuo subconscio ci ha rivelato qualcos’altro.

Non sei libero come credi perché hai qualcosa che ti frena e questo qualcosa è il tuo desiderio di pace!

Sei una persona che vorrebbe sinceramente poter vivere distaccata da tutto ma che, per vari casi del destino, ha sulle sue spalle il peso di tantissime situazioni e relazioni. Non sei libero come vorresti essere ma sogno di poter, finalmente e prima o poi, distaccarti da tutto per fare quello che vuoi. Forza!

hai visto prima il ragazzo e l’aquilone: beh, non c’è che dire, sei una persona veramente libera e felice!

Se hai visto prima il ragazzo che porta l’aquilone, infatti, non possiamo far altro che congratularci con te. Sei una persona che mette al primo posto, sempre, la propria libertà personale: l’aquilone, infatti, simboleggia proprio la libertà e la connessione tra uomo e “divino”.

Tu sei come il ragazzo in foto: porti l’aquilone dove vuoi, dirigendolo con sicurezza ed assicurandoti di avere sempre spazio di manovra.

Sei una persona che ha a cuore moltissimo la sua libertà e proprio per questo, spesso, finisci per far rimanere gli altri al di fuori, lontano.

Ci sono delle mura piuttosto alte intorno al tuo cuore e non lasci che nessuno possa entrare nel castello che è diventato il tuo carattere. Sei una persona estremamente libera ma a volte questo può vuol dire che sei anche molto solitaria!

Questi test devono essere considerati un passatempo per esplorare alcuni lati della propria personalità ma non possono in alcun modo sostituire un’analisi valida e completa dal punto di vista psicologico.