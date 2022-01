Relazione in crisi? Questi segni si lasceranno nel 2022

Gli astri ci rivelano quali sono i segni zodiacali che non riusciranno a salvare la loro relazione altalenante e si lasceranno nel 2022.

Ogni relazione è a sè, eppure secondo gli astri le personalità dei vari segni zodiacali inciderebbero su tutto persino sull’esito di una situazione in bilico. Se la vostra relazione sta attraversando un periodo di crisi, ci sono poche speranze che la situazione possa risolversi in meglio se fate parte di questi 3 segni zodiacali.

Come ti comporti quando sei in una relazione? Dai tutta te stessa? Tendi a trascurare il partner? In caso di difficoltà solitamente lotti o lasci che succeda quel che deve succedere? Secondo gli astri le cose non si mettono affatto bene per questi 3 segni zodiacali!

LEGGI ANCHE -> Il tuo partner è uno dei segni più manipolatori dell’oroscopo?

Quali sono i segni zodiacali che si lasceranno nel 2022?

Gli astri per questi segni prevedono una relazione romantica non duratura. Per loro il 2022 si prospetta essere l’anno del ritorno alla status single. I motivi alla base di questa previsione sono diversi: alcuni si renderanno conto di non essere pronti per prendere un grande impegno, altri loro malgrado dovranno subire una decisione presa da altri.

Chi sono i 3 segni zodiacali a rischio? Se fate parte di questi segni e la vostra relazione non va bene, entro l’anno cesserà di esistere.

Gemelli

Il segno del Gemelli fa fatica a prendere un impegno serio. Ama divertirsi e sentirsi libero per cui solitamente preferisce l’essere single piuttosto che essere in una relazione. Il 2022 sembra essere particolarmente prosperoso per questo segno che vede concretizzarsi molti suoi progetti. Il Gemelli non ha molto tempo da investire nelle relazioni effimere quindi se si è reso conto che quella relazione non lo porta nella direzione in cui desidera andare allora getterà la corda. Il resto dell’anno lo trascorrerà a guardarsi intorno nella speranza di trovare la sua metà. Prima di trovare l’amore troverà diverse avventure.

Cancro

Il Cancro è un segno affettuoso, non ama essere single, la vita di coppia fa al caso suo. Quest’anno non promette bene per la sua vita sentimentale. Nonostante i tanti sforzi fatti per risolvere una situazione critica, questa evolverà nel peggiore dei modi. Si renderà conto di non avere al suo fianco una persona amorevole e generosa come lui. Resterà single per un pò di tempo, e dato che è un segno che tende a sviluppare dipendenza emotiva affronterà questo periodo con difficoltà e sofferenza, si chiuderà in se stesso e sfogherà la sua frustrazione sviluppando progetti creativi che gli stanno a cuore da tempo.

Scorpione

Questo segno noto per essere molto ambiguo e misterioso oltre che molto determinato, potrebbe rendersi conto che il suo partner non è all’altezza delle sue aspettative quest’anno motivo per il quale deciderà di non dare altre possibilità a questa storia. Lo Scorpione tende ad avere standard elevati inoltre è tra i segni che soffrono di meno quando si lasciano data la loro innata autosufficienza emotiva che gli fa da scudo contro la sofferenza. Lo scorpione approfitterà di questa sua condizione di single per capire cosa desidera davvero. Al momento giusto la sua pazienza verrà premiata con un incontro che gli cambierà la vita.

Le previsioni astrologiche non si basano su fatti scientifici ma sull’osservazione delle stelle. Sentitevi libere di credere o meno a queste previsioni.