Coppia litigiosa? Ecco cosa vi accade dal punto di vista sessuale

Secondo alcuni esperti le coppie che litigano molto tendono ad avere questo inaspettato risvolto sui loro rapporti sessuali.

Quanto spesso dovrebbe litigare una coppia? Diciamo che non esiste una risposta a questo quesito e che la questione è molto personale e dipende dai partner. Possiamo dirvi però che secondo uno studio britannico, le coppie mediamente discuterebbero 312 volte l’anno, quindi abbastanza di frequente.

Se anche voi siete una coppia litigiosa e temete che queste frequenti discussioni possano alterare il vostro rapporto, dovreste sapere che sempre secondo il parere degli esperti le coppie che litigano di più sarebbero anche quelle che si amano di più. Inoltre a queste coppie accadrebbe qualcosa di pazzesco sotto le lenzuola.

Le coppie che litigano molto fanno meglio l’amore

La vita è stressante per tutti. Molte coppie risentono di questo ed essendo più irascibili finiscono col prendersela con la persona a loro più vicina, il partner e si scatenano liti e polemiche a catena. Di fronte ad una coppia che litiga molto si pensa sempre che questa non abbia futuro e che sia destinata a scoppiare, in realtà non tutti sono convinti che sia davvero così.

La psichiatra Gail Saltz di New York, afferma con convinzione che i litigi sono il segno che la coppia gode di buona salute, altro che rottura!

Litigare sarebbe un modo per dire cosa si pensa e quali sono i sentimenti che si provano e questo influirebbe positivamente sulla vita sessuale delle persone.

Discutere secondo l’esperta è un bene perchè:

1. Indica che siamo innamorati

Avere voglia di affrontare una discussione significa avere voglia di investire in una relazione e migliorarla. Si discute e ci si confronta nel tentativo di esprimere liberamente il disaccordo e questo giova al rapporto.

2. Indica che relazione è forte

Permettersi di litigare significa pensare di avere un ampio raggio di manovra. Quando una relazione è forte, nessun litigio può comprometterla. Ci spingiamo molto oltre solo quando sappiamo che il legame è talmente forte da sostenere tutto, quindi i partner non temono quando fanno valere le proprie ragioni.

3. Indica che si è persone decise e sicure

Sentirsi sicuri in coppia ci permette di dire tutto ciò che pensiamo senza temere di incorrere in conseguenze devastanti. Alla fine siamo certi che l’altro, che condivida o meno i nostri pensieri, li rispetterà. Discutere è la volontà di essere fedeli a se stessi.

4. Indica che accettiamo l’altro così com’è

Questa affermazione sembrerebbe essere falsa e molti pensano che si discute proprio perchè non si accetta l’altro. Proviamo a vedere il litigio anche sotto un altro punto di vista. Dire ciò che pensiamo e restare fedeli alle nostre ideologie anche se vanno in conflitto col partner e generano litigi, dimostra che l’altro ci accetta così come siamo, qualunque cosa diciamo. Se continuiamo a litigare mostrandoci come siamo realmente è perchè abbiamo la certezza di essere amati e che i nostri limiti non rappresentano un pericolo all’amore del partner. Litigio dopo litigio siamo sempre lì? Probabilmente questo indica che se ci riappacifichiamo sempre è solo perchè ci amiamo intensamente.

Non abbiamo paura di difendere i nostri punti di vista perché ci sentiamo accettati così come siamo e sappiamo che non cambierà il modo in cui l’altra persona ci vede.

5. Cerchiamo di risolvere i problemi

Osare mostrare disaccordo quando certe cose sono sbagliate piuttosto che lasciare che le cose fluiscano suggerisce che siamo investiti nel buon funzionamento della relazione e che ci preoccupiamo che le cose vadano bene. Comunicare ciò che non ci piace è un segno positivo che stiamo facendo un passo avanti per cercare di sistemare le cose.

6. Ci prendiamo cura l’uno dell’altro

L’esperta di coppie Pam Spurr spiega che le coppie che discutono molto amano il loro partner più di altri. Per lei, gli argomenti mostrano una preoccupazione per l’altro: “mostra, ad esempio, che vuoi che il tuo partner beva meno e si prenda cura della sua salute, o che vuoi che sia puntuale in modo che nessuno di voi sia stressato”.

Vogliamo aiutare l’altro a migliorare, il che non sarebbe il caso se non lo amassimo. Ci preoccupiamo abbastanza di lui da cercare il suo benessere offrendogli soluzioni.

7. Abbiamo una buona comunicazione

L’argomento permette a tutti di esprimere il proprio punto di vista e di rendersi conto che l’altro la pensa diversamente, è un modo per condividere idee.

8. Mostra che sei sano di mente

Comunicando le nostre preoccupazioni, evitiamo di tenere le cose sepolte dentro di noi e di nutrire risentimento contro il nostro coniuge. I coniugi che spesso litigano hanno meno risentimento poiché esternalizzano le loro opinioni, desideri ed emozioni.

E tu, quanto spesso litighi con il tuo coniuge? Se sei in una relazione senza scalpore, è, da quello che abbiamo appena visto, un segno che qualcosa non va! Scopri di cosa si tratta e, se la tua relazione è importante per te, prova a comunicare ciò che ti infastidisce…