Colazione al bar mentre sei a dieta? Ecco alcune dritte che ti aiuteranno

La colazione al bar è diventata un problema per via della dieta? Ecco le dritte da seguire per saziarti senza prendere peso.

Con l’inizio del nuovo anno, molte persone hanno scelto di mettersi a dieta e di tornare così al peso forma, sentendosi al contempo più leggere. Tra i possibili ostacoli che possono rendere il tutto più difficile, c’è senza alcun dubbio quello della colazione fatta al bar.

Trovare i cibi giusti da mangiare e fare scelte consapevoli evitando al contempo le possibili tentazioni è infatti molto difficile. Scopriamo quindi alcune semplici dritte per recarsi al bar senza patemi d’animo, optando ogni giorno per una colazione che sia sana ed in grado di far perdere il peso in eccesso.

Colazione al bar durante la dieta: le dritte da seguire

Chi ama fare colazione al bar e ha da sempre quest’abitudine, i primi mesi dell’anno si trova spesso a vivere la cosa con qualche difficoltà di troppo. Resistere di primo mattino a brioche, paste e cioccolate calde è infatti più difficile di quanto si pensi. Come fare allora?

Se si ha davvero a cuore la propria linea (nonché la salute) ci sono delle piccole strategie che si possono mettere in atto e che aiuteranno a smaltire i chili di troppo senza dover rinunciare a far visita al proprio bar preferito.

Trovare il bar adatto. Sempre più bar scelgono ogni giorno di andare incontro alle esigenze di chi ha a cuore la propria salute e cerca di mantenersi sempre in forma. Basta quindi trovare quello giusto per poter vantare un’ampia scelta. Tra le offerte che molti amano mettere in campo ci sono il latte con cereali e granole di tipo diverso, bowl di yogurt greco con frutta fresca e secca, smoothie ben bilanciati e avocado toast per chi ama il salato. Imparare a scegliere il bar più adatto è quindi un ottimo modo per poter continuare a mantenere questo appuntamento del mattino, mantenendosi al contempo in forma. E tutto senza rinunciare al gusto.

Optare per soluzioni più sane. Se di tanto in tanto ci si trova a mangiare al classico bar che non si è ancora uniformato alle tendenze più attuali, ci sono scelte che si rivelano più sane di altre. Un’opzione è ad esempio quella di cercare di bilanciare la propria colazione. Per farlo si può optare per un cappuccino di soia senza zucchero da gustare con una mini brioches senza ripieno. In alternativa si può prendere un caffè americano da accompagnare ad un toast con doppia farcitura. Non si tratta di pasti esattamente perfetti ma optare per questi di tanto in tanto, consentirà di incontrarsi ancora al bar con le amiche senza dove rinunciare a questo momento speciale.

Portarsi qualcosa da casa. Un’altra opzione, forse meno piacevole, ma che può risultare molto utile quando si è a dieta, è quella di prepararsi prima qualcosa. Un esempio potrebbero essere dei pancake proteici da mangiare prima o, qualora al bar fosse concesso, da portare con se. Ovviamente, anche se meno consigliata, ogni tanto si potrà scegliere anche per una barretta proteica.

Detto ciò, una volta al bar si potrà ordinare un cappuccino, ovviamente senza zucchero. In questo modo si avrà la propria consumazione senza danneggiare nessuno e tutto senza morire di fame. Ovviamente, se si va al bar di mattina presto si può anche optare per bere il proprio cappuccino e mangiare il pancake o la barretta mentre ci si reca al lavoro.

E se una volta al bar si cede alla tentazione? Una volta compiuto il danno è inutile piangersi addosso. Si può però cercare di rientrare dal problema magari scegliendo una semplice insalata a pranzo.

Insalata che, ovviamente, dovrà essere a base di proteine, verdure e grassi magri. In alternativa si può sempre scegliere di stare leggeri a cena. Cosa realizzabile semplicemente optando per un pesce da cuocere al vapore o ai ferri e da accompagnare ad una porzione abbondante di verdure.

Seguendo queste semplici dritte, alle quali andranno uniti pasti sani e la giusta attività fisica, riuscire a far colazione al bar mentre si è a dieta sarà molto molto più semplice e persino piacevole. Un’esperienza da fare senza sensi di colpa e con tutta la leggerezza che merita il tempo che si passa fuori prima del lavoro.