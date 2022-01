Cosa vedi in questo quadro? Ti sveliamo il tuo vero punto debole

Sei pronto per svelarci la tua più grande debolezza? Tutti abbiamo un tallone d’Achille ed il test del punto debole individuerà il tuo!

Credi di non avere neanche una debolezza o che, perlomeno, sei riuscito a mascherare le tue in maniera così perfetta che nessuno saprebbe individuarle?

Bene ma allora abbiamo il test della personalità perfetto per te!

Quello che vedi in foto è un dipinto del famoso pittore surrealista Vladimir Kush; prendiamo in prestito la sua arte per scrutare nella tua anima e cercare di capire che cosa ci “nascondi” veramente.

Che ne dici, ti va di provare a giocare con noi?

Test del punto debole: dicci cosa vedi nel quadro e noi ti diremo qual è il tuo

Tantissime persone sono convinte (genuinamente) di non avere punti deboli. Magari hanno nascosto le proprie debolezze talmente in profondità e talmente bene che riescono ad ingannare anche sé stessi: non hanno paura di niente e niente li può spezzare!

Noi, ovviamente, non ci auguriamo di mandarti in pezzi con il nostro test del punto debole però abbiamo deciso di fare una scommessa con te.

Ti basterà guardare il quadro qui sopra, un’opera del pittore surrealista Vladimir Kush, per svelarci tutti i tuoi punti deboli.

Come? Adesso che sai che dicendoci cosa hai visto prima nel quadro ci rivelerai le tue debolezze non vuoi più fare il test di oggi!

Dai, tranquillo: non diremo a nessuno qual è il risultato del tuo test del punto debole!

Guarda attentamente l’immagine e dicci che cosa hai visto per primo nel quadro: potrebbe trattarsi del “soggetto” che cammina sui gradini o semplicemente di una quieta e pacifica passeggiata che porta al mare, in una cittadina assolata.

Non preoccuparti di dare “la risposta giusta“: possiamo assicurarti che, in questo caso, non esiste! Allora, sei pronto a scoprire il tuo punto debole?

hai visto prima una cittadina quieta ed assolata, con cipressi, mare e scalini: per te non ci sono dubbi. Il soggetto di questo quadro è un paesaggio, altro che un essere umano!

Hai notato vari elementi tutti insieme e non sapresti dire qual è quello che ti ha colpito di più: il mare e la città in fondo, la scalinata in discesa, il verde dei cipressi.

Anche se, sicuramente, uno di questi elementi ti ha colpito per primo possiamo dirti che il tuo vero punto debole è la paura del successo.

Eh sì, non c’è niente da fare: poco importa quanto tu ti sforzi di nascondere questo tuo terrore: hai veramente paura di raggiungere i traguardi importanti!

Poco prima di qualsiasi momento importante della vita, probabilmente, ti cominciano a sudare le mani e ti gira la testa. Pensi di non esserti meritato niente e che non ce la farai a raggiungere quell’obiettivo per il quale hai lavorato tanto. Alcune volte, addirittura, ti sei tirato indietro proprio sul più bello perché avevi paura di non sopportare il fallimento!

Sei una persona che nasconde il suo punto debole sotto grandissimi giri di parole: sappiamo che ti impegni molto, devi solo imparare a gestire la paura del successo! Non comportarti come la volpe che non arriva all’uva: o meglio, prova a ribaltare questo tuo atteggiamento!

hai visto prima la figura di un uomo (benché sia invisibile) che scende i gradini: per quanto sia “invisibile” a te risulta veramente esplicito.

Il soggetto di questo quadro è la figura “invisibile” che cammina verso la città!

Il test del punto debole ci rivela che il tuo è veramente importante: tu hai paura di non essere niente per gli altri!

Sei una persona che fatica molto a stabilire rapporti genuini con le altre persone perché cerchi sempre di compiacerle.

Ti “annulli” per essere come loro, per parlare solo delle cose che piacciono agli altri e modelli la tua personalità rispetto a chi hai davanti.

Non lo fai di certo perché sei falso o inaffidabile o perché non hai opinione tue! Hai solo un terrore atavico (che diventa il tuo punto debole più grande) di rimanere da solo e di non piacere agli altri. Per te, essere un signor Nessuno è il crimine e la paura più grande. Aiuto! Forse dovresti provare a smettere di essere così “servile” (anche se gli altri non se ne rendono conto) nei confronti delle persone che ti circondano.

Chi ti vuole bene davvero ti amerà esattamente per come sei!

Questi test devono essere considerati un passatempo per esplorare alcuni lati della propria personalità ma non possono in alcun modo sostituire un’analisi valida e completa dal punto di vista psicologico.