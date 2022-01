Speriamo il tuo segno non sia nella classifica dei più brutti dello zodiaco

Ebbene sì, la classifica dei segni zodiacali più brutti esiste ed è qui per scuotere il vostro mondo (ed alzare non poche polemiche). Sei pronta a scoprire se c’è anche il tuo segno tra loro?

Sappiamo già che chiedere a stelle e pianeti di aiutarci a stilare questa particolarissima classifica dell’oroscopo potrebbe scatenare un vero polverone.

Dopotutto non è di certo bello sapere che il proprio segno è tra i cinque considerati i più “brutti” dalle stelle, non trovi?

Speriamo, ovviamente, che il tuo non sia in classifica ma qualora ci fosse, sappi che ti spiegheremo perché e per come le stelle ti considerano tra i segni… meno carini dello zodiaco.

Pronti alla polemica?

I segni zodiacali più brutti: aiuto, sarai nella classifica di oggi dell’oroscopo?

Sappiamo già che questa sarà una classifica dell’oroscopo decisamente difficile. Come fare a stabilire cosa è bello e cosa brutto visto che entrambi questi concetti sono ovviamente soggettivi e personali?

Fortunatamente, abbiamo stelle e pianeti che ci aiuteranno a capire meglio la questione: esiste davvero la classifica dei segni zodiacali più brutti dell’oroscopo?

La risposta sì ma attenzione: “brutti“, in questo caso, non sta a significare un giudizio personale e soggettivo ma uno che ha a che vedere con la classicità.

Questi segni non stanno di certo a seguire la moda o a preoccuparsi del loro aspetto fisico: per questo li abbiamo etichettati così!.

Cerchiamo di capire meglio questo concetto grazie alla classifica di oggi ed alle prime cinque posizioni.

Ecco quali sono i segni più brutti dell’oroscopo ed anche perché. (Speriamo comunque che non ci sia anche il tuo segno sul podio!).

Capricorno: quinto posto

No, no cari Capricorno, non prendetevela sul personale! Come? Ah, non solo non la prendete sul personale ma non potrebbe importarvi di meno di essere nella classifica dei segni zodiacali più brutti? Wow!

I Capricorno, così come tutti gli altri segni che si trovano in questa classifica, non sono “brutti” in maniera oggettiva.

Semplicemente, a loro non importa niente di come gli altri li vedono! Hanno il loro stile ed una sicurezza incrollabile in sé stessi: non hanno bisogno del vostro giudizio o della vostra approvazione!

Toro: quarto posto

Ai Toro, invece, capita di finire nella classifica dei segni zodiacali più brutti per un altro motivo: spesso e volentieri, ai Toro, non importa assolutamente di come si presenta in società.

Sono occupati a pensare a tutt’altro che al loro aspetto fisico!

Spesso e volentieri, quando c’è qualche evento di cui la preparazione va avanti da un poco (un compleanno od un matrimonio), i Toro si presentano in maniera estremamente elegante. Nella vita di tutti i giorni, però, ai Toro non interessa farsi vedere un poco scarmigliati: per loro è importante altro invece di preoccuparsi della messa in piega!

Scorpione: terzo posto

Anche i nati sotto il segno dello Scorpione figurano nella nostra classifica dell’oroscopo di oggi per un motivo ed un motivo soltanto: non gli interessa assolutamente essere considerati belli!

Gli Scorpione, infatti, sono spesso persone affascinanti ma che puntano tutto sulla loro unicità e carisma.

Non si curano nel senso letterale del termine perché pensano che serva a poco pettinarsi: bisogna essere persone importanti e determinanti, altro che modelle e bambole!

Agli Scorpione, infatti, manca un requisito fondamentale per essere belli: quello di credere che potrebbero migliorarsi se solo accettassero di vedere che hanno anche dei difetti!

Ariete: secondo posto

Che gli Ariete siano al secondo posto della nostra classifica, forse, ce lo potevamo aspettare. I nati sotto questo segno, infatti, finiscono per essere considerati “brutti” principalmente per un difetto molto importante del loro carattere.

Agli Ariete non importa assolutamente niente degli altri e questo, prima o poi, pesa sul giudizio che gli altri hanno di loro!

Sempre al centro dei drammi, sempre pronti a prendere la decisione migliore per loro stessi e sempre e comunque pronti ad architettare qualcosa, gli Ariete finiscono per essere considerati brutti a causa del loro atteggiamento.

A poco servono i vestiti nuovi, il trucco o le pettinature accurate, cari Ariete, se trattata male tutti gli altri!

Gemelli: primo posto nella classifica dei segni zodiacali più brutti dell’oroscopo

Cari Gemelli, questo primo posto di certo vi sembrerà immeritato, non è vero?

Forse avete ragione ma voi, d’altro canto, dovete dirci una cosa: quanto curate il vostro aspetto fisico per gli altri?

Ai Gemelli non importa assolutamente niente delle persone che li circondano, in un senso veramente letterale: per i Gemelli conta solo il proprio giudizio, al diavolo gli altri!

Per questo motivo, molto spesso, i Gemelli non sono mai eleganti o curati e sembra proprio che lo facciano appositamente.

Questa è la loro maniera di comunicare a tutte le persone che non gli interessano (e sono tante) che non valgono abbastanza perché i Gemelli si mettano in ghingheri per loro.

Chiunque sia stato “preda” della benevolenza di un Gemelli sa che questi possono essere veramente affascinanti! Peccato, però, che la maggior parte delle persone vedano solo un lato dei Gemelli: quello delle persone che si approfittano degli altri, che li lasciano in difficoltà e che non hanno rispetto per le persone che li circondano. Difficile essere considerati “belli” fuori quando ci si comporta male!

Le nostre classifiche dell’oroscopo devono essere considerate come un puro e semplice intrattenimento creato da noi per i nostri lettori solo ed esclusivamente per divertimento.