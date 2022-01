Rottura: questi segni femminili soffrono molto meno e si riprendono in fretta

Gli astri ci rivelano quali sono i segni femminili che soffrono di meno quando la relazione giunge al capolinea.

Una rottura è sempre un momento doloroso per una coppia ma in base alle diverse personalità le persone reagiscono in maniera diversa. C’è chi impiega molto tempo a riprendersi e chi si riprende molto facilmente e tutto potrebbe dipendere dal proprio segno zodiacale.

Il segno zodiacale sancisce la personalità di ogni persona. Le reazioni che abbiamo di fronte alle avversità della vita, il nostro modo di comunicare amore e di rapportarci agli altri potrebbero tutti dipendere dal nostro segno zodiacale. Scopri come reagiscono i diversi segni difronte ad una rottura.

LEGGI ANCHE -> E se il tuo partner fosse uno di quei segni zodiacali mai felici?

Quali sono i segni zodiacali femminili che reagiscono meglio di fronte ad una rottura?

La fine di una relazione è sempre dolorosa ed la fine di un processo molto doloroso. Ognuno risponde in modo diverso. C’è chi prova sollievo per una situazione complicata che in qualche modo si chiude e chi nonostante tutto prova un grandissimo dolore e non riesce a convivere con i tanti ricordi.

Alcuni segni reagiscono meglio, probabilmente li aiuta il loro essere più forti, orgogliosi e con una grande autostima che impedisce loro di cadere nella morsa della depressione.

Ecco chi sono le donne che non si affliggono quando finisce un amore:

Ariete

Per la donna Ariete non c’è spazio per il dolore. Una donna risoluta e iperattiva come lei guarda sempre avanti e mai indietro. Non ha tempo per i rimpianti. E’ andata come doveva andare.

Bilancia

La donna Bilancia è molto sensibile e affascinante. Sa che chiusa una porta si apre un portone, se la persona al suo fianco non è in grado di darle la serenità di cui ha bisogno allora non vale la pena perdere altro tempo.

Leone

La donna Leone quando si impegna si dedica alla relazione con tutta se stessa. Se non viene ricambiata il suo cuore diventa una pietra. Quando da tutto il suo cuore a qualcuno che non è in grado di averne cura allora non vale la pena ripensare, meglio andare avanti e fare tutto ciò che è necessario per guarire le ferite.

Toro

La donna Toro è molto previdente e solitamente si tutela in via preventiva per paura di soffrire. Mettendo le mani avanti per non sbattere il volto al momento della rottura è preparata al peggio e affronta meglio la sofferenza.

Scorpione

La donna Scorpione ama la solitudine. In coppia si sforza di condividere gli spazi ma quando incontra la persona sbagliata sente che non vale più la pena di fare questi sforzi e separandosi trova sollievo.

Sagittario

La donna Sagittario sa che non vale la pena di piangere sul latte versato. Lei ama i viaggi. le avventure e godere ei piaceri della vita, se il partner porta grigiore nella sua vita preferisce allontanarsi.

Si dice che per dimenticare una persona ci voglia lo stesso tempo che si è condiviso con l’amato. Quindi se la relazione è durata 4 anni ci vogliono altri 4 anni per dimenticare la persona che si amava. Doversi separare sapendo che la coppia prenderà strade diverse e che forse non si incontrerà mai più è una sfida dalla quale o si esce vittoriosi o si esce devastati. Sta a noi decidere sotto quale punto di vista valutare la cosa e come affrontare questo dato di fatto.