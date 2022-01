Quadretti morbidi alla Nutella. La colazione e la merenda vi sorridono

By

I quadretti morbidi alla Nutella sono la migliore cura quando l’umore non è al massimo. Prepararli e poi mangiarli ci rimette in sesto

La colazione e la merenda saranno davvero un’altra cosa se portate il tavola i quadretti morbidi alla Nutella. Un dolce facile da preparare e golosissimo da magiare, che accontenta sia i bambini che gli adulti.

Se seguite alla lettera la nostra ricetto dovresti ottenere dai 18 ai 20 quadretti, Dipende sempre da quanto li volete fare grossi e possono anche diventare un’idea carina per un regalo.

Quadretti morbidi alla Nutella, userete solo il forno

I quadretti morbidi alla Nutella possono essere conservati in frigorifero fino ad un massimo di 48 ore. Quando li servite, però tirateli fuori con un po’ di anticipo.

Ingredienti:

200 g farina 00

2 uova

150 g zucchero semolato

40 g burro

50 ml latte intero

1/2 bustina lievito in polvere per dolci

1/2 bacca di vaniglia

125 g ricotta

150 g Nutella

30 g cacao amaro in polvere

Preparazione:

Il primo passo per questa ricetta è preparare il ripieno. Stendete su una teglia coperta con un foglio di carta forno i cucchiai di Nutella, oppure un’altra crema spalmabile alla nocciola. Poi mettete tutto in freezer e lasciate riposare per almeno 30 minuti.

Mentre aspettate, prendete una ciotola capiente e rompete le uova. Aggiungete subito lo zucchero e i semini di mezzo bacca di vaniglia. Montate aiutandovi con le fruste elettriche fino a quando ottenete un composto chiaro e spumoso.

->>LEGGI ANCHE :Torta cookie con Nutella e cocco: la colazione non è mai stata così buona

Poi aggiungete al composto la ricotta fatta colare bene e il burro già morbido. Infine il latte e continuate a montare con le fruste elettriche fino a quando è tutto ben incorporato.

Solo a quel punto unite la farina e il lievito setacciati insieme, poi anche il cacao amaro. Incorporate tutto per ottenere un composto liscio e fluido.

Quindi accendete il forno statico portandolo a 160°. Prendete una teglia quadrata da 24×24 e coprite la base con carta forno bagnata e strizzata. Poi versate tutto il composto, livellandolo bene con il dorso di un cucchiaio oppure una spatola da cucina.

Aggiungete sopra la Nutella tolta dal freezer e infornate per circa 25 minuti. Alla fine controllate la cottura con lo stecchino e poi sfornate i quadretti morbidi alla Nutella. Lasciateli raffreddare, poi tagliateli e decorateli a piacere.