I costumi di Carnevale sexy che puoi (e devi) usare anche a letto

Il punto non è dove trovare i costumi di Carnevale sexy, il punto è che una volta che li hai trovali li devi usare anche a letto! Come? Ma ti aiutiamo noi, ovviamente!

Ebbene sì, adesso che sta arrivando Carnevale non possiamo perderci questa ghiottissima occasione per portare un poco di freschezza sotto le lenzuola.

No, dai, non prendere tutto alla lettera: lo sappiamo che siamo ancora in pieno inverno e che tutto vuoi sotto le lenzuola meno il fresco!

Oggi abbiamo pensato di darti qualche spunto, visto che Carnevale è dietro l’angolo, per fare una cernita dei costumi che hai e di quelli che comprerai.

Non è detto che tu debba buttare i travestimenti dentro un cassetto ed aspettare il prossimo anno per divertirti di nuovo!

Costumi di Carnevale sexy: ecco cinque elementi che sicuramente già hai e che puoi usare sotto le lenzuola

Alzino la mano tutte le persone che sono felici per l’arrivo di Carnevale: oh, finalmente un poco di mascherate (che non siano chirurgiche), ci voleva!

Anche se non sei un vero e proprio fan dei travestimenti, con ogni probabilità hai a casa un cassetto pieno di parrucche e manette di plastica, al quale attingi quando, all’ultimo minuto, finisci per accettare un invito ad una festa in maschera.

Bene, sappi che questo vuol dire che sei già a metà dell’opera. Quale opera, ti stai chiedendo? Ma quella di portare una ventata di freschezza sotto le coperte, per fare qualcosa di nuovo e di sensuale con il tuo partner!

Oggi, infatti, abbiamo deciso di concentrarci sui costumi sexy di Carnevale, in modo da cogliere due piccioni con un fava.

Eh sì, perché a casa già hai (o forse stai pensando di comprare) qualcuno dei travestimenti più comuni, per festeggiare Carnevale con gli amici. Ma una volta che la festa è finita, questo non vuol dire che tu debba riporre i tuoi “strumenti” nel cassetto dei travestimenti, anzi!

Ci sono almeno cinque classici costumi di Carnevale che potete riutilizzare tra le lenzuola per cambiare tutto ed avere, finalmente, un poco di novità. Curioso di scoprire quali sono?

la maschera veneziana : effettivamente è un grande classico ma proprio per questo, forse, potete sfruttarla al meglio non trovi?

Quella che hai sottomano è perfetta per essere indossata da sola (sì, hai capito bene, senza niente sotto) e per dare il via ad una sessione di intimità decisamente particolare!

Con quella maschera puoi fingere di essere veramente chi vuoi : una ladra d’appartamenti, una nobildonna veneziana, una semplice sconosciuta che ha incontrato ad una festa un tipo a cui non può proprio resistere.

Insomma, le opzioni sono infinite : sappi che quando indossi la maschera non sei più tu ma semplicemente un’altra persona (pronta a divertirsi)!

Di raso, neri, a maglia o come li preferisci tu o li richiedeva il costume poco importa: l’importante è che tu non li metta via proprio sul più bello !

Con questi guanti addosso puoi creare un look decisamente intrigante: potresti essere un’infermiera , una donna degli anni ’50 (che il marito lascia da sola a casa per andare a lavorare ogni giorno) oppure una diva del cinema , per l’appunto. Crea anche qui un personaggio e lasciati andare alla passione: non levare i guanti, neanche nei momenti più infuocati!

Invece di indossare il mantello ed il costume insieme… provate ad usare solo il mantello!

Puoi usarlo tu o può usarlo lui, l’importante è che sotto siate nudi!

Datevi da fare proprio come avete sempre immaginato che i supereroi si sfoghino, tornati a casa, dopo una lunga serata passata a combattere il crimine.

Chi non vorrebbe farlo con Batman?

le calze: se hai investito in un paio di calze sensuali per il tuo costume (che ti tenessero anche caldo, oltretutto), allora non dobbiamo di certo dirti noi che puoi farle diventare un vero e proprio oggetto del desiderio, non trovi?

Oltre ad indossarle (ovviamente) puoi provare ad usare le calze anche in altre maniere!

Se le hai pagate poco, infatti, puoi dire al tuo partner di strapparle: è un modo sicuro per farlo eccitare come non mai! Altrimenti puoi levarle e usarle per solleticare il tuo partner o tenerle senza intimo sotto in modo da strusciarti contro di lui e fargli sentire la frizione del tessuto. Insomma, perché levarle dopo una serata intera che le hai portate quando ci sono tantissime attività divertenti da fare con le calze addosso?

