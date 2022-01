Credi di essere tra i cinque segni più belli dello zodiaco? Scoprilo subito!

Altezza è mezza bellezza, la vera bellezza viene dal cuore e tutti quegli altri proverbi non avranno la meglio su di noi. Sì, è vero: la bellezza è soggettiva ma non saresti lusingato di essere nella classifica dei cinque segni più belli dello zodiaco?

Va bene, va bene, lo sappiamo: la bellezza è soggettiva ed è impossibile stabilire chi è bello da chi no.

Ci sarà sempre qualcuno pronto a dirci che ci sbagliamo e che la classifica è tutta al contrario!

Questa è una fortuna: dopotutto se il 99% delle persone al mondo pensa che siete brutti, ci sono almeno 77 milioni di persone che non vedono l’ora, invece, di dirvi quanto siete attraenti. Non male, vero?

La classifica di oggi dell’oroscopo, invece, è qui per darci una mano a capire quali sono, secondo stelle e pianeti, i segni zodiacali che sono sempre considerati attraenti. Pensate di esserci anche voi tra le prime cinque posizioni?

I segni più belli dello zodiaco: ecco la classifica dell’oroscopo di oggi

Inutile cercare il parere del vostro specchio: vi dirà sempre che siete meravigliosi, molto più belli degli altri!

Sbagliato anche chiedere alla nonna o ai vostri genitori che cosa ne pensano: ai loro occhi siete dei modelli planetari!

Ma insomma, a chi dobbiamo rivolgerci per sapere se siete o meno tra i segni più belli dello zodiaco?

Ovviamente a stelle e pianeti, visto che hanno già stilato la classifica di oggi dell’oroscopo.

Siete pronti a scoprire se, tra le prime cinque posizioni dei segni più belli di tutti, c’è anche il vostro?

Scopriamo insieme chi campeggia nella classifica dei belli e non offendetevi se non ci siete: ci sono tantissime persone che saranno in disaccordo con il risultato!

Bilancia: quinto posto

Ebbene sì, i nati sotto il segno della Bilancia conquistano un posto nella agognatissima classifica di oggi.

Le Bilancia sono tra i segni più belli dello zodiaco: buon per chi ha un partner nato sotto questo segno, no?

La Bilancia, infatti, ha una grande considerazione di sé e del suo aspetto fisico ed è considerata bella proprio perché si cura sempre in maniera perfetta.

Non sono persone amanti di trucchi pesanti o outfit complicati, questo no. Non li vedrete mai, però, sciatti o non preparati: sanno vendersi benissimo!

Vergine: quarto posto

Anche i nati sotto il segno della Vergine si trovano nella nostra classifica di oggi dell’oroscopo perché è praticamente impossibile vederli andare in giro scarmigliati o non eleganti.

Che eresia, la Vergine piuttosto non esce di casa!

La Vergine, infatti, è un segno che ha una vera e propria attenzione per l’estetica ed è sempre rifinito e perfetto. Sono bellissimi perché si curano al massimo, sono molto sicuri di sé e stanno attentissimi a seguire le mode: non potete di certo “beccarli” con gli stivali della stagione passata!

Pesci: terzo posto

Aggraziati, gentili, capaci di ammaliare praticamente chiunque: non potevamo non inserire i nati sotto il segno dei Pesci nella nostra classifica dell’oroscopo di oggi!

I Pesci, infatti, sono quasi sempre considerati veramente molto belli: sono la vera e propria conferma che, nella vita, è importante come ci si pone piuttosto che le caratteristiche fisiche con cui siamo nati!

Per i Pesci, infatti, l’unico vero crimine è comportarsi senza eleganza. Sono persone che tengono tantissimo alla loro immagine pubblica e, proprio per questo motivo, hanno imparato fin da piccoli a fare sempre la cosa giusta.

Sono decisamente belli, per tutti i motivi giusti: se solo potessimo imparare da loro!

Cancro: secondo posto

Anche ai nati sotto il segno del Cancro, spesso, viene riconosciuta una bellezza particolarmente importante.

Quella interiore! Ecco perché li ritroviamo così in alto nella nostra classifica di oggi: anche i Cancro, infatti, sono particolarmente capaci di ammaliare tutte le persone che li circondano!

I segni zodiacali più belli dell’oroscopo, infatti, hanno tutti questa caratteristica: quella di risultare veramente affascinanti, poco importa quali o come siano le loro fattezze allo specchio!

I Cancro, in particolare, sono persone capaci di penetrare nel vostro intimo, magari con domande acute e particolareggiate, oppure semplicemente grazie alla loro intuizione.

A quel punto, per voi, praticamente è finita: venite catturati più dalla bellezza interiore dei Cancro che dal loro aspetto fisico!

Questo fa sì che li vediate non solo come bellissimi ma che vi capiti anche, pure se non volete, di rimpiangerli e di desiderarli quando meno ve lo aspettate. Sono dei veri maghi!

Acquario: primo posto nella classifica dei segni più belli dello zodiaco

Cari Acquario, stelle e pianeti hanno deciso di dare a voi la palma dei segni più belli dello zodiaco.

Si tratta di un bel riconoscimento: che ne dite, lo festeggerete? Ah, come dite? No?

Dovevamo saperlo, dopotutto, gli Acquario sono fatti così: i nati sotto questo segno, infatti, tendono sempre a minimizzare qualsiasi cosa li riguardi.

Non ci possono fare niente se sono fatti così! Una vera caratteristica dei belli (troppo belli) è proprio quella di non saper assolutamente cosa fare della propria beltà.

E gli Acquario rappresentano a pieno questo stereotipo!

A forza di preoccuparsi sempre per il benessere altrui, infatti, gli Acquario finiscono per essere circonfusi di una luce particolare, che li rende belli fuori ma soprattutto dentro.

Chiunque li conosce, infatti, non può fare a meno di rimanere conquistato senza neanche sapere perché o per come. Cari Acquario, siete dei veri rubacuori!

Le nostre classifiche dell’oroscopo devono essere considerate come un puro e semplice intrattenimento creato da noi per i nostri lettori solo ed esclusivamente per divertimento.