Usi spesso il forno? I trucchi per risparmiare energia

Scopri quali sono i trucchi da mettere in pratica quando usi il forno al fine di risparmiare energia.

Chi ama cucinare sa bene come l’uso del forno sia indispensabile per la preparazione di svariate pietanze tra le quali rientrano spesso proprio le più buone. Al contempo, il forno rientra anche tra gli elettrodomestici che consumano di più e che possono influire di molto sulle bollette.

Oggi, quindi, scopriremo insieme alcune piccole strategie che possono essere molto utili per continuare ad usare il forno senza consumare troppo. Scopriamo quindi quali sono i trucchi da usare quando si usa il forno e per risparmiare energia.

Forno: i trucchi per risparmiare energia e risparmiare in bolletta

Non tutti lo sanno ma un forno che viene usato per pochi minuti al giorno, arriva a consumare fino a 173 kWh all’anno. Ciò incide sicuramente in modo importante sulla bolletta e sulle spese familiari.

Per fortuna, ci sono però alcune piccole strategie che messe in atto possono risolvere il problema aiutando al contempo a non dover rinunciare al forno e a risparmiare qualche soldo a fine mese. Ecco i più importanti e semplici da mettere in pratica:

Non preriscaldarlo troppo. La maggior parte delle pietanze che si preparano in forno richiedono un periodo di preriscaldamento. Ciò porta spesso ad accenderlo per occuparsi nel frattempo di altre faccende. E, anche se non ci si rende conto della cosa, si finisce quasi sempre con il farlo scaldare troppo. Per evitare che ciò avvenga è quindi molto importante mettere un timer o prestare attenzione a quando si spegne la luce del forno. In questo modo si andrà a risparmiare qualcosa ogni giorno. E ciò a fine mese inciderà in modo positivo sulla bolletta.

Cuocere più pietanze contemporaneamente. Questa piccola strategia può essere molto utile ma richiede ovviamente una certa attenzione. Bisogna infatti essere certi dei tempi di preparazione di ciò che si sta preparando in modo da non dover aprire il forno per estrarne uno prima dell’altro. Detto ciò, imparando i tempi e le modalità di cottura delle proprie preparazioni si potrà sicuramente risparmiare parecchio arrivando persino a dimezzare i tempi di cottura.

LEGGI ANCHE -> Porta merende in disordine? Le regole che ti cambieranno la vita

Scegliere delle giornate da dedicare alle varie preparazioni. Spesso ci si trova a cuocere un arrosto un giorno e la torta quello successivo. In alcuni casi si arriva addirittura a preparare qualcosa al mattino ed un’altra al pomeriggio. Optare, ovviamente quando è possibile, per un giorno a cui dedicare le varie preparazioni, porterà a preriscaldare il forno una volta sola. Altra piccola strategia che può fare davvero la differenza.

Non aprire lo sportello. Questa regola vale anche per la preparazione di molti dolci ma si rivela utile anche per risparmiare. Aprire il forno disperde infatti calore. E questa dispersione finisce con l’incidere in modo importante sui tempi di cottura di ciò che c’è al suo interno. Evitare di controllare spesso ciò che si prepara e lasciar da parte quanto più possibile la curiosità si rivela quindi molto importante.

LEGGI ANCHE -> Pulizie di casa economiche: ecco le dritte che ti cambieranno la vita

Non usare l’alluminio. Oltre ad essere nocivo per la salute (molto meglio la carta forno), la presenza di alluminio sugli alimenti impedisce all’aria di girare come dovrebbe all’interno del forno. Cosa che incide anche sulla sua efficienza e sui tempi di cottura. Un trucco che pochi conoscono ma che unito agli altri contribuisce senza alcun dubbio a risparmiare tempo e denaro.

Grazie a questi trucchi per risparmiare energia con il forno ci si troverà a pagare bollette meno care e tutto senza dover rinunciare ai propri piatti preferiti.