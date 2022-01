Questi sono i cinque suggerimenti per avere sempre voglia di farlo

Aiuto! Ma come si fa ad avere sempre voglia di “farlo”? Non preoccuparti: ci sono cinque suggerimenti che possono aiutarti e farti sentire sempre al top!

Capita a tutti (ma veramente a tutti) di non avere voglia di “farlo“, una volta ogni tanto.

Certo, poi c’è a chi capita più spesso e a chi capita meno spesso ma questo non vuol dire che non possa succedere anche a voi due, che magari state insieme anche da tanto.

Purtroppo per noi il manuale su come essere sempre perfette, pronte a darsi da fare senza paturnie o pensieri scomodi non è ancora stato scritto.

(Sarebbe veramente un best seller di caratura mondiale).

Qualche suggerimento, però, noi lo abbiamo: ti va di sapere qual è?

Come avere sempre voglia di “farlo”: ecco cinque suggerimenti che possono darvi una mano sotto le lenzuola

E va bene, lo sappiamo che se ti è passata la voglia di fare l’amore probabilmente questo articolo non te la farà tornare, magicamente e di punto in bianco.

Non vendiamo mica facili rimedi, nel tentativo di estorcerti dei soldi!

Anche se sappiamo quanto può essere duro non avere più la voglia di darti da fare sotto le coperte, possiamo assicurarti che ci sono dei metodi per tornare “in carreggiata“.

Ovviamente, ognuno di noi ragiona e si comporta in maniera differente: per questo motivo, quindi, è praticamente impossibile darti “il consiglio giusto” o riuscire a risolvere il tuo problema dallo schermo del cellulare o del computer!

Fortunatamente, però, non sei l’unica o l’unico a passare un periodo del genere: ma come si fa ad avere sempre voglia di fare l’amore?

Anche se una formula magica non esiste, possiamo assicurarti che questi cinque consigli sono fondamentali e potrebbero aiutarti. Che ne dici, ti va di provarne qualcuno?

fai sport… di qualsiasi tipo : lo sappiamo che le vacanze sono appena finite e che hai mangiato come mai credevi possibile. Non ti stiamo chiedendo di fare un buon proposito per l’anno nuovo e neanche di andare in palestra per la “ prova bikini ” (ma a chi importa della prova bikini? Basta che sia alla moda ed è tutto ok!).

Fare sport, di qualsiasi tipo, è fondamentale per avere voglia di fare l’amore! Puoi decidere di andare in palestra o di uscire a camminare con un’amica. Oppure puoi scaricare un’applicazione per fare gli esercizi e darti da fare quindici minuti al giorno .

L’attività fisica, anche minima, ti aiuta a rimettere in gioco le endorfine e le endorfine sono quelle che ti aiutano ad avere voglia di fare l’amore . Provaci, per almeno due settimane, e vedi se ti senti più… vogliosa!

Non dobbiamo di certo dirti noi quali sono i “pro” (cioè i benefici del sesso) ma possiamo assicurarti che, veramente, ogni lasciata è persa!

Lasciati andare, anche se l’approccio ti sembra goffo o ti senti non al massimo delle tue potenzialità di sensualità. Se entri in questo loop mentale per il quale per fare l’amore devi sempre essere vestita nel modo giusto, con il trucco a posto e le luci che ti illuminano nella maniera che vuoi tu… non lo farete mai più! Cogli ogni occasione: ne vale la pena!

