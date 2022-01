Anche l’ultima puntata del Grande Fratello Vip è stata ricca di emozioni e ha riservato molte sorprese. A risplendere durante la serata sono state le opinioniste Adriana Volpe e Sonia Bruganelli, che hanno colto l’occasione per punzecchiarsi come al solito a vicenda. Ecco gli outfit incantevoli indossati da Sonia Bruganelli e Adriana Volpe.

La nuova puntata del Gf Vip è stata ricca di entusiasmanti colpi di scena. L’ingresso di Delia Duran come concorrente ha fatto molto discutere, sia in studio che nella Casa. Ad attirare l’attenzione sono state però le due opinioniste Sonia Bruganelli e Adriana Volpe con i loro outfit decisamente favolosi!

Nell’ultima puntata del Gf Vip Adriana Volpe è stata attaccata da Alex Belli dopo che aver esortato lui e Delia Duran a “mettersi d’accordo” su un eventuale tradimento di Alex con Solei Sorge.

“Ascolta, non c’è nessun copione. Tu lo sai benissimo, Adriana”, ha esclamato Alex. “C’è stata chiarezza fin dall’inizio. E ha ragione Soleil quando dice che non è successo niente sotto le coperte“. Insomma, una puntata davvero scoppiettante.

Adriana e Sonia, dal canto loro, non hanno deluso le aspettative per quanto riguarda i loro look, sempre perfetti.

LEGGI ANCHE –> “Ho pianto, sono state lacrime liberatorie”: lo sfogo di Adriana Volpe

Gli outfit incantevoli di Adriana Volpe e Sonia Bruganelli

Per l’ultima puntata del Gf Vip, Adriana Volpe ha optato per un look molto anni 60 alla ‘Barbarella’ e total white che metteva in risalto le lunghe gambe, il suo punto forte.

L’outfit è composto da un top bianco con maniche tre quarti e dettagli di luce sul seno e da una minigonna a vista alta stretta in vita da una cintura con fibbia metallica. Stupendi gli stivali sopra il ginocchio in raso bianco e tacco alto, che slanciano ancor di più le sue già lunghissime gambe.

Stavolta Adriana ha scelto un’acconciatura meno sbarazzina, mantenendo lisci i lunghi capelli biondi.

Sceglie invece un look con pantalone Sonia Bruganelli, che ha fatto il suo maestoso ritorno in studio dopo l’assenza dovuta a una vacanza a Dubai. Sonia ha optato per un top bianco seminascosto da un blazer dello stello colore con un taglio davvero particolare, corto sul davanti e lungo sul retro. Ad attirare l’attenzione sono però i pantaloni, morbidi sulle cosce e di un colore a metà tra il viola e il blu. Davvero favolosi!