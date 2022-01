Cosa usi per sedurre? Ti diremo quanto hai successo con gli uomini

Sei pronta per il test della seduzione? Oggi vogliamo sapere cosa usi per sedurre gli altri: ti diremo quante probabilità di successo hai!

Certo che c’è un modo per stabilire quanto successo hai o puoi avere con l’altro sesso!

Magari non è il più scientifico del mondo, questo lo riconosciamo, ma possiamo affermare con sicurezza che lo abbiamo preparato per bene.

Di che cosa parliamo? Ah ma semplicemente del test della personalità che abbiamo deciso di proporti oggi!

Come vedi, hai quattro opzioni tra cui scegliere quando si tratta di parlare del tuo “cavallo di battaglia” per conquistare gli altri.

Svelaci la tua e noi ti diremo quante probabilità di successo hai ogni volta!

Test della seduzione: dicci cosa usi per sedurre gli altri e noi ti diremo quanto successo avrai

A tutti noi, anche alle persone meno maliziose, capita di flirtare con gli altri.

Poco importa che sia una cosa che succede raramente oppure un affare di tutti i giorni; sappiamo tutti di avere dei lati positivi e li sfruttiamo per piacere agli altri!

Ovviamente non siamo qui per dirti che cosa sia giusto o sbagliato fare e neanche per dirti che, per la persona giusta, andrai bene esattamente come sei. (Anche se, ovviamente, quest’ultima frase è vera!).

Quello che vogliamo sapere oggi, grazie al nostro test della seduzione, è quante sono le tue probabilità di successo!

Come faremo a determinarlo? Ma semplicemente grazie alla tua risposta: vogliamo sapere, infatti, che cosa usi per sedurre gli altri.

Scegli con calma tra le quattro opzioni che trovi nella foto e ti daremo il responso qui sotto: pronta a sapere quanto ha successo la tua tattica?

seduci con gli occhi : uno sguardo ben azzeccato, intrigante al punto giusto, e credi di essere a cavallo?

Se nel test della seduzione hai scelto gli occhi, possiamo dirti che hai una percentuale di successo abbastanza interessante: 45% !

Eh sì, lo sappiamo che gli occhi sono lo specchio dell’anima e che tutti ti fanno i complimenti per i tuoi. Ma pensi davvero che una sola occhiata sia abbastanza per conquistare qualcuno?

(Se la risposta è sì, ecco perché sei single da tanto tempo: noi ti abbiamo avvertita).

Saper usare gli occhi come strumento per conquistare qualcuno è di certo interessante ma devi far trapelare il tuo interesse anche in altre maniere. Il linguaggio degli occhi esiste, è vero, ma può comunicare solo fino ad un certo punto !

Non possiamo che farti i complimenti, sicuramente essere corteggiati da te deve essere veramente molto intrigante: peccato che la percentuale di successo sia abbastanza bassa!

Anzi, capiamoci meglio: sei una persona che, spesso e volentieri, riesce a conquistare uno o due appuntamenti con quello che le piace, non ci sono dubbi su questo.

Peccato che, poi, ti capiti molto raramente di essere richiamata: ma perché?

Semplice! Non puoi puntare tutto sempre e solo sull’aspetto fisico! Ovviamente non stiamo pensando che sei una persona senza argomenti, questo no, ma solo che ti “nascondi” e cerchi di usare “sfacciatamente” altre caratteristiche per avere successo.

Dai retta a noi: il test della seduzione sostiene che sedurre con il corpo ha solo un 15% di successo finale. Vuoi davvero prenderti questo rischio con chi ti piace davvero?

seduci con la tua personalità : probabilmente lo sai già ma noi lo ribadiremo. Sedurre con la personalità è decisamente il modo migliore per conquistare qualcuno!

Il tuo modo di fare, il tuo carattere e la tua personalità , infatti, sono gli elementi che rimarranno invariati durante tutta la tua relazione.

Inutile cercare di farli capitolare con una taglia 38 se poi, dopo solo pochi mesi di conoscenza, ti dimostri una persona completamente opposta a quella che eri al momento del corteggiamento!

Non c’è niente da fare: essere in grado di sedurre con la propria personalità, rimanendo genuini, è la tattica migliore .

Complimenti, ti sei meritata un bel 100% di successo !

Per conquistarti, gli altri devono impegnarsi per davvero; tu non farai mai il primo passo e farai di tutto per scoraggiarli!

Bene, sappiamo che scappare in amore equivale quasi sempre ad avere un lungo codazzo di pretendenti ma dobbiamo dirti una cosa.

C’è la possibilità che le tue chance siano veramente molto basse! A forza di ignorare gli altri, infatti, ti stai precludendo tantissime opportunità di conquistare chi ti piace!

Il tuo modo di fare, infatti, ti aiuta a scremare tra i tuoi pretendenti, riconoscendo subito quali sono quelli “veramente” interessati. Peccato, però, che tu ti perda anche tante persone che rimangono semplicemente confuse dal tuo modo di fare! Insomma, il test della seduzione ci dice che il tuo metodo è effettivo… al 40%, non di più!

