Test: scegli un numero e scopri cosa pensa di te il tuo partner

Come ti vede il partner? quale pensa che sia la tua personalità? Esattamente cosa lo ha fatto innamorare? Scoprilo con il test di oggi.

A volte non è così chiaro il pensiero del partner. Anche se ci ricorda spesso di essere innamorato di noi, non sempre ci rivela i motivi per i quali ci ama o cosa pensa esattamente di noi. E se ti dicessi che un numero potrebbe essere rivelatorio in questo senso?

Sei curioso di sapere come ti descriverebbe? Cosa pensi che direbbe? che sei attraente, solare, ironica o credi che direbbe che sei crudele, inflessibile e rompi scatole? E’ giunto il momento di scoprire finalmente cosa pensa davvero il tuo partner di te.

LEGGI ANCHE —->Test delle Catene | Cosa tiene imprigionata la tua anima?

Cosa pensa il tuo partner di te? Scegli un numero e scoprilo

Fare questo test è davvero semplicissimo dovrai solo osservare i numeri nell’immagine e sceglierne uno e leggere il profilo corrispondente.

Ti ricordiamo che lo scopo i questo test è principalmente quello di intrattenerti.

Ogni nostra scelta è legata al nostro inconscio e rivela alcuni tratti della nostra personalità. Scopri cosa rivela di te la scelta di un numero.

Se hai scelto il:

Numero 1

Se hai scelto il numero 1 significa che hai poca fiducia in te stessa. Il tuo partner che ti conosce molto bene probabilmente quando parla di te dirà anche che dovresti fidarti di più delle tue capacità. Sicuramente spesso ti sostiene e ti sprona a fare qualcosa e a non abbatterti difronte alle difficoltà o alle emergenze.

Numero 2

Se hai scelto il numero due significa che il tuo lavoro occupa il primo posto nella tua vita. Il tuo partner quando parla di te sicuramente racconterà della tua alta aspirazione professionale che non ti permette di dedicare molto tempo a lui e alla vostra famiglia. Racconterà anche che sei forte ed indipendente ma che vorrebbe viverti probabilmente di più.

Numero 3

Se hai scelto questo numero è perché sei una persona positiva e solare e il tuo partner lo sa bene e ti ha scelto principalmente per questo tuo lato ottimistico. Sei una persona che non si ferma mai, piena di vita e di energia, soprattutto a livello mentale. Infine di te pensa hai una personalità attraente e che nessuno può fare a meno di notarti.

Numero 4

Se hai scelto il numero 4 il tuo partner decanta il tuo essere sempre onesta e leale. Tu dici sempre la verità, sei una persona seria ed affidabile e ti occupi egregiamente della tua famiglia, mettendo i loro bisogni davanti ai tuoi.

Numero 5

La scelta del numero 5 rivela che sei una persona molto ansiosa. Il partner sa che sei sempre preoccupato per il futuro e che sei una persona tendenzialmente apprensiva. Il tuo partner desidera che tu impari a rilassarti e a goderti la vita, che sa essere a volte un macino ma altre volte anche molto leggera.

Numero 6

Se hai preferito il numero 6 il tuo partner riconosce di te il fatto di essere una persona fantasiosa e poco realista. Tu sei un pò ingenua, hai una tua personale interpretazione di tutto. Il tuo partner si preoccupa del fatto che dovresti pesare di più ogni situazione e valutare il più realisticamente possibile ciò che accade nella tua vita.