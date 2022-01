Test delle Due Metà | Dentro di te vivono due donne: quali ascolti di più?

Il test delle due metà ti farà entrare in comunicazione con i due aspetti principali della tua personalità e capire quale ti influenza di più nella tua vita quotidiana.

La personalità di ognuno di noi presenta molteplici aspetti ma in genere l’aspetto predominante è solo uno. Questo significa che gran parte di ciò che facciamo ogni giorno e delle scelte che prendiamo è influenzato da un certo modo di pensare.

Non bisogna credere però che le due parti di una stessa personalità siano completamente divise. Al contrario, esse sono in strettissima comunicazione.

Questo significa che, anche se un aspetto del nostro carattere è quello predominante, quello secondario influenza sempre il suo comportamento, anche se in maniera molto sottile.

Nessuna persona è monodimensionale. Al contrario, ognuno di noi è un individuo complesso, che si comporta diversamente a seconda delle situazioni in cui si trova. Quello che vogliamo aiutarti a capire con questo test è qual è la tua personalità predominante e in che modo viene influenzata da quella secondaria.

Test delle Due Metà

Per eseguire questo test ti chiediamo di osservare per diversi secondi questo dipinto. Ognuna delle due figure femminili ha caratteristiche che la rendono unica e utilizza degli oggetti simbolici che rappresentano le sue attività principali. Ti chiediamo di analizzare attentamente le due figure e di scegliere quella che ti rappresenta di più. Cerca di non pensare troppo a cosa rappresentano le due donne: lascia che sia il tuo istinto a scegliere per te!

1 – La donna che scrive

La donna sulla sinistra è rappresentata mentre è intenta a leggere quello che ha appena scritto sul suo quaderno. Ha ancora in mano la penna d’oca e a terra si può vedere il calamaio con l’inchiostro.

Questa figura rappresenta il pensiero logico e razionale. Il pensiero logico è in grado di formulare ed esprimere pensieri complessi ma è anche in grado di analizzare ciò che accade intorno a sé per comprenderlo meglio e agire su di esso.

Se hai scelto la donna che scrive significa che le tue azioni sono sempre guidate dalla razionalità. Alla base di tutto ciò che fai ci sono sempre motivi sensati e spesso molto seri. Ti piace avere un piano d’azione ogni volta che ti approcci a una nuova impresa o a svolgere un nuovo compito.

Se c’è qualcosa di sicuro è che non ti piace improvvisare. O meglio: sai che a volte è strettamente necessario improvvisare perché non è possibile prevedere tutto, ma preferiresti non farlo.

Proprio nei momenti in cui i tuoi piani perfettamente formulati non bastano arriva in tuo soccorso la parte istintiva della tua personalità, rappresentata dall’altra figura. Questo aspetto del tuo carattere è secondario, ma dona all’aspetto primario intuitività e un briciolo di genialità, cioè le abilità necessarie a uscire da problemi apparentemente irrisolvibili!

2 – La donna che dipinge

La donna sulla destra dell’immagine è intenta a dipingere una tela su un cavalletto. Come si vede non ha ancora dipinto nulla. Questo potrebbe far pensare che non abbia ancora deciso il soggetto del suo lavoro, ma la verità è che l’aspetto creativo della tua personalità è una tela bianca, cioè può fare letteralmente qualsiasi cosa.

Le sue qualità fondamentali sono il talento e soprattutto una grande capacità intuitiva. L’aspetto creativo della personalità si basa tutto sull’ispirazione del momento.

È in grado di cogliere i piccoli suggerimenti che arrivano dal mondo circostante ma anche dalle altre persone, quindi è in grado di trasformare tutto ciò che riceve dal mondo attraverso la propria capacità creativa.

Per sua fortuna l’aspetto creativo di una personalità è sempre parzialmente influenzato dall’aspetto logico e razionale. Infatti, quando l’aspetto creativo è prevalente in un individuo, quella persona può risultare confusionaria e disorganizzata.

Fortunatamente, quando il caos e il disordine mentale diventano tossici l’aspetto logico e razionale della personalità gli permette di riorganizzare la confusione e creare nuovamente delle condizioni mentali che favoriscono la creatività. Anche la mente più creativa, infatti, non lavora bene quando è soffocata dal caos!

