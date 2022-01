Ecco le situazioni sessuali più imbarazzanti raccontate dalle coppie

Durante i rapporti sessuali, ci possono essere momenti più o meno imbarazzanti. Eccone alcuni ai quali farai fatica a credere.

Quando ci chiedono i immaginare una situazione imbarazzante durante un rapport sessuale sicuramente tra le prime cose che ci vengono in mente c’è la mancata erezione di lui. In realtà di situazioni imbarazzanti in ambito sessuale ne esistono tante ed i protagonisti sono tanto le donne quanto gli uomini.

Non solo una mancata erezione, sono molto le cose che possono accadere in prossimità o durante un rapporto sessuale che possono imbarazzare una coppia. Vi raccontiamo alcuni momenti imbarazzanti tra scoregge vaginali e impellente bisogno di urinare, alle quali farai fatica a credere.

Quali sono i momenti sessuali più imbarazzanti che ci potremmo aspettare che accadano?

Sotto le lenzuola potrebbe accadere di tutto. Se quello che vi stiamo per raccontare è capitato anche a voi sappiate che non siete gli unici e che non avete motivo di vergognarvi, come si sol dire, sono cose che capitano.

Iniziamo con due momenti imbarazzanti molto comuni:

L’impellente bisogno di urinare

Tipico soprattutto delle signore, nel pieno di un momento di sana passione ed eccitazione si trovano costrette ad interrompere l’atto a causa di un bisogno impellente di svuotare la vescica. Il rapporto sessuale provoca gonfiore della vagina che preme sull’uretra e causa la sensazione di aver bisogno di urinare.

Perdite urinarie

Questo aspetto riguarda non solo le donne ma anche gli uomini. Le perdite urinarie durante i rapporti sessuali non sono mitologiche. Può accadere davvero e ovviamente si tratta di un disturbo estremamente imbarazzante e fastidioso. Solitamente accade perchè durante l’atto sessuale i muscoli pelvici si rilassano o perchè esiste un problema legato alla prostata.

La mancata erezione

Tra i momenti sessuali più imbarazzanti non possiamo non menzionare la disfunzione erettile che può colpire ogni uomo impedendogli di avere una erezione durante l’atto sessuale. La causa è spesso legata a stress o depressione, ma può anche dipendere da un cattivo stile di vita.

Eiaculazione precoce

Altrettanto imbarazzante è l’eiaculazione precoce. Durante il rapporto sessuale l’uomo potrebbe giungere al culmine subito dopo l’inizio della pratica a volte anche prima della penetrazione vaginale. Un uomo ha bisogno di tempo prima di avere una nuova erezione lasciando la signora molto insoddisfatta. Le cause potrebbero essere: l’ansia da prestazione o la poca attività sessuale.

La sindrome del pene prigioniero

Per “pene prigioniero” si intende il membro maschile “bloccato” nella vagina. Si tratta di un fenomeno spesso osservato in alcuni animali, soprattutto i cani. Questo blocco è estremamente raro tra gli esseri umani.

Il problema del preservativo

Ill preservativo rappresenta spesso un problema. Si rompe, non si infila, è troppo stretto, scivola nella vagina perchè è troppo largo. Queste situazioni sono indubbiamente imbarazzanti oltre ad essere rischiose.

L’arrivo delle mestruazioni

Le mestruazioni arrivano sempre nei momenti meno opportuni ma se arrivano durante un rapporto sessuale potrebbero davvero essere imbarazzanti.

L’effetto ventosa

L’effetto ventosa si manifesta soprattutto quando il rapporto sessuale si svolge in acqua. Per evitare questo inconveniente è necessario immergersi completamente perchè fare l’amore a pelo d’acqua fa si che l’aria entri nella cavità vaginale.

Scoreggia vaginale

I peti non sono solo intestinali ma anche vaginali. Il rapporto sessuale può causare l’espulsione dell’aria anche dalla vagina. Ovviamente il rumore è inequivocabile. Il rilassamento dei muscoli vaginali può favorire l’espulsione di aria. Anche se è indubbiamente imbarazzante è totalmente inodore, almeno quello.