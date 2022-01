Speriamo tu non sia uno dei segni zodiacali senza stile!

Ebbene sì, è arrivata l’ora di ammetterlo: esistono persone che non sanno assolutamente vestirsi e tu potresti essere tra loro! Come lo scopriremo? Grazie alla nostra classifica dei segni zodiacali senza stile: sicuro di non essere tra le prime cinque posizioni?

Va bene, va bene: lo sappiamo che lo stile è personale, non dovete dircelo ad alta voce!

Stelle e pianeti, però, questa volta sono dalla nostra parte e ci hanno permesso di stilare una classifica dell’oroscopo veramente particolare.

Anche se sappiamo benissimo che lo stile e la bellezza sono del tutto soggettivi, oggi vogliamo parlare di quei segni zodiacali che proprio non sanno mettere insieme un outfit.

Non possono farci niente: non hanno stile e noi siamo qui per rivelare quali sono le prime cinque posizioni di questa classifica. Pronti a scoprire se ci siete anche voi?

I segni zodiacali senza stile: scopri subito se sei uno di quei segni che si veste veramente malissimo

Speriamo di non trovare il tuo segno zodiacale nella classifica di oggi dell’oroscopo, vero?

Abbiamo chiesto a stelle e pianeti, infatti, di rivelarci quali sono i cinque segni zodiacali senza stile, che si vestono malissimo e la classifica è qui.

Pronto a scoprire se ci sei anche tu o meno?

Noi ovviamente ci auguriamo di non trovarti nella classifica dei segni zodiacali che si vestono male ma non possiamo farci niente.

Ecco le prime cinque posizioni di “malvestiti” dello zodiaco: non ti offendere se trovi il tuo segno, piuttosto dai un’occhiata al tuo armadio e valuta meglio i tuoi acquisti!

Ariete: quinto posto

Cari Ariete, ci dispiace dirvelo ma è arrivato il momento di dare una rinfrescata al vostro armadio. Abbiamo capito che vi piace il vostro stile e che una volta che avete trovato una maglietta che vi sta bene ne comprate almeno altre tre, in colori diversi: lo stile, però, è una cosa ben diversa da questa!

Gli Ariete sono persone che, pur stando molto attenti a quello che si mettono addosso, non possono fare veramente a meno di vestirsi sempre nella stessa maniera.

Non si vestono malissimo di per sé, solo in maniera veramente poco entusiasmante e noiosa!

Sagittario: quarto posto

Possiamo dire che i nati sotto il segno del Sagittario, almeno, hanno dalla loro l’effetto della sorpresa: non saprete mai come si presenteranno quando andare ad un appuntamento con loro!

I Sagittario, infatti, sono persone che non valutano assolutamente i vestiti od il loro aspetto.

Per loro non conta assolutamente niente come ci si veste (e, quindi, non valutano neanche quello che vi mettete addosso voi, il più delle volte).

I Sagittario, dopotutto, sono fatti così: per loro i vestiti servono a coprirsi, non a fare una dichiarazione di stile!

Gemelli: terzo posto

Anche per i nati sotto il segno dei Gemelli possiamo dire che lo stile non è proprio un loro grande amico.

Ma per quale motivo?

Semplice! I Gemelli, infatti, non stanno tantissimo tempo a pensare a che cosa si devono mettere addosso. Loro vogliono semplicemente uscire di casa, non aspettare ore prima di poter fare la loro apparizione! Ai Gemelli non importa quello che indossano a patto che sia stato comprato da loro; così facendo, però, fanno spesso delle combinazioni piuttosto azzardate che non li ripagano molto dal punto di vista dello stile!

Leone: secondo posto

Come? I nati sotto il segno del Leone sono al secondo posto della nostra classifica dei segni zodiacali senza stile? Ma stiamo scherzando?

La risposta è: ovviamente no! I Leone, purtroppo per loro e per il loro ego, sono sfortunatamente poco dotati nel campo dei vestiti.

Anzi! Ogni volta che vogliono creare un outfit di qualche tipo, i Leone finiscono per fare veramente dei pasticci.

Quando si tengono sul classico, infatti, non sbagliano ma quando si incaponiscono nel cercare di creare una “dichiarazione“, ecco che cominciano i guai.

Abituati ad avere sempre ragione e a comandare, ai Leone piace avere capi dai colori brillanti, scarpe dalle forme strane, elementi ed accessori particolari.

Peccato che, poi, il loro armadio sia pieno degli oggetti più stravaganti ed i Leone si trovino nell’impossibilità… di vestirsi bene!

Bilancia: primo posto nella classifica dei segni zodiacali senza stile

Care Bilancia, non prendetevela con noi se siete nella classifica dei segni zodiacali che si vestono peggio di tutti.

Ci dispiace dovervelo dire ma lo stile, per quanto personale, cozza con la sovrapposizione… beh, di tutto quello che avete nell’armadio!

Abituati ad essere esuberarti e dirompenti, i nati sotto il segno della Bilancia finiscono spesso per fare delle scelte di stile quantomeno discutibili.

Per loro “troppo” è troppo poco: finiscono per creare degli outfit veramente pieni zeppi di accessori e colori!

Niente di male nell’essere allegri e colorati, sia chiaro: lo stile, però, richiede altro oltre all’abbondanza!

Ecco perché, quindi, le Bilancia finiscono spesso per vincere la palma di “peggio vestiti” nell’oroscopo.

Ci dispiace ma qualcuno dovrà pur dirvelo, no?

Le nostre classifiche dell’oroscopo devono essere considerate come un puro e semplice intrattenimento creato da noi per i nostri lettori solo ed esclusivamente per divertimento.