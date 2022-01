Questi segni appartengono alle donne più fedeli ai loro partner

Gli astri ci rivelano quali sono i segni zodiacali delle donne più fedeli di tutto lo zodiaco. Gli uomini che fanno coppia con loro sono fortunati.

La fedeltà nella coppia è molto importante, per molte persone è un pilastro che non può mancare ma non per tutti è così. Qualcuno si lascia tentare senza pensare alle conseguenze. Sicuramente le donne che sono nate sotto questi segni zodiacali non soccombono alla tentazione perché fanno della fedeltà una loro priorità.

Essere fedeli è una sfida anche quando si ama il partner perché il rapporto tra due persone negli anni potrebbe attraversare diverse fasi ed allontanare emotivamente i partner e rendere meno saldo il loro legame. Nelle fasi più delicate del rapporto si commettono più errori anziché restare concentrati per trovare il modo di rinsaldare la coppia. Secondo gli astri alcune donne corrono meno rischi perché hanno una personalità che le rende molto fedeli.

Quali sono le donne più fedeli dello zodiaco? Ecco i loro segni

Ogni segno zodiacale ha una propria personalità. Ecco le 5 donne più fedeli dello zodiaco:

La donna Ariete:

La donna Ariete secondo gli astrologi sarebbe una grande seduttrice. In effetti sa single ama essere corteggiata ed ammirata ma quando si innamora le cose cambiano radicalmente per lei. Fedele e devota, premurosa e amorevole, dedica tutta se stessa alla buona riuscita della relazione. Lungi da lei l’idea di tradire il suo partner. Le cose potrebbero cambiare solo se la donna Ariete si sente particolarmente annoiata da suo rapporto, la routine potrebbe farle venire voglia di cercare altrove le novità che vorrebbe.

La Donna Leone:

La donna Leone è brillante, di successo, esuberante ed eccentrica. Dall’alto del suo podio sprigiona sensualità e grida avventura. Anche la donna Leone cambia quando si innamora. Non le interessano più le avventure romantiche in generale ma solo l’avventura romantica col suo partner. La fedeltà e il rispetto sono due grandi valori per lei e si aspetta di ricevere dal partner tanto quanto da lei, o perfino di più in caso contrario capirà che quella relazione non fa al caso suo.

La donna Scorpione:

La donna Scorpione è misteriosa e non ama parlare dei suoi sentimenti ma quando si innamora parla con i fatti. Il suo partner non mancherà di sentirsi sicuro ed amato, avrà al suo fianco una donna che ha occhi solo per lui e che sa come renderlo felice. Mai provare ad ingelosirla perchè non sopporta sentirsi insicura rispetto a chi ha al proprio fianco e in quel caso il suo comportamento potrebbe cambiare radicalmente.

La donna Cancro:

La donna Cancro è molto dolce e sensibile, è empatica e comprende pienamente lo stato emotivo e psicologico del suo partner. L’uomo che conquista il suo cuore sarà felice e si sentirà fortunato perchè la donna Cancro lo riempirà di coccole e attenzioni.

La donna Toro:

Le donne del segno del Toro sono noto per essere estremamente romantiche e molto sensuali. Quando si innamorano pretendono lealtà e fedeltà, per loro è una questione di rispetto e questo proprio non può mancare nella relazione. Se il partner desidera che la donna Toro continui ad avere occhi solo per lui deve corteggiarla ogni giorno e mostrarle il principe azzurro che è in lui, fiori, sorprese e ogni tipo di sorpresa romantica sono la chiave per tenerla legata al vostro cuore.

Vi ricordiamo che l’astrologia è una pseudo scienza, ognuno di noi è libero di credere o meno a queste interpretazioni.