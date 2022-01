Come ti senti più chic? Scopri quanto piaci agli altri

Grazie al nostro test sugli accessori chic, potrai scoprire se e quanto piaci agli altri scegliendone uno tra quelli proposti. Un modo leggero e simpatico che ti aiuterà a comprendere meglio le tue qualità nascoste.

Piacere agli altri è uno dei desideri più comuni tra la gente. Avere un buon ascendente sulle persone che ci stanno intorno, rappresenta infatti un buon modo per ottenere rapporti migliori. Una possibilità che si concretizza anche in amore dove la prima impressione gioca sempre un ruolo molto importante.

E sebbene piacere agli altri non sia necessariamente legato alla bellezza o alle proprie qualità, a volte ci sono dei particolari di noi che possono aiutarci ad intuire se e quanto piacciamo effettivamente agli altri.

LEGGI ANCHE -> Test d’inverno: come ti rilassi nel tempo libero? La risposta svela chi sei

Un esempio sono gli accessori che ci aiutano a sentirci più belle e, in particolare, più chic. La scelta di uno o dell’altro dice infatti molto sulla nostra persona. E ciò rende possibile comprendere anche quanto si piace effettivamente a chi ci sta intorno.

Test sugli accessori chic: quello che ti piace di più mostra quanto piaci agli altri

Per eseguire questo test nel modo corretto è molto importante scegliere l’immagine che si sente più affine.

La stessa aiuterà a stilare un profilo in grado di rivelare quanto si piace agli altri.

1 – Il fermaglio per capelli

Se a farti sentire chic è un fermaglio che ti dia modo di raccogliere i capelli, sei sicuramente una persona che ha un buon ascendente sugli altri e che ne è consapevole. Il tuo modo di porti e la sicurezza con cui interagisci con chi ti sta intorno, ti portano infatti ad avere l’ammirazione di tutti.

Agli altri appari infatti come una persona sicura di se, che sa quello che vuole e che lo ottiene sempre. E ciò ti aiuta a farti notare e a farti apprezzare per quelle che sono poi le tue qualità interiori. Al di là di come appari, riesci infatti a colpire sempre chi ti sta intorno. E questo vale ovviamente anche in amore.

Ciò fa di te una persona che non ha bisogno di chissà quali strategie per andare d’accordo con chi gli piace. Cosa che ti aiuta parecchio sia sul lavoro che nel privato e che in amore ti facilita sempre molto la vita. Sopratutto perché quando capisci di piacere a qualcuno tendi a sentirti molto più sicura di te.

2 – La collana

Se per sentirti incredibilmente chic ti basta una collana da abbinare al tuo look del giorno, di sicuro sei una persona che piace già dal primo contatto. Solitamente restia a farti notare di proposito, si può dire di te che tendi ad apparire come sei veramente solo ad un numero selezionato di persone. E questo fa di te una persona a volte difficile da collocare.

Per gli altri rappresenti spesso un rebus. Ciò nonostante sei anche in grado di farti apprezzare per le tue tante qualità e per il modo con cui riesci ad esprimere ciò che desideri di più senza apparenti preoccupazioni. Chi ti conosce sa sempre cosa aspettarsi da te e ciò fa si che anche gli altri anelino ad approfondire i rapporti.

In amore sei una persona che ama farsi inseguire. E per questo motivo, alle volte puoi incontrare qualche difficoltà. Ciò nonostante sei anche in grado di far capire cosa vuoi e questo tuo modo di giocare ti rende particolarmente interessante, contribuendo a farti vivere storie d’amore davvero speciali.

LEGGI ANCHE -> Test della colazione: cosa mangi al mattino? La risposta rivela come vivi

3 – Le scarpe con tacco

Se per te, l’essere chic passa assolutamente da un paio di scarpe con il tacco, allora sei una persona che sa il fatto suo e che al contempo non ha il desiderio di piacere a tutti. Da chi non ti interessa davvero preferisci farti ammirare o invidiare e questo a volte può rendere i rapporti con gli altri un po’ ostici.

Ciò nonostante sai anche mostrare dei lati di te davvero apprezzabili. E questo tuo modo di fare porta chi ti conosce a volerti bene e a dimostrarlo in ogni modo possibile. Un aspetto del quale sei più che consapevole e che ti consente di sentirti sicura di te quanto basta per agire come meglio desideri.

In amore tendi ad avere un atteggiamento altalenante ma ciò nonostante tendi ad apparire sempre sicura di te. Intento nel quale riesci benissimo e che ti porta ad ottenere attenzione e ammirazione da parte degli altri. Si può dire, quindi, che piaci molto e facilmente e questo anche se a tratti risulti davvero difficile da comprendere.

4 – La minigonna

Se il tuo accessorio preferito è la minigonna, allora sei chic quanto basta per attirare l’attenzione. Quanto al piacere agli altri, ciò avviene in modo variabile ed in particolare a seconda di quanto sei affine agli altri. Il tuo caratterino è infatti davvero difficile da controllare e questo può portare a scontri che a volte mettono in difficoltà le tue relazioni.

Con gli altri vai piuttosto d’accordo purché non ci siano persone del tutto lontane dal tuo modo di pensare. E ciò ti rende una persona in grado di farsi amare solo da pochi. Sebbene al primo colpo tu sia in grado di piacere, basta davvero poco perché quell’empatia iniziale diventi totale o del tutto opposta.

La cosa si riflette spesso anche in amore. E questo anche se spesso tendi ad essere un po’ più riservata di quanto non vorresti. Un problema che si verifica sopratutto quando ti trovi davanti a qualcuno che ti piace davvero. Aspetto che fortunatamente sei anche in grado di camuffare. E questo senza perdere quella componente di mistero che spesso è alla base del fascino che hai sugli altri.

LEGGI ANCHE -> Test: come porti i capelli quando sei a casa? La risposta rivela chi sei