Non ti tradiranno mai: sono i cinque segni più leali dello zodiaco

Pensi di essere nella classifica dei cinque segni zodiacali più leali di tutto l’oroscopo? Scopriamolo subito insieme, ti va?

Non c’è niente da fare, la vita ce lo insegna presto. Esistono persone per le quali la lealtà è tutto e persone che fanno volentieri a meno di questa caratteristica.

Peccato, non trovi?

Ovviamente, avere amici od un partner leale è importante ma la domanda più pressante è questa: quanto sei leale tu, nella tua vita di tutti i giorni?

Scopriamolo subito grazie alla nostra classifica di oggi dell’oroscopo: pronto a scoprire quali sono i segni zodiacali per cui la lealtà è una seconda natura?

I segni zodiacali più leali: scopri se ci sei anche tu nella classifica di oggi dell’oroscopo

Va bene, va bene: esistono tante qualità al mondo importanti da avere, perché ci stiamo concentrando proprio sulla lealtà?

Semplice! Essere leali (verso noi stessi e verso gli altri) non è assolutamente una passeggiata anche se si tratta di una delle cose più importanti possibili!

Ci sono persone che, non importa quanto si sforzino o quanto ci raccontino che si sforzino, proprio non riescono ad essere leali.

Sono sempre pronti a fare quello che è meglio per loro e per nessun’altro!

Oggi vogliamo scoprire se tu sei una di quelle oppure sei nella classifica dei cinque segni zodiacali più leali di tutto l’oroscopo.

Noi ovviamente ci auguriamo di vedere il tuo segno o almeno quello dei tuoi amici o del tuo partner. Tu sei pronto a scoprire la verità?

Cancro: quinto posto

Nonostante siano persone che, spesso e volentieri, perdono “la via” e si possono comportare in maniera un poco egoista, i nati sotto il segno del Cancro sono in realtà veramente molto leali. Il discrimine è solo uno: chi siete per loro?

Se siete amici, familiari o partner di un Cancro, allora potete dormire sonni tranquilli: sono estremamente leali con le persone che amano e farebbero veramente di tutto per loro!

Se, invece, non conoscete i Cancro così bene allora c’è la possibilità che la loro lealtà venga meno… ma solo nei casi in cui devono portarla a qualcun altro!

Capricorno: quarto posto

Facile reputare i Capricorno come persone leali sempre e solo a loro stessi. Certo, un poco di questo rischio c’è: il Capricorno mette sempre e comunque il suo interesse di fronte a quello degli altri. Aspettate: siamo sicuri della parola sempre?

I Capricorno, infatti, pur essendo persone molto concentrate su di sé e sul proprio benessere, sono capaci di gesti di estrema lealtà per le persone che amano davvero!

Arrivano addirittura a sacrificarsi nel tentativo di far capire agli altri che li amano sinceramente e per loro la lealtà, in questi casi, è assoluta, totale ed incondizionata. Se solo parlassero un poco di più, invece dei sacrifici, potrebbero portare a casa risultati molto migliori!

Toro: terzo posto

Dobbiamo dare i nostri meriti anche ai nati sotto il segno del Toro. I Toro, infatti, sono persone che scelgono amici e partner dopo un lungo processo di identificazione (anche se, il più delle volte, non lo fanno di certo con consapevolezza) e non li tradirebbero mai!

I Toro sono persone particolarmente leali anche se, forse, non vi capiterà mai di scoprirlo.

Senza fare grandi proclami, senza auto dichiararsi i più leali del mondo, i Toro sono in realtà tra le persone più limpide ed oneste nei rapporti interpersonali.

Fanno di tutto per essere giusti con gli altri, soprattutto i loro amici. Non sottovalutateli!

Vergine: secondo posto

Al secondo posto della nostra classifica, troviamo una vera e propria sorpresa. Ma come, i nati sotto il segno della Vergine sono così in alto nella classifica dei segni zodiacali più leali di tutto l’oroscopo?

Cara Vergine, non offenderti: tutti sono abituati a considerarti una fredda calcolatrice, interessata solo ai propri casi e per questo non sanno quanto tu possa essere leale nella vita!

Amante dell’onestà e della trasparenza, la Vergine è leale nel vero senso della parola: trova inutile e dannoso mentire o sgattaiolare alle spalle degli altri!

Se può, la Vergine non lo fa mai, anzi! I nati sotto il segno della Vergine arrivano ad essere brutalmente onesti e, quindi, anche leali nei confronti di praticamente tutti.

Non hanno paura di esporsi: sono veramente leali nel cuore!

Leone: primo posto nella classifica dei segni zodiacali più leali di tutto l’oroscopo

Ovviamente, ci viene quasi da dire, il primo posto della nostra classifica dell’oroscopo di oggi non poteva non essere occupato dai nati sotto il segno del Leone.

Cari Leone, siete proprio voi il segno più leale di tutto l’oroscopo: siete contenti?

Speriamo di sì visto che avete fatto della lealtà una vera e propria bandiera: la vostra!

I Leone, infatti, si pregiano particolarmente della loro capacità di essere leali. Sono capaci di perdonare (o di sorvolare) sui torti più abietti se a farglieli sono i loro amici più cari!

I Leone, spesso, hanno un gruppo di amici che è rimasto invariato dagli anni dell’adolescenza. Sono tutti cresciuti insieme e per il Leone, in questi anni, il gruppo ha rappresentato tutto: senza neanche rendersene conto hanno fatto di tutto per farlo sopravvivere negli anni!

Le persone che fanno parte di questa cerchia ristretta sono, per il Leone, praticamente intoccabili. Da loro possono ricevere di tutto e mai li tradiranno, poco importa che cosa gli faranno! Cari Leone, per quanto questo sia un atteggiamento ammirabile, state attenti a non far sì che gli altri si approfittino di voi (lo fanno!).

