Questo test ti rivela come sei veramente in amore, non restarci male

Facciamo un gioco di immedesimazione. Questo test di uno psicologo giapponese ti descriverà come sei in amore.

Cosa pensa di te il tuo partner? Che tipo di persona sei all’interno della relazione? Molte volte siamo convinti di essere in un modo ma il partner ci legge con un chiave del tutto differente. Sei sicura di aver capito che tipo di personalità hai in coppia?

Capire come siamo veramente al cospetto dell’amore è quello che si prefigge questo test di uno psicologo giapponese. Fai il test solo se sei pronto a leggere tutta la verità su come sei da persona innamorata.

Come sei in coppia? Questo test giapponese ti mostra come sei da innamorato

Kokologia è la corrente psicologica creata dallo psicologo giapponese Isamu Saito, che sulle orme della teoria psicologica di Carl Jung attribuisce all’uomo qualità premonitrici innate .

Secondo questo psicologo sarebbe sufficiente rispondere a qualche domanda per scoprire specifici aspetti di noi stessi. In modo particolare questo test ci rivela come ognuno di noi si rapporta all’amore.

Tutto quello che dovrai fare è immedesimarti nella situazione che segue e rispondere alle domande:

Situazione 1

Un mostro lascia una recondita foresta per recarsi in una città e minaccia i suoi abitanti. Cosa vuole?

A. A causa di una siccità la foresta è priva di cibo e il mostro si è allontanato per fame

B. Il mostro sta cercando un componente del suo branco smarrito, forse il suo cucciolo

C. È una bestia selvaggia. Non ci sono spiegazioni per il suo comportamento

D. In realtà il mostro cerca aiuto, è accaduto qualcosa di terribile e cerca di attirare l’attenzione.

Scenario 2

Hai ricevuto un pacco anonimo, dentro c’è un manoscritto per te redatto da un ammiratore anonimo. Di cosa parla la trama?

A. E’ la biografia di un famoso scrittore

B. E’ un’opera comica

C. E’ un’opera letteraria

D. E’ una poesia d’amore

Situazione 3

Ti è stata donata una bacchetta magica che fa sparire chi vuoi. Chi colpisci?

A. te stesso

B. la persona che ami

C. la persona che ti da più problemi

Situazione 4

Sei seduto su una panchina e inizi a leggere un manoscritto che ti hanno gentilmente donato. All’improvviso ti si avvicina una persona, cosa ti dice?

A. L’ho letto anch’io. È un lavoro meraviglioso, vero?

B. Ti piace la trama?

C: Potrebbe dirmi la strada per la piazza principale, per favore?

D. Sono felice che ti sia piaciuto il mio regalo

Scenario 5

Alcuni tuoi amici ti hanno invitato in crociera. Sali sul ponte e vedi…

A. Un mare calmo e limpido irradiato dal sole

B. Un mare di note illuminato dal chiarore della luna

C. Uno strato di nebbia che non ti permette di vedere il mare

D. Un bellissimo tramonto

Soluzione del test

1. Il mostro è il problema principale della tua vita sentimentale

A. Non ti lasci andare pienamente a questo sentimento, ti stai negando qualcosa

B. Stai vivendo un amore burrascoso

C. Il partner ti ha deluso

D. Avverti il peso della solitudine anche in coppia

2. Il dono è rappresentazione della tua maggiore qualità

A. hai molta fiducia e stimi te stesso

B. Sei una persona estremamente allegra e ben voluta

C. Sei una persona molto sui generis

D. Sei una persona saggia, gli altri fanno sempre affidamento sui tuoi consigli

3. La bacchetta magica rappresenta il modo in cui tendi a risolvere i problemi nella tua vita personale

A. Non fai niente e ti limiti ad aspettare che tutto si risolva da solo

B. dai la colpa di tutto al partner

C. ti dai subito da fare per risolvere i problemi

4. La scena in giardino mostra quanto sei socievole

A. Ti piace fare nuove conoscenze e non manchi mai di tenerti in contatto con le vecchie conoscenze

B. Sei piuttosto selettiva e hai una cerchia ristretta di amici

C. La solitudine è un modo per godere della tua pace interiore

D. Ti piace essere sempre al centro dell’attenzione d

5. Il mare rappresenta il tuo partner ideale

A. Hai bisogno di emozioni forti, di un amore che ti spinga oltre i tuoi limiti

B. Non vuoi che ci siano segreti tra te e il partner

C. La persona che ami deve essere anche il tuo migliore amico

D. Credi che il vero amore sia quello descritto nei romanzi e rappresentato nei film