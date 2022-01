Test del Cerchietto per Capelli | Sai cosa pensi davvero di te stessa?

Facendo il test del cerchietto per capelli riuscirai ad approfondire il rapporto con te stessa e a capire se ti ami abbastanza. L’autostima va sempre coltivata, tu lo fai?

Tutto ciò che mettiamo nei capelli o suoi capelli è in qualche modo la nostra corona, il nostro modo di comunicare al mondo chi siamo e come ci sentiamo.

Non si tratta di una scelta e un’azione che compiamo in maniera consapevole. Nella maggior parte dei casi infatti è il nostro inconscio che lavora per noi e che restituisce all’esterno la visione che abbiamo di noi stesse.

Per questo motivo abbiamo deciso di utilizzare il cerchietto per capelli (accessorio di gran moda nell’ultimo periodo) per mostrarti qual è il livello della tua autostima e se c’è qualcosa che puoi fare per migliorarlo.

Test del Cerchietto per capelli

Per fare questo test non è strettamente necessario che tu sia abituata a indossare il cerchietto per capelli. Questo accessorio infatti può risultare piuttosto impegnativo, soprattutto da portare tutti i giorni. Nonostante questo ti invitiamo a osservare i quattro modelli che ti proponiamo e scegliere il cerchietto che indosseresti più volentieri e più spesso. Fatto questo dovrai solo leggere il profilo corrispondente alla tua scelta!

1 – Il cerchietto a fascia

Il cerchietto a fascia è certamente il modello più semplice da indossare. Estremamente versatile e poco ingombrante, è in grado di adattarsi facilmente a qualsiasi forma del viso.

Si tratta anche di un accessorio estremamente versatile, perché può essere realizzato in un numero infinito di tessuti e di fantasie in grado di abbinarsi letteralmente a qualsiasi cosa.

Se hai scelto il frontino a fascia significa che sei una ragazza semplice e che non ha bisogno di fronzoli. Hai un rapporto molto sereno con te stessa, anche se forse a volte tendi a sminuirti un pochino.

Non indosseresti mai qualcosa di troppo appariscente, perché attirare gli sguardi non è affatto da te. Sei timida? Non esattamente: è solo che in alcune occasioni non sei certa di “valere” abbastanza da stare sotto i riflettori. Si tratta di piccole insicurezze che abbiamo tutti, ma di certo non è niente di grave.

2 – Il cerchietto di perle

Il cerchietto di perle è l’accessorio più inusuale tra quelli che abbiamo proposto. È stato di grande tendenza nei mesi estivi del 2021 e ha continuato a essere scelto da vip e influencer anche nelle stagioni successive.

Se hai scelto questo cerchietto significa che ami apparire diversa da tutte le altre e soprattutto ami mostrare apertamente la tua personalità.

Ti senti un po’ principessa delle favole, un po’ ragazza moderna e al passo con i tempi. Quel che è certo è che hai un’autostima forte e ben strutturata ma non eccessiva. Il rapporto molto sano che hai con te stessa ti permette di mostrare al mondo molte diverse versioni di te, tutte assolutamente autentiche.

Ti auguriamo di mantenere queste caratteristiche e questa capacità di essere sempre fedele a te stessa in ogni occasione anche in futuro, perché crescendo si tende a perdere via via la sfrontatezza della gioventù.

3 – Il cerchietto con la ruches

Questo cerchietto è sicuramente più adatto alle grandi occasioni oppure alle occasioni formali anziché alla vita di tutti i giorni. Si tratta di un modello molto elaborato, che di certo attira gli sguardi per le sue dimensioni ma anche per la sua unicità.

Se tra tutti questo è il cerchietto che ha attirato di più la tua attenzione significa che hai un’autostima molto elevata. Ti piace davvero tanto spiccare tra coloro che ti circondano, attirare gli sguardi e fare in modo che si parli un po’ di te.

Il look è certamente una delle armi che sai sfruttare meglio per mantenere su di te tutti gli sguardi ed è anche il mezzo attraverso cui esprimi meglio la tua personalità.

Anche se non c’è assolutamente nulla di male in questo (sono davvero poche le donne così sicure di sé, quindi complimenti!) dobbiamo avvertirti: attenta a non esagerare! Attirare troppo spesso l’attenzione su di te oscurando coloro che ti circondano potrebbe renderti piuttosto antipatica agli occhi degli altri (e delle altre!).

4 – Il cerchietto semplice e bombato

Questo modello è in assoluto il più semplice che si possa scegliere. Si tratta di un modello classico e molto raffinato, che non altera il volume della testa e non attira particolarmente l’attenzione. Aggiunge soltanto un tocco di colore e di raffinatezza all’acconciatura.

Questo cerchietto può sicuramente essere indossato in qualsiasi occasione, dalle più formali a quelle quotidiane. Riesce a essere sempre appropriato e mai fuori luogo. Se hai scelto questo tipo di cerchietto per capelli significa che la tua priorità è riuscire a inserirti sempre perfettamente in un determinato contesto.

Ti piace essere sempre perfetta e sempre in regola, senza mai fare nulla che possa essere considerato fuori posto. Questo però indica che hai un’autostima piuttosto bassa e tendi a essere piuttosto ansiosa. Proprio per questo motivo cerchi di attenerti a tutte le regole e non esporti mai ad alcun tipo di critica: hai l’impressione che non riusciresti a sostenere un attacco di questo tipo.

Il nostro consiglio è di rafforzare un po’ la fiducia in te stessa, trovando anche il modo (quando possibile) di esprimere ciò che pensi ciò che senti.

Questi test devono essere considerati un passatempo per esplorare alcuni lati della propria personalità ma non possono in alcun modo sostituire un’analisi valida e completa dal punto di vista psicologico.