E se il tuo partner fosse uno di quei segni zodiacali mai felici?

Un sospiro soffocato, lo sguardo rivolto al cielo e nessuna considerazione di quello che dici: ehi ma non è che stai con uno dei segni zodiacali più malinconici dell’oroscopo, per caso?

La malinconia, sicuramente, non è qualcosa di divertente, vero?

Se ti è capitato di provarla, sai bene come possa essere veramente una compagna poco simpatica. Ti obbliga a sentirti triste e distaccato dagli altri, incapace di divertirti.

Magari sei malinconico perché hai nostalgia di casa o di una persona o perché ti mancano le vacanze; magari, invece, sei malinconico perché il tuo segno zodiacale ha deciso così e non puoi veramente farci niente.

Che ne dici, controlliamo insieme la classifica? Meglio sapere prima se il tuo partner è una vera… lagna!

I segni zodiacali più malinconici di tutto l’oroscopo: ecco la classifica di oggi

Va bene, va bene, lo sappiamo: essere malinconici non vuol dire per forza di cose essere una lagna (anche se, un poco, dovete ammettere che potete esserlo).

Non volevamo di certo offendervi!

Quando si tratta di malinconia, però, è sempre meglio sapere prima quanto ne è immerso la persona che ti piace o con la quale stai insieme.

Non potrai di certo essere entusiasta e felice di tutto se vicino a te c’è qualcuno che non perde occasione per sentirsi triste e derelitto!

Per questo motivo, quindi, abbiamo chiesto a stelle e pianeti di dirci quali sono i cinque segni più malinconici dello zodiaco. Ehi, non è che ci sei anche tu in classifica, vero?

Leone: quinto posto

Ebbene sì, cari amici del Leone, non fate quella faccia sconvolta. Sotto sotto (per la precisione, intendiamo sotto la vostra arroganza e spigliatezza) nel vostro animo si nasconde anche la malinconia. E che tipo di malinconia!

I nati sotto il segno del Leone, infatti, sono persone che tendono a mitizzare gli amori passati e finiscono per vivere spesso all’ombra di relazioni che sembrano aver prosciugato tutto il loro amore per la vita. Amare? Ah, per i Leone è praticamente impossibile!

(Fino a quando non arriva qualcuno che li scuote dal loro torpore che possiamo dire è un poco artificiale).

Bilancia: quarto posto

Anche i nati sotto il segno della Bilancia sono persone particolarmente malinconiche… ma solo quando lo vogliono loro!

Cara Bilancia, è vero o no che sei una persona piena di vitalità, voglia di fare e socialità? Allora com’è possibile che tu sia anche presente nella classifica dei segni più malinconici dello zodiaco?

Semplice! La Bilancia sa che un pizzico di malinconia è quello che ci vuole per diventare ancora più misteriosi ed interessanti agli occhi degli altri.

Non possono farci nulla se sono malinconici: ormai hanno imparato che è il modo migliore per attirare l’attenzione su un lato di loro che molte persone si rifiutano di vedere!

Cancro: terzo posto

Cari nati sotto il segno del Cancro, anche voi in materia di malinconia non scherzate proprio non è vero?

I Cancro, infatti, sono la vera e propria definizione di cuore sempre pronto a sanguinare: hanno tantissimi problemi (veri o immaginari) e quando non ne hanno soffrono per quelli degli altri.

Sembra che non riescano a farne a meno! Il Cancro è un segno spesso malinconico od immalinconito. Ama guardare fuori dalla finestra durante le giornate di pioggia ed avvolgersi intorno alle spalle delle coperte che simulano l’abbraccio di qualcuno che non c’è (forse perché non esiste). I Cancro sono fatti così, a volte bisogna lasciarli rosolare nella loro malinconia: è l’unico modo che hanno per sentirsi adulti!

Pesci: secondo posto

I nati sotto il segno dei Pesci conquistano di diritto, o quasi, la seconda posizione della classifica dei segni zodiacali più malinconici dell’oroscopo.

Chiedete ad un Pesci di essere presente e di parlarvi quando ha anche solo il minimo problema: praticamente è impossibile!

Quando qualcosa occupa la loro mente, i Pesci si astraggono da tutto, finendo per risultare malinconici e poco partecipativi.

Ma non possono farci niente: essere malinconici è veramente nella loro natura! Abituati come sono ad essere soggetti a cambiamenti d’umore in base al tempo o al tono di voce di una persona che magari neanche conoscono, i Pesci sono dei veri malinconici.

Se avete a che fare con loro, dobbiamo avvertirvi: ai Pesci non piace essere ripresi per il loro essere malinconici, tutt’altro! Evitate di metterli in imbarazzo o di notare il loro atteggiamento svagato: altrimenti potrebbero aversela molto a male!

Capricorno: primo posto nella classifica dei segni zodiacali più malinconici

Al primo posto della nostra classifica di oggi, c’è una vera e propria sorpresa: ma come, i Capricorno sarebbero i segni più malinconici dello zodiaco?

La risposta è assolutamente sì!

Purtroppo per i Capricorno, infatti, convivere con il passato e cercare di guardare sempre al futuro sono due tratti che poco si armonizzano.

I Capricorno, però, sono fatti così: sono sempre tesi al nuovo, al futuro che arriva e a quello che c’è di eccitante nel mondo perché soffrono troppo a pensare al passato.

Le opportunità lasciate indietro, i rapporti da riparare, le scelte prese e che adesso non si possono cambiare… è tutto decisamente troppo per loro!

I Capricorno sono persone che vivono di vera e propria malinconia, anche se cercano di combatterla il più possibile.

Per questo motivo, spesso, non riescono a esprimere i loro sentimenti: ce ne sono talmente tanti “in coda”, che devono uscire il prima possibile, che i Capricorno sono semplicemente sopraffatti!

