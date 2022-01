Questi segni hanno un grandissimo bisogno di affetto, non trascurateli

Gli astri ci rivelano quali sono i segni zodiacali che hanno più bisogni di coccole e affetto. Non lasciateli mai senza.

Sentirsi amati per alcuni segni zodiacali è un bisogno primario. Mentre alcuni segni hanno bisogno che il loro spazio vitale non venga mai invaso, altri segni desiderano ricevere dimostrazioni di affetto continue come i 6 che stiamo per elencarvi.

Ogni segno zodiacale ha una personalità innata che definisce il suo modo di agire e di comportarsi nonché i suoi bisogni. Per alcuni segni zodiacali pensare di passare un giorno senza coccole e abbracci è inconcepibile. L’amore per loro va dimostrato continuamente. Gli astrologi rivelano chi sono i 6 segni dello zodiaco che hanno più bisogno di affetto di tutti.

Ecco i segni zodiacali che hanno più bisogno di affetto

Bilancia

Il nativo della Bilancia è molto affascinante e ama la sensazione che prova quando si rende conto di piacere. La Bilancia ama l’atmosfera rilassata e cordiale, questo è il modo in cui riceve le gratificazioni maggiori. Ha un carattere gentile, è molto carnale e ha bisogno di affetto e di ricevere complimenti per il suo aspetto fisico.

Toro

Il segno del Toro brama affetto a 360 gradi: abbracci, gesti teneri e parole dolci, più sono meglio è. Le parole contano molto per questo segno molto sensibile sempre in cerca di “vere” prove d’amore. Il segno del Toro è tra i segni più passionali dello zodiaco.

Pesci

Per il Pesci che è un grande sognatore la vita ha senso solo se è governata dall’amore. L’amore è il motore dell’esistenza. Il Pesci è un segno affettuoso e molto vulnerabile. Il suo bisogno d’amore è incolmabile, non ne ha mai abbastanza.

Leone

Il Leone è un segno che ama essere al centro dell’attenzione e ricevere affetto e ammirazione. Si tratta di un segno molto orgoglioso, esuberante non da a vedere che l’affetto è uno dei suoi bisogni e bisogna essere bravi nel capire quali sono i momenti in cui ha effettivamente bisogno di affetto e quando invece ha bisogno di spazio.

Capricorno

Il Capricorno è un grandissimo lavoratore, si impegna molto per garantire il benessere finanziario ai suoi cari ed in cambio desidera solo amore e affetto. In assenza di questo si sentirà molto ferito.

Cancro

Il Cancro è un segno particolare, in apparenza freddo in realtà ha un cuore tenero e se riceve un torto non perdona. Anche non dimostrargli amore per lui è una grande mancanza e nel tempo questo atteggiamento lo ferisce. Il Cancro deve sempre conciliare la sua grande sete di affetto con la sua tendenza ad estromettere le persone dalla tua vita.