Qual era il tuo stile da adolescente? Scopri chi sei diventato oggi!

Come ti vestivi quando andavi al liceo? Il test dello stile adolescenziale dei tuoi vestiti ci svelerà chi sei veramente oggi. Pronta a provarlo?

Bando alla vergogna, è proprio ora di andare a riguardare (almeno mentalmente) i tuoi outfit del liceo.

Cosa? Non ne vuoi sentir parlare? E per quale motivo: non sarà mica che ti vergogni del tuo stile (se così vogliamo chiamarlo) quando andavi a scuola, vero?

Tutti noi, poco importa quanto siamo cresciuti, abbiamo avuto le nostre fasi al liceo. C’è chi ne ha attraversate molte e chi ne ha attraversate poche ma di certo non ci vestiamo più come facevamo quando andavamo a scuola!

Il nostro test di oggi, però, ci aiuterà a capire chi sei diventato dopo tutto questo tempo: ti va di provarlo?

Test dello stile adolescenziale: dicci come ti vestivi al liceo e noi ti diremo chi sei veramente oggi

E va bene, lo sappiamo benissimo che non hai nessuna voglia di ripescare vecchie (e decisamente impolverate) fotografie, che tieni accuratamente nascoste in un cassetto.

Uuh, guarda che capelli avevi! E anche quel tipo che ti piaceva tantissimo, possibile che le mèches ti sembrassero così attraenti sui suoi capelli tagliati a spazzola?

Sappiamo benissimo che cosa vuol dire riguardare le foto del liceo ma noi, oggi, ti chiediamo di compiere questo sacrificio per un motivo ben preciso.

Vogliamo scoprire chi sei e il test dello stile adolescenziale ci aiuterà!

Devi solo dirci, tra i quattro stili che vedi proposti sopra, qual è quello che assomiglia di più ai vestiti che sfoggiavi nei corridoi del tuo liceo.

Dai, sai benissimo la risposta probabilmente senza neanche andare a riguardare le foto: non sei curiosa di scoprire che cosa rivela di te il test dello stile adolescenziale?

normale : non hai mai capito perché gli altri si preoccupassero così tanto dei vestiti. Andare a scuola, per te, voleva dire mettere scarpe da ginnastica e felpa con il cappuccio: ecco fatto!

Una t-shirt magari divertente completava il tuo look, questo sì, ma niente di più elaborato: e perché avresti dovuto?

Evidentemente sei una persona molto concentrata sulla sostanza invece che sull’apparenza. Sia da adolescente che da più cresciuta, soffri per la mancanza di spessore degli altri (a volte, mica sempre).

Sei una persona molto profonda che, però, ha sempre avuto difficoltà ad adattarsi quando si trattava di stringere rapporti più profondi. Anche oggi ti porti dietro alcune ferite del passato che ti hanno condizionato: sei una persona che non si apre facilmente ma non hai nessun tipo di interesse nei confronti delle persone superficiali . Le riesci a fiutare da lontano!

Anche se sotto potevi sbizzarrirti mettendo quello che volevi, a scuola hai sempre e solo dovuto sfoggiare un grembiule oppure una camicia ed un cravattino a dir poco perfetti.

Guai a cambiare! Se questo è il tuo caso, adesso con ogni probabilità fai molto caso a cosa puoi indossare.

Ti piacciono i vestiti allegri e non perdi occasione per mescolare quante più fantasie puoi insieme: ti devi rifare del tempo perduto!

Sei una persona allegra, competente e preparata che adora ridere e scherzare. Ti esprimi attraverso i vestiti anche e soprattutto perché da piccola non hai potuto!

alternativo : punk o gotico, da skater o emo (eh sì, ci sono stati anche loro), metallara oppure estremamente rilassata.

Il tuo stile , al liceo, era assolutamente alternativo ed anche oggi, poco importa che lavoro fai e dove sei, nei tuoi capelli si può trovare una ciocca colorata oppure esci di casa con il chiodo di pelle appena puoi.

Insomma sei una “ex” alternativa ed anche fiera di esserlo! Al liceo hai sperimentato, hai colorato i capelli e ti sei vestita come volevi anche a costo di discussioni infinite, sia a casa che in classe!

Le tue opzioni, oggi, sono prevalentemente due : o sei rimasta tale e quale ed il tuo stile non è invariato, anzi lo porti con ancora più sfacciataggine di fronte a chi ti critica, oppure hai deciso di abbassare un poco i toni, se non altro perché non hai il tempo di farti la cresta con il sapone.

Sei una persona creativa , che ha saputo andare oltre il seminato e trovare la sua strada senza paura. Di certo con te non ci si annoia!

A volte ti sei permessa anche i tacchi (non vertiginosi, certo) ma hai dato fondo a tutte le camicie, ai vestiti ed ai blazer che potevi.

A scuola sei sempre andata vestita di tutto punto: non ti pesava neanche svegliarti la mattina per sistemarti per bene per andare!

Di certo, oggi, sei una persona che cura ancora il suo aspetto fisico in tutto e per tutto: poco ti importa di non essere “preparata” su qualcosa se hai avuto tempo per sistemarti trucco e capelli!

Non sei una persona superficiale, non stiamo dicendo questo: hai fondato, però, gran parte della tua sicurezza sul tuo aspetto fisico che ti aiuta enormemente a farti strada nella vita. Sai che fino a quando sei curata ed elegante come vuoi, nessuno potrà fermarti. Questa è un’ottima visione della vita e sei sicuramente una persona decisa e che si sta facendo strada: attenzione ai colpi di vento, però!

Questi test devono essere considerati un passatempo per esplorare alcuni lati della propria personalità ma non possono in alcun modo sostituire un’analisi valida e completa dal punto di vista psicologico.